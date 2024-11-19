https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/dunyaca-unlu-yonetmen-nikolay-lebedevden-beyaz-perdenin-sirlari-usta-isim-sinemaseverlere-1090540048.html

Dünyaca ünlü yönetmen Nikolay Lebedev'den beyaz perdenin sırları: Usta isim sinemaseverlere İstanbul'da 'ders' verdi

Dünyaca ünlü yönetmen Nikolay Lebedev'den beyaz perdenin sırları: Usta isim sinemaseverlere İstanbul'da 'ders' verdi

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü Rus yönetmen ve senarist Nikolay Lebedev, İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikte sinemaseverlerle bir araya geldi. Rusya'nın İstanbul... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T10:41+0300

2024-11-19T10:41+0300

2024-11-19T10:52+0300

nikolay lebedev

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kültür & sanat

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yabancı oyuncu

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“Flight Crew” (2016) ve “Legend No. 17” (2013) gibi gişe rekorları kıran filmleriyle tanınan dünyaca ünlü Rus yönetmen ve senarist Nikolay Lebedev, Kunay Film ile Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun organize ettiği bir etkinlikte sinemaseverler ile buluştu.16 Kasım'da Sheraton İstanbul Levent’te gerçekleşen etkinlikte, ünlü yönetmen ve senarist Nikolay Lebedev, film yapım süreçleri, yönetmenlik ipuçları ve senaryo oluşturma teknikleri üzerine katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.Nikolay Lebedev’den sinema dersiTürkiye’de ilk kez düzenlenen bu etkinlik, sinema tutkunlarını büyülerken, Lebedev, sinema kariyerine ve başarı hikayesine dair ilham verici anekdotlar anlattı. Katılımcılara, bir filmi sıfırdan yaratmanın sırlarını Sputnik'e anlattı.Oyuncu eğitimi ve sahneye hazırlıkLebedev, oyuncuların performansını artırmanın en önemli yollarından birinin doğru eğitim olduğunu vurguladı. Yönetmenin, oyunculara sahnenin içindeki atmosferi ve hatta hava durumunu bile hissettirebilmesi gerektiğini söyledi.Hayatındaki en zor sahne: Büyük okyanus ve depremLebedev, kariyerinde çektiği en zor sahnelerden birinin, bir uçağın Büyük Okyanus’a yaklaşırken depremle karşılaşmasını konu aldığını belirtti. Moskovada bir havalimanında kendilerine özel ayrılan bir alanda çalıştıklarını söyleyen yönetmen, bu sahneler için haftalarca ön hazırlık yaptıklarını aktardı.Hollywood ile Rus sineması arasındaki farklarLebedev, Hollywood’daki çalışma sisteminde yönetmen ya da yapımcı ne derse onun yapıldığını ve bir demokrasi ortamının olmadığını vurgularken, daha önce çalıştığı diğer ünlü sinemacıların kendi taktiğinden farklarını anlattı, "Kimse sorgulamaz ve herkes görevine odaklanır. Ancak en büyük sorun bilgi aktarımı. Eğer bir sahnede hata oluyorsa, bu genellikle ekip içindeki iletişim eksikliğinden kaynaklanır. Bu 'ne dersem o' anlayışı bu iletişimin düzgün kurulamamasına ve işlerin karmaşıklaşmasına neden oluyor. Fakat bizim film setimizde, genel kanının aksine herkes kendi fikrini ve sanatını konuşturmak için uğraşır, O film sadece yapımcının değil, herkesin keyifle çalıştığı bir yer haline gelir" dedi. Ayrıca Lebedev, ekip içinde bilgi akışının doğru sağlanmasının hem maliyetleri düşürdüğünü hem de daha verimli bir çalışma ortamı yarattığını söyledi.Zor şartlarda çekim: Kar yerine cehennem sıcağıLebedev, bir sahneyi çekmek için ekim ayında kar yağarken cehennem sıcağını yaratmak zorunda kaldıklarını anlattı. Bu sürecin zorluklarını şu sözlerle ifade etti:'Sinema devamlılık ve sorumluluk gerektirir'Lebedev, sinema dünyasında zorluklara karşı kararlı bir duruş sergilemek gerektiğini söyledi. Ekip çalışmasının ve iş disiplininin önemine dikkat çekerek şu çarpıcı örneği paylaştı:'Seti o kadar gerçekçi kuruyoruz ki, oyuncular ölüm riski bile atlatabiliyor'Masterclass sırasında Lebedev, en son filmi olan 'Nürnberg' (2023) yapım sürecine dair ipuçları paylaştı. Kamera arkası anekdotlarla dolu olan etkinlikte, tehlikelerin her zaman film kadar gerçekçi olduğunu hatırlattı. Bir çekim sırasında ekipten üç kişinin ölümden döndüğünü anlatan Lebedev, bu tür olayların prodüksiyon ekiplerinin ne kadar riskli koşullarda çalıştığını gözler önüne serdi.Nikolay Lebedev kimdir?Nikolay Lebedev, Rus sinemasının önde gelen yönetmenlerinden biri olarak tanınıyor. 16 Kasım 1966’da Rusya’da doğan Lebedev, sinema dünyasına adım attığından bu yana etkileyici yapımlara imza attı. Yönetmenliğin yanı sıra senarist ve yapımcı kimliğiyle de başarılı projelere katkıda bulundu.Nikolay Lebedev kaç yaşında?16 Kasım 1966 doğumlu olan Nikolay Lebedev, 58 yaşında. Sinema dünyasındaki uzun kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atmayı başardı.Nikolay Lebedev’in sinema kariyeriLebedev, özellikle yüksek prodüksiyon kalitesine sahip aksiyon, dram ve biyografi filmleriyle tanınıyor. Kariyerinde hem ulusal hem de uluslararası ödüller kazandı. Onun yönetmenlik anlayışı, güçlü hikaye anlatımı ve detaylara verdiği önemle dikkat çekiyor.Nikolay Lebedev’in en ünlü eserleriLebedev’in imzasını taşıyan başlıca filmler şunlardır:Uluslararası başarılar ve etkisiRus sinemasını uluslararası arenaya taşımada büyük bir role sahip olan Lebedev, özellikle “Flight Crew” ile dünya çapında tanındı. Yönetmenin bu projelerdeki yenilikçi yaklaşımları, Rus sinemasının global ölçekte daha görünür hale gelmesine katkı sağladı.Nikolay Lebedev, sinemaseverler için yalnızca bir yönetmen değil, aynı zamanda yaratıcı bir ilham kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Onun imzasını taşıyan filmler, hem hikaye anlatımı hem de prodüksiyon kalitesiyle dikkat çekiyor. Rus sinemasının uluslararası bir simgesi haline gelen Lebedev, yeni projeleriyle de adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.

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Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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