https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ukraynali-askerler-nato-yapimi-silahlari-birakip-kaciyor-1091387881.html
‘Ukraynalı askerler NATO yapımı silahları bırakıp kaçıyor’
‘Ukraynalı askerler NATO yapımı silahları bırakıp kaçıyor’
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren Yug (Güney) Askeri Grubu’nun bir komutanı, Ukraynalı askerlerin geri... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T08:06+0300
2024-12-11T08:06+0300
2024-12-11T08:35+0300
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Yug (Güney) Askeri Grubu 56. Özel Kuvvetler Taburu’na bağlı özel harekat timinin ‘Sıç’ kod adlı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novgorodsk (eski Nyu York) ve Dzerjinsk (eski Toretsk) yakınlarında Ukraynalı askerlerin kaçarken bıraktığı mevzilerde çok sayıda NATO yapımı silah ve mühimmat tespit ettiklerini söyledi.Komutan, “Çoğu zaman bunlar bomba atarlar ve el bombaları. Bunlar, kabaca söylemek gerekirse, düşmanın geri çekilirken yanlarına almak için zaman bulamadığı silahlar. Pozisyonları terk ederken bu silahlar rahatsızlık yaratıyor. Bu nedenle mevzilerinde kalıyorlar ve dolayısıyla içeri girdiğimizde bunları buluyoruz” ifadesini kullandı.Halihazırda Novgorodsk ve Dzerjinsk istikametlerinde, Ukrayna ordu birliklerinin sahip olduğu silahların yüzde 70’inin NATO yapımı olduğuna dikkat çeken komutan, yüzde 30’unun da eski Sovyet yapımı olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/pentagon-abdnin-ukrayna-icin-9-milyar-dolarin-uzerinde-butcesi-oldugunu-acikladi-1091384558.html
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rusya, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna ordusu, nato, silah, mühimmat, bombaatar, el bombası
‘Ukraynalı askerler NATO yapımı silahları bırakıp kaçıyor’
08:06 11.12.2024 (güncellendi: 08:35 11.12.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren Yug (Güney) Askeri Grubu’nun bir komutanı, Ukraynalı askerlerin geri çekilirken NATO yapımı silah ve mühimmat bıraktığını belirtti.
Yug (Güney) Askeri Grubu 56. Özel Kuvvetler Taburu’na bağlı özel harekat timinin ‘Sıç’ kod adlı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novgorodsk (eski Nyu York) ve Dzerjinsk (eski Toretsk) yakınlarında Ukraynalı askerlerin kaçarken bıraktığı mevzilerde çok sayıda NATO yapımı silah ve mühimmat tespit ettiklerini söyledi.
Komutan, “Çoğu zaman bunlar bomba atarlar ve el bombaları. Bunlar, kabaca söylemek gerekirse, düşmanın geri çekilirken yanlarına almak için zaman bulamadığı silahlar. Pozisyonları terk ederken bu silahlar rahatsızlık yaratıyor. Bu nedenle mevzilerinde kalıyorlar ve dolayısıyla içeri girdiğimizde bunları buluyoruz” ifadesini kullandı.
Halihazırda Novgorodsk ve Dzerjinsk istikametlerinde, Ukrayna ordu birliklerinin sahip olduğu silahların yüzde 70’inin NATO yapımı olduğuna dikkat çeken komutan, yüzde 30’unun da eski Sovyet yapımı olduğunu belirtti.