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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ukrayna-ordusunun-kaybi-artiyor-son-bir-gunde-bin-525-asker-etkisiz-hale-getirildi-1091403158.html
Ukrayna ordusunun kaybı artıyor: Son bir günde bin 525 asker etkisiz hale getirildi
Ukrayna ordusunun kaybı artıyor: Son bir günde bin 525 asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 455 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T13:43+0300
2024-12-11T13:52+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 25 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. 11 karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 515 asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı konuma geçti. Ukrayna ordusunun 285 askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. 10 karşı saldırısı bastırılan Ukraynalı güçler 440 asker ve biri ABD yapımı olmak üzere iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan düşman birlikler 150 kadar asker ve iki ABD yapımı zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 40 askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 141 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 32 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ukraynali-askerler-nato-yapimi-silahlari-birakip-kaciyor-1091387881.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, harkov, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, himars
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, harkov, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, himars

Ukrayna ordusunun kaybı artıyor: Son bir günde bin 525 asker etkisiz hale getirildi

13:43 11.12.2024 (güncellendi: 13:52 11.12.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovLugansk Halk Cumhuriyeti'nde özel askeri harekat bölgesindeki Rus tank
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde özel askeri harekat bölgesindeki Rus tank - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 455 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 25 asker olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. 11 karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 515 asker kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı konuma geçti. Ukrayna ordusunun 285 askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. 10 karşı saldırısı bastırılan Ukraynalı güçler 440 asker ve biri ABD yapımı olmak üzere iki zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan düşman birlikler 150 kadar asker ve iki ABD yapımı zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 40 askerini etkisiz hale getirdi.
Ukrayna’nın 141 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 32 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
Ukraynalı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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