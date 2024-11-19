https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/dunyaca-unlu-yonetmen-nikolay-lebedevden-beyaz-perdenin-sirlari-usta-isim-sinemaseverlere-1090540048.html
Dünyaca ünlü yönetmen Nikolay Lebedev'den beyaz perdenin sırları: Usta isim sinemaseverlere İstanbul'da 'ders' verdi
Dünyaca ünlü yönetmen Nikolay Lebedev'den beyaz perdenin sırları: Usta isim sinemaseverlere İstanbul'da 'ders' verdi
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü Rus yönetmen ve senarist Nikolay Lebedev, İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikte sinemaseverlerle bir araya geldi. Rusya'nın İstanbul... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T10:41+0300
2024-11-19T10:41+0300
2024-11-19T10:52+0300
nikolay lebedev
yaşam
sanat
kültür & sanat
film
film festivali
senaryo
oyuncu
yabancı oyuncu
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“Flight Crew” (2016) ve “Legend No. 17” (2013) gibi gişe rekorları kıran filmleriyle tanınan dünyaca ünlü Rus yönetmen ve senarist Nikolay Lebedev, Kunay Film ile Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun organize ettiği bir etkinlikte sinemaseverler ile buluştu.16 Kasım'da Sheraton İstanbul Levent’te gerçekleşen etkinlikte, ünlü yönetmen ve senarist Nikolay Lebedev, film yapım süreçleri, yönetmenlik ipuçları ve senaryo oluşturma teknikleri üzerine katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.Nikolay Lebedev’den sinema dersiTürkiye’de ilk kez düzenlenen bu etkinlik, sinema tutkunlarını büyülerken, Lebedev, sinema kariyerine ve başarı hikayesine dair ilham verici anekdotlar anlattı. Katılımcılara, bir filmi sıfırdan yaratmanın sırlarını Sputnik'e anlattı.Oyuncu eğitimi ve sahneye hazırlıkLebedev, oyuncuların performansını artırmanın en önemli yollarından birinin doğru eğitim olduğunu vurguladı. Yönetmenin, oyunculara sahnenin içindeki atmosferi ve hatta hava durumunu bile hissettirebilmesi gerektiğini söyledi.Hayatındaki en zor sahne: Büyük okyanus ve depremLebedev, kariyerinde çektiği en zor sahnelerden birinin, bir uçağın Büyük Okyanus’a yaklaşırken depremle karşılaşmasını konu aldığını belirtti. Moskovada bir havalimanında kendilerine özel ayrılan bir alanda çalıştıklarını söyleyen yönetmen, bu sahneler için haftalarca ön hazırlık yaptıklarını aktardı.Hollywood ile Rus sineması arasındaki farklarLebedev, Hollywood’daki çalışma sisteminde yönetmen ya da yapımcı ne derse onun yapıldığını ve bir demokrasi ortamının olmadığını vurgularken, daha önce çalıştığı diğer ünlü sinemacıların kendi taktiğinden farklarını anlattı, "Kimse sorgulamaz ve herkes görevine odaklanır. Ancak en büyük sorun bilgi aktarımı. Eğer bir sahnede hata oluyorsa, bu genellikle ekip içindeki iletişim eksikliğinden kaynaklanır. Bu 'ne dersem o' anlayışı bu iletişimin düzgün kurulamamasına ve işlerin karmaşıklaşmasına neden oluyor. Fakat bizim film setimizde, genel kanının aksine herkes kendi fikrini ve sanatını konuşturmak için uğraşır, O film sadece yapımcının değil, herkesin keyifle çalıştığı bir yer haline gelir" dedi. Ayrıca Lebedev, ekip içinde bilgi akışının doğru sağlanmasının hem maliyetleri düşürdüğünü hem de daha verimli bir çalışma ortamı yarattığını söyledi.Zor şartlarda çekim: Kar yerine cehennem sıcağıLebedev, bir sahneyi çekmek için ekim ayında kar yağarken cehennem sıcağını yaratmak zorunda kaldıklarını anlattı. Bu sürecin zorluklarını