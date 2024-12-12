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Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta karşılaşmasında İsveç ekibi Malmö'ye konuk olan Galatasaray Spor Kulübü 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılı takımın gollerini 43'üncü... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nda İsveç ekibi Malmö ile 2-2 berabere kalarak grupta 1 puan aldı.UEFA Avrupa Ligi'nda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşan Galatasaray Spor Kulübü deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maçın ilk dakikalarında kalesinde golü gören sarı kırmızılı takım 43'üncü dakikada Elias Jelert ve 56'ıncı dakikada Yunus Akgün'ün golleriyle öne geçerken son dakikada 3 puanı kaybetti. Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Icardi gibi eksikler sahada hissedilirken maçta Davidson Sanchez ve Torreira sakatlık yaşadı. Avrupa Ligi'nde 12 puanla 4.sırada yer alan Galatasaray'da bir üst tura çıkma kesinleşmişti.
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galatasaray malmö özet izle, galatasaray canlı izle, galatasaray puan, avrupa ligi puan durumu

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

22:54 12.12.2024
© AA / Halil SağırkayaGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA / Halil Sağırkaya
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UEFA Avrupa Ligi 6. hafta karşılaşmasında İsveç ekibi Malmö'ye konuk olan Galatasaray Spor Kulübü 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılı takımın gollerini 43'üncü dakikada Elias Jelert ve 56'ıncı dakikada Yunus Akgün kaydetti.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nda İsveç ekibi Malmö ile 2-2 berabere kalarak grupta 1 puan aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşan Galatasaray Spor Kulübü deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maçın ilk dakikalarında kalesinde golü gören sarı kırmızılı takım 43'üncü dakikada Elias Jelert ve 56'ıncı dakikada Yunus Akgün'ün golleriyle öne geçerken son dakikada 3 puanı kaybetti.
Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Icardi gibi eksikler sahada hissedilirken maçta Davidson Sanchez ve Torreira sakatlık yaşadı. Avrupa Ligi'nde 12 puanla 4.sırada yer alan Galatasaray'da bir üst tura çıkma kesinleşmişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Avrupa Ligi'nde finali hedefliyoruz
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