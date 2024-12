https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/meteoroloji-uzmani-orhan-senden-kritik-uyari-gece-yarisindan-itibaren-geliyor-hangi-iller-kar-1091398423.html

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den kritik uyarı: Gece yarısından itibaren geliyor, hangi iller kar yağışı altında kalacak?

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den kritik uyarı: Gece yarısından itibaren geliyor, hangi iller kar yağışı altında kalacak?

Meteoroloji, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını duyurdu. İç bölgelerde sıcaklık 7-8 derece düşerken, diğer bölgelerde 5-6... 11.12.2024

Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgası etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını duyurdu. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıklar 7 ila 8 derece, diğer bölgelerde ise 5 ila 6 derece arasında düşecek.İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?Pazartesiyle kadar yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbul'da dün şiddetli etkisini gösteren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bugünden itibaren etkisini kaybedecek. Kar yağışı beklenen iller sıralandıMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, gece yarısından itibaren Bolu, Kastamonu, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Düzce, Ağrı, Muş, Bitlis, Kars ve Karadeniz yaylalarının kar yağışına teslim olacağını belirtti. Kayseri, Niğde ve Ankara’nın yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur görülebileceğini ifade etti.Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında şunları kaydetti: "Sabah Marmara'nın doğusu Ege ve Batı Karadeniz'de görülecek kuvvetli yağmur, öğleden sonra hafif olarak İç Anadolu'da ve kuvvetli olarak Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Bugün rüzgar kuzeye dönüyor, sıcaklıklar azalıyor. Gece yarısından sonra 2 gün Bolu, Kastamonu, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Düzce, Ağrı, Muş, Bitlis, Kars ve Karadeniz yaylalarına KKY ve kar, Kayseri, Niğde ve Ankara'nın yükseklerine KKY geliyor. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek. İstanbul sabah saatlerinde yağmurun yerel kuvvetli olması bekleniyor. 11 C. Ankara yağmurlu 12 C gece yarısından sonra çevresinde yükseklerde KKY. yarın 6 C. İzmir sabah saatlerinde yağmurun yerel kuvvetli olması bekleniyor 18 C. Antalya yağmurlu 20. Erzurum 1 C, Yarın kar yağışlı."