şu sözlerle ifade etti:'Sinema devamlılık ve sorumluluk gerektirir'Lebedev, sinema dünyasında zorluklara karşı kararlı bir duruş sergilemek gerektiğini söyledi. Ekip çalışmasının ve iş disiplininin önemine dikkat çekerek şu çarpıcı örneği paylaştı:'Seti o kadar gerçekçi kuruyoruz ki, oyuncular ölüm riski bile atlatabiliyor'Masterclass sırasında Lebedev, en son filmi olan 'Nürnberg' (2023) yapım sürecine dair ipuçları paylaştı. Kamera arkası anekdotlarla dolu olan etkinlikte, tehlikelerin her zaman film kadar gerçekçi olduğunu hatırlattı. Bir çekim sırasında ekipten üç kişinin ölümden döndüğünü anlatan Lebedev, bu tür olayların prodüksiyon ekiplerinin ne kadar riskli koşullarda çalıştığını gözler önüne serdi.Nikolay Lebedev kimdir?Nikolay Lebedev, Rus sinemasının önde gelen yönetmenlerinden biri olarak tanınıyor. 16 Kasım 1966’da Rusya’da doğan Lebedev, sinema dünyasına adım attığından bu yana etkileyici yapımlara imza attı. Yönetmenliğin yanı sıra senarist ve yapımcı kimliğiyle de başarılı projelere katkıda bulundu.Nikolay Lebedev kaç yaşında?16 Kasım 1966 doğumlu olan Nikolay Lebedev, 58 yaşında. Sinema dünyasındaki uzun kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atmayı başardı.Nikolay Lebedev’in sinema kariyeriLebedev, özellikle yüksek prodüksiyon kalitesine sahip aksiyon, dram ve biyografi filmleriyle tanınıyor. Kariyerinde hem ulusal hem de uluslararası ödüller kazandı. Onun yönetmenlik anlayışı, güçlü hikaye anlatımı ve detaylara verdiği önemle dikkat çekiyor.Nikolay Lebedev’in en ünlü eserleriLebedev’in imzasını taşıyan başlıca filmler şunlardır:Uluslararası başarılar ve etkisiRus sinemasını uluslararası arenaya taşımada büyük bir role sahip olan Lebedev, özellikle “Flight Crew” ile dünya çapında tanındı. Yönetmenin bu projelerdeki yenilikçi yaklaşımları, Rus sinemasının global ölçekte daha görünür hale gelmesine katkı sağladı.Nikolay Lebedev, sinemaseverler için yalnızca bir yönetmen değil, aynı zamanda yaratıcı bir ilham kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Onun imzasını taşıyan filmler, hem hikaye anlatımı hem de prodüksiyon kalitesiyle dikkat çekiyor. Rus sinemasının uluslararası bir simgesi haline gelen Lebedev, yeni projeleriyle de adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.
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nikolay lebedev, nikolay lebedev kimdir, nikolay lebedev filmleri
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Dünyaca ünlü yönetmen Nikolay Lebedev'den beyaz perdenin sırları: Usta isim sinemaseverlere İstanbul'da 'ders' verdi
10:41 19.11.2024 (güncellendi: 10:52 19.11.2024)
Özel
Dünyaca ünlü Rus yönetmen ve senarist Nikolay Lebedev, İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikte sinemaseverlerle bir araya geldi. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte Lebedev, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatırken, sektöre dair kendi 'sırlarını' da anlattı.
“Flight Crew” (2016) ve “Legend No. 17” (2013) gibi gişe rekorları kıran filmleriyle tanınan dünyaca ünlü Rus yönetmen ve senarist Nikolay Lebedev, Kunay Film ile Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun organize ettiği bir etkinlikte sinemaseverler ile buluştu.
16 Kasım'da Sheraton İstanbul Levent’te gerçekleşen etkinlikte, ünlü yönetmen ve senarist Nikolay Lebedev, film yapım süreçleri, yönetmenlik ipuçları ve senaryo oluşturma teknikleri üzerine katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.
