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Tanesini 20 bin TL'ye satıyor, yurt dışından da talep alıyor: 'Başka bir adam daha yapsın, derhal bırakırım'
Tanesini 20 bin TL'ye satıyor, yurt dışından da talep alıyor: 'Başka bir adam daha yapsın, derhal bırakırım'
Sputnik Türkiye
81 yaşındaki semaver ustasının geleneksel yöntemlerle ürettiği yurt dışından da rağbet gören bakır semaverler 20 bin TL'ye alıcı buluyor. Ömer Acar, "Her zaman... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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81 yaşındaki semaver ustası geleneksel yöntemlerle semaver yapıyor. Bakır semaverler 20 bin TL'ye alıcı bulurken, usta Ömer Acar, "Her zaman derim, aynı işçiliği aynı kaliteyi benden başka bir adam daha yapmış diye duyayım, derhal bırakırım" dedi.9 yaşından beri yapıyorVezirköprü ilçesinde dükkanı bulunan 81 yaşındaki Ömer Acar, 9 yaşından beri 72 yıldır semaver yapım işinde çalışıyor. Acar, "Bakırdan, pirinçten, bronzdan siparişe göre semaver üretiyorum. Bakır madeni ezelden beridir var. Sipariş geldiğinde genellikle bakır semaver üretiyorum. Yapması 1 hafta sürüyor. Her şeyi kendi el emeğimle yapıyorum. Yardım almadan yapıyorum. Bu sanatı merak eden hiç yok. Ben de sanatıma çok düşküm, meraklı bir adamım. Benden başka Türkiye'de yok. Semaverin A'dan Z'sine kadar bir tek yapan usta benim. Her zaman derim, aynı işçiliği aynı kaliteyi benden başka bir adam daha yapmış diye duyayım, derhal bırakırım." dedi.Yurt dışından talep varAcar ayrıca "Yaptığım semaverlere yurt dışından da talep var. Kuzey İrlanda, Kanada, Almanya'ya semaver gönderiyorum. 6 litrelik semaverleri 20 bin TL'ye, 4 buçuk litrelikleri ise 15 bin TL'ye yapıyorum. Bakır tencerenin içinde pişen yemek bile çok lezzetli oluyor. Ben 9 yaşında bu sanata girdim. Halen daha devam ediyorum" ifadelerini de kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/dunyaca-unlu-yonetmen-nikolay-lebedevden-beyaz-perdenin-sirlari-usta-isim-sinemaseverlere-1090540048.html
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samsun, vezirköprü, usta, semaver, semaver

Tanesini 20 bin TL'ye satıyor, yurt dışından da talep alıyor: 'Başka bir adam daha yapsın, derhal bırakırım'

16:37 11.12.2024
© İHA / FURKAN ABREK ÜNAL-AW347818Ömer Acar
Ömer Acar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© İHA / FURKAN ABREK ÜNAL-AW347818
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81 yaşındaki semaver ustasının geleneksel yöntemlerle ürettiği yurt dışından da rağbet gören bakır semaverler 20 bin TL'ye alıcı buluyor. Ömer Acar, "Her zaman derim, aynı işçiliği aynı kaliteyi benden başka bir adam daha yapmış diye duyayım, derhal bırakırım" ifadelerini kullandı.
81 yaşındaki semaver ustası geleneksel yöntemlerle semaver yapıyor. Bakır semaverler 20 bin TL'ye alıcı bulurken, usta Ömer Acar, "Her zaman derim, aynı işçiliği aynı kaliteyi benden başka bir adam daha yapmış diye duyayım, derhal bırakırım" dedi.

9 yaşından beri yapıyor

Vezirköprü ilçesinde dükkanı bulunan 81 yaşındaki Ömer Acar, 9 yaşından beri 72 yıldır semaver yapım işinde çalışıyor. Acar, "Bakırdan, pirinçten, bronzdan siparişe göre semaver üretiyorum. Bakır madeni ezelden beridir var. Sipariş geldiğinde genellikle bakır semaver üretiyorum. Yapması 1 hafta sürüyor. Her şeyi kendi el emeğimle yapıyorum. Yardım almadan yapıyorum. Bu sanatı merak eden hiç yok. Ben de sanatıma çok düşküm, meraklı bir adamım. Benden başka Türkiye'de yok. Semaverin A'dan Z'sine kadar bir tek yapan usta benim. Her zaman derim, aynı işçiliği aynı kaliteyi benden başka bir adam daha yapmış diye duyayım, derhal bırakırım." dedi.

Yurt dışından talep var

Acar ayrıca "Yaptığım semaverlere yurt dışından da talep var. Kuzey İrlanda, Kanada, Almanya'ya semaver gönderiyorum. 6 litrelik semaverleri 20 bin TL'ye, 4 buçuk litrelikleri ise 15 bin TL'ye yapıyorum. Bakır tencerenin içinde pişen yemek bile çok lezzetli oluyor. Ben 9 yaşında bu sanata girdim. Halen daha devam ediyorum" ifadelerini de kullandı.
Nikolay Lebedev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
YAŞAM
Dünyaca ünlü yönetmen Nikolay Lebedev'den beyaz perdenin sırları: Usta isim sinemaseverlere İstanbul'da 'ders' verdi
19 Kasım, 10:41
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