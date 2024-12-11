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Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den kritik uyarı: Gece yarısından itibaren geliyor, hangi iller kar yağışı altında kalacak?
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den kritik uyarı: Gece yarısından itibaren geliyor, hangi iller kar yağışı altında kalacak?
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Meteoroloji, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını duyurdu. İç bölgelerde sıcaklık 7-8 derece düşerken, diğer bölgelerde 5-6... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T12:20+0300
2024-12-11T12:20+0300
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Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgası etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını duyurdu. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıklar 7 ila 8 derece, diğer bölgelerde ise 5 ila 6 derece arasında düşecek.İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?Pazartesiyle kadar yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbul'da dün şiddetli etkisini gösteren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bugünden itibaren etkisini kaybedecek. Kar yağışı beklenen iller sıralandıMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, gece yarısından itibaren Bolu, Kastamonu, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Düzce, Ağrı, Muş, Bitlis, Kars ve Karadeniz yaylalarının kar yağışına teslim olacağını belirtti. Kayseri, Niğde ve Ankara’nın yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur görülebileceğini ifade etti.Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında şunları kaydetti: "Sabah Marmara'nın doğusu Ege ve Batı Karadeniz'de görülecek kuvvetli yağmur, öğleden sonra hafif olarak İç Anadolu'da ve kuvvetli olarak Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Bugün rüzgar kuzeye dönüyor, sıcaklıklar azalıyor. Gece yarısından sonra 2 gün Bolu, Kastamonu, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Düzce, Ağrı, Muş, Bitlis, Kars ve Karadeniz yaylalarına KKY ve kar, Kayseri, Niğde ve Ankara'nın yükseklerine KKY geliyor. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek. İstanbul sabah saatlerinde yağmurun yerel kuvvetli olması bekleniyor. 11 C. Ankara yağmurlu 12 C gece yarısından sonra çevresinde yükseklerde KKY. yarın 6 C. İzmir sabah saatlerinde yağmurun yerel kuvvetli olması bekleniyor 18 C. Antalya yağmurlu 20. Erzurum 1 C, Yarın kar yağışlı."
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türkiye soğuk hava dalgası, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklıklar düşüyor, kar yağışı beklenen iller, istanbul kar yağışı, kuvvetli sağanak yağış, iç kesimlerde sıcaklık düşüşü, bolu kar yağışı, kastamonu kar yağışı, erzurum kar yağışı, erzincan kar yağışı, gümüşhane kar yağışı, bayburt kar yağışı, düzce kar yağışı, ağrı kar yağışı, muş kar yağışı, bitlis kar yağışı, kars kar yağışı, karadeniz yaylaları kar yağışı, kayseri karla karışık yağmur, niğde karla karışık yağmur, ankara yükseklerinde karla karışık yağmur, marmara doğusu kuvvetli yağmur, ege bölgesi yağış, batı karadeniz kuvvetli yağmur, orta karadeniz yağış, doğu karadeniz kuvvetli yağmur, hava sıcaklığı azalıyor, batı kesimlerde sıcaklık düşüşü, kuzey rüzgarları, sıcaklık 7-8 derece düşecek, istanbul yağış tahmini, ankara hava durumu, izmir yağmur tahmini, antalya yağmur tahmini, erzurum kar yağışı tahmini, karla karışık yağmur nedir, hava durumu son dakika, soğuk hava etkisi ne kadar sürecek
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Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den kritik uyarı: Gece yarısından itibaren geliyor, hangi iller kar yağışı altında kalacak?

12:20 11.12.2024
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AA
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Meteoroloji, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını duyurdu. İç bölgelerde sıcaklık 7-8 derece düşerken, diğer bölgelerde 5-6 derecelik bir azalma bekleniyor. Pazartesiye kadar kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak.
Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgası etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını duyurdu. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıklar 7 ila 8 derece, diğer bölgelerde ise 5 ila 6 derece arasında düşecek.

İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?

Pazartesiyle kadar yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbul'da dün şiddetli etkisini gösteren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bugünden itibaren etkisini kaybedecek.

Kar yağışı beklenen iller sıralandı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, gece yarısından itibaren Bolu, Kastamonu, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Düzce, Ağrı, Muş, Bitlis, Kars ve Karadeniz yaylalarının kar yağışına teslim olacağını belirtti. Kayseri, Niğde ve Ankara’nın yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur görülebileceğini ifade etti.
Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında şunları kaydetti: "Sabah Marmara'nın doğusu Ege ve Batı Karadeniz'de görülecek kuvvetli yağmur, öğleden sonra hafif olarak İç Anadolu'da ve kuvvetli olarak Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Bugün rüzgar kuzeye dönüyor, sıcaklıklar azalıyor. Gece yarısından sonra 2 gün Bolu, Kastamonu, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Düzce, Ağrı, Muş, Bitlis, Kars ve Karadeniz yaylalarına KKY ve kar, Kayseri, Niğde ve Ankara'nın yükseklerine KKY geliyor. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek. İstanbul sabah saatlerinde yağmurun yerel kuvvetli olması bekleniyor. 11 C. Ankara yağmurlu 12 C gece yarısından sonra çevresinde yükseklerde KKY. yarın 6 C. İzmir sabah saatlerinde yağmurun yerel kuvvetli olması bekleniyor 18 C. Antalya yağmurlu 20. Erzurum 1 C, Yarın kar yağışlı."
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