Nikolay Lebedev’den sinema dersi
Türkiye’de ilk kez düzenlenen bu etkinlik, sinema tutkunlarını büyülerken, Lebedev, sinema kariyerine ve başarı hikayesine dair ilham verici anekdotlar anlattı. Katılımcılara, bir filmi sıfırdan yaratmanın sırlarını Sputnik'e anlattı.
Oyuncu eğitimi ve sahneye hazırlık
Lebedev, oyuncuların performansını artırmanın en önemli yollarından birinin doğru eğitim olduğunu vurguladı. Yönetmenin, oyunculara sahnenin içindeki atmosferi ve hatta hava durumunu bile hissettirebilmesi gerektiğini söyledi.
“Oyuncular, sadece senaryoyu değil, sahnede yaşanan her küçük detayı anlamalı. Havanın sıcaklığı, rüzgarın yönü ya da ortamın duygusu bile performansı etkiler.”
Hayatındaki en zor sahne: Büyük okyanus ve deprem
Lebedev, kariyerinde çektiği en zor sahnelerden birinin, bir uçağın Büyük Okyanus’a yaklaşırken depremle karşılaşmasını konu aldığını belirtti. Moskovada bir havalimanında kendilerine özel ayrılan bir alanda çalıştıklarını söyleyen yönetmen, bu sahneler için haftalarca ön hazırlık yaptıklarını aktardı.
“Tüm patlamaların sırasını planlamak zorundaydık. Her şey gerçekçi olmalıydı, ancak kimsenin hayatını tehlikeye atamazdık. Bir havalimanını baştan inşa edemezdik, bu yüzden her detayı simüle etmek zorundaydık.”
Hollywood ile Rus sineması arasındaki farklar
Lebedev, Hollywood’daki çalışma sisteminde yönetmen ya da yapımcı ne derse onun yapıldığını ve bir demokrasi ortamının olmadığını vurgularken, daha önce çalıştığı diğer ünlü sinemacıların kendi taktiğinden farklarını anlattı, "Kimse sorgulamaz ve herkes görevine odaklanır. Ancak en büyük sorun bilgi aktarımı. Eğer bir sahnede hata oluyorsa, bu genellikle ekip içindeki iletişim eksikliğinden kaynaklanır. Bu 'ne dersem o' anlayışı bu iletişimin düzgün kurulamamasına ve işlerin karmaşıklaşmasına neden oluyor. Fakat bizim film setimizde, genel kanının aksine herkes kendi fikrini ve sanatını konuşturmak için uğraşır, O film sadece yapımcının değil, herkesin keyifle çalıştığı bir yer haline gelir" dedi. Ayrıca Lebedev, ekip içinde bilgi akışının doğru sağlanmasının hem maliyetleri düşürdüğünü hem de daha verimli bir çalışma ortamı yarattığını söyledi.
Zor şartlarda çekim: Kar yerine cehennem sıcağı
Lebedev, bir sahneyi çekmek için ekim ayında kar yağarken cehennem sıcağını yaratmak zorunda kaldıklarını anlattı. Bu sürecin zorluklarını şu sözlerle ifade etti:
"Flight Crew filmi için uçak mezarlığından getirdiğimiz ve yeniden dizayn ettiğimiz uçaklar sırayla patladı, havalimanında bir yangın ortamı yaratmamız gerekiyordu. Gerçek bir uçak almak ve sahnede patlatmak istedik. Ancak bunu gerçekleştirmek neredeyse imkansızdı. Ama biz bunu başardık ve her detayını önceden hesapladık. Bir uçak mezarlığından liste hazırladık ve uçak seçtik. Uçağın içini ve dışını tasarladık. Hangi boyanın kullanılacağından nasıl yerleştirileceğine kadar her şeyi planladık. Bu detaylar, izleyiciye gerçekçi bir deneyim sunmanın temelidir."
'Sinema devamlılık ve sorumluluk gerektirir'
Lebedev, sinema dünyasında zorluklara karşı kararlı bir duruş sergilemek gerektiğini söyledi. Ekip çalışmasının ve iş disiplininin önemine dikkat çekerek şu çarpıcı örneği paylaştı:
“Bir figüran oyuncu, hasta olduğu yalanını söyleyerek film setine gelmezken, ben tam tersi neredeyse filmin içinden çıkamıyorum. Annem vefat ettiğinde ekip çalışmayı bırakmak istedi. Ancak onlara, ‘Hayır, çalışmaya devam ediyoruz’ dedim. Sinema, devamlılık ve sorumluluk gerektirir.”
'Seti o kadar gerçekçi kuruyoruz ki, oyuncular ölüm riski bile atlatabiliyor'
Masterclass sırasında Lebedev, en son filmi olan 'Nürnberg' (2023) yapım sürecine dair ipuçları paylaştı. Kamera arkası anekdotlarla dolu olan etkinlikte, tehlikelerin her zaman film kadar gerçekçi olduğunu hatırlattı. Bir çekim sırasında ekipten üç kişinin ölümden döndüğünü anlatan Lebedev, bu tür olayların prodüksiyon ekiplerinin ne kadar riskli koşullarda çalıştığını gözler önüne serdi.
“Oyuncuların üstüne bir şeyler düşerken hiçbir şey yapamamak zor bir durum. Ancak bu sorumluluk yalnızca yönetmende değil, herkesin üzerinde.”
Nikolay Lebedev, Rus sinemasının önde gelen yönetmenlerinden biri olarak tanınıyor. 16 Kasım 1966’da Rusya’da doğan Lebedev, sinema dünyasına adım attığından bu yana etkileyici yapımlara imza attı. Yönetmenliğin yanı sıra senarist ve yapımcı kimliğiyle de başarılı projelere katkıda bulundu.
Nikolay Lebedev kaç yaşında?
16 Kasım 1966 doğumlu olan Nikolay Lebedev, 58 yaşında. Sinema dünyasındaki uzun kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atmayı başardı.
Nikolay Lebedev’in sinema kariyeri
Lebedev, özellikle yüksek prodüksiyon kalitesine sahip aksiyon, dram ve biyografi filmleriyle tanınıyor. Kariyerinde hem ulusal hem de uluslararası ödüller kazandı. Onun yönetmenlik anlayışı, güçlü hikaye anlatımı ve detaylara verdiği önemle dikkat çekiyor.
Nikolay Lebedev’in en ünlü eserleri
Lebedev’in imzasını taşıyan başlıca filmler şunlardır:
1.Flight Crew (2016):
Rus sinemasında gişe rekorları kıran bu aksiyon-drama filmi, bir uçak kazası hikayesini ele alıyor. Film, görsel efektleri ve gerilim dolu sahneleriyle uluslararası başarı elde etti.
2.Legend No. 17 (2013):
Sovyet hokey efsanesi Valeri Kharlamov’un hayatını konu alan bu biyografik film, Rus sinema tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.
3.The Star (2002):
Savaşın insan hikayelerine odaklanan bu film, Lebedev’in dramatik anlatım yeteneğini gözler önüne seriyor.
4.Nürnberg (2023):
En son projelerinden biri olan bu film, Nürnberg Mahkemeleri’ni konu alıyor. Hem tarihsel hem de dramatik yapısıyla dikkat çekiyor.
Uluslararası başarılar ve etkisi
Rus sinemasını uluslararası arenaya taşımada büyük bir role sahip olan Lebedev, özellikle “Flight Crew” ile dünya çapında tanındı. Yönetmenin bu projelerdeki yenilikçi yaklaşımları, Rus sinemasının global ölçekte daha görünür hale gelmesine katkı sağladı.
Nikolay Lebedev, sinemaseverler için yalnızca bir yönetmen değil, aynı zamanda yaratıcı bir ilham kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Onun imzasını taşıyan filmler, hem hikaye anlatımı hem de prodüksiyon kalitesiyle dikkat çekiyor. Rus sinemasının uluslararası bir simgesi haline gelen Lebedev, yeni projeleriyle de adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.