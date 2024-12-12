https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/avrupa-ligi-puan-durumu-galatasaray-fenerbahce-ve-besiktas-kac-puanda-1091473727.html
Avrupa Ligi puan durumu: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaç puanda?
Avrupa Ligi puan durumu: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaç puanda?
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UEFA Avrupa Ligi 6.hafta maçlarının ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumu merak konusu oldu. Avrupa'nın en büyük 2. Kupası'nda... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T23:18+0300
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Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumu merak edildi.UEFA Avrupa Ligi 6.hafta müsabakalarında İspanya takımı Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe 8 puanda, İsveç ekibi Malmö ile 2-2 berabere kalan Galatasaray 12 puanda, son olarak Bodo Glimt ile mücadele eden Beşiktaş 7 puanda bulunuyor. Avrupa Ligi puan durumu nasıl?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/galatasaray-malmo-ile-2-2-berabere-kaldi-1091473295.html
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Avrupa Ligi puan durumu: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaç puanda?
23:18 12.12.2024 (güncellendi: 23:23 12.12.2024)
UEFA Avrupa Ligi 6.hafta maçlarının ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumu merak konusu oldu. Avrupa'nın en büyük 2. Kupası'nda Galatasaray 12 puanda, Fenerbahçe 8 puanda ve Beşiktaş 7 puanda yer aldı.
Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumu merak edildi.
UEFA Avrupa Ligi 6.hafta müsabakalarında İspanya takımı Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe 8 puanda, İsveç ekibi Malmö ile 2-2 berabere kalan Galatasaray 12 puanda, son olarak Bodo Glimt ile mücadele eden Beşiktaş 7 puanda bulunuyor.
Avrupa Ligi puan durumu nasıl?