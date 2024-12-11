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Afrika'daki krizi Türkiye çözdü: Somali ve Etiyopya uzlaştı
Afrika'daki krizi Türkiye çözdü: Somali ve Etiyopya uzlaştı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T23:39+0300
2024-12-12T00:38+0300
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somali
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali ile Etiyopya ülkeleri arasında barışı sağladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki ülke arasında imzalanan bildiriyle barış sağlanırken ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Afrika'da barış ve istikrar temel beklentimizdir. Mutabık kalınan ortak bildirinin saygı temelinde, bölgede işbirliği ekonomik kalkınma ve refah için temel oluşturacağına inanıyorum'' açıklamasında bulundu.Somali ve Etiyopya arasındaki Ankara Bildirisi yayımlandıTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı:
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recep tayyip erdoğan, etiyopya, somali, cumhurbaşkanı

Afrika'daki krizi Türkiye çözdü: Somali ve Etiyopya uzlaştı

23:39 11.12.2024 (güncellendi: 00:38 12.12.2024)
© AA / TCCB/Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AA / TCCB/Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Toplantıda iki ülke Türkiye'nin aracılığıyla barıştıklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali ile Etiyopya ülkeleri arasında barışı sağladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki ülke arasında imzalanan bildiriyle barış sağlanırken ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Afrika'da barış ve istikrar temel beklentimizdir. Mutabık kalınan ortak bildirinin saygı temelinde, bölgede işbirliği ekonomik kalkınma ve refah için temel oluşturacağına inanıyorum'' açıklamasında bulundu.

Somali ve Etiyopya arasındaki Ankara Bildirisi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı:
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Recep Tayyip Erdoğan, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Ekselansları Abiy Ahmed Ali'yi 11 Aralık 2024 tarihinde Ankara'da ağırlamıştır. Dostane bir ortamda gerçekleştirilen toplantı, açık ve yapıcı bir görüşmeye olanak sağlamıştır. Somali ve Etiyopya Liderleri birbirlerinin egemenlik, birlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve Afrika Birliği Kurucu Antlaşması'nda yer alan ilkelere saygı ve bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Taraflar, dostluk ve karşılıklı saygı ruhu içerisinde, görüş ayrılıkları ve tartışmalı meselelerden vazgeçip geride bırakma ve ortak refah doğrultusunda iş birliği içerisinde kararlılıkla ilerleme konusunda mutabık kalmışlardır. Somali, Etiyopya askerlerinin Afrika Birliği Harekatlarındaki kayıplarını tanır. Taraflar, Somali Federal Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterirken Etiyopya'nın denize ve denizden güvenli erişiminden sağlanabilecek çeşitli potansiyel yararları tasdik etmişlerdir. Ayrıca, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin, Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemen yetkisi altında, denize ve denizden güvenilir, emniyetli ve sürdürülebilir erişimden yararlanmasına olanak tanıyacak sözleşme, kiralama ve benzeri yöntemler de dahil olmak üzere ikili anlaşmalar yoluyla karşılıklı olarak avantajlı ticari düzenlemeleri sonuçlandırmak için yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kalmışlardır. Taraflar, bu amaçlar doğrultusunda ve Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında en geç Şubat 2025 sonuna kadar iyi niyetle teknik müzakerelere başlamaya ve dört ay içinde sonuçlandırıp imzalamaya karar vermişlerdir. Taraflar, bu taahhütlerin uygulanmasında Türkiye'nin desteğini memnuniyetle karşılamış ve sözkonusu taahhütlerin yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin her türlü görüş ayrılığını diyalog yoluyla ve gerektiğinde Türkiye'nin desteğiyle barışçıl bir şekilde çözme taahhüdünde bulunmuşlardır. Taraflar, Türkiye Cumhurbaşkanı Ekselansları Recep Tayyip Erdoğan'a bu girişim ve sürece yönelik devam eden bağlılığı için şükranlarını ifade etmişlerdir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 günde büyük bir değişim oldu
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