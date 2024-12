https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/japon-deprem-uzmani-domino-tasi-gibi-diyerek-deprem-beklenen-illeri-tek-tek-saydi-en-guvenli-illeri-1091393750.html

Japon deprem uzmanı 'domino taşı gibi' diyerek deprem beklenen illeri tek tek saydı: En güvenli yerleri açıkladı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin aktif fay haritasını yorumlayarak Türkiye'de hem deprem riskli illerini hem de güvenli kentlerinin açıkladı. Moriwaki, "Bak Burası Çok Önemli" isimli YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin deprem riski taşıyan 4 bölgesine dikkat çekti.Japon deprem uzmanı özellikle Kahramanmaraş, Elazığ ve Hatay gibi illeri kapsayan Doğu Anadolu fay hattının güneybatı kolunun oldukça aktif olduğunu belirtti. Bu hattın Adana'dan Kıbrıs'a kadar uzandığını vurguladı. "Türkiye'de depremler domino etkisi yaratabilir ve kimi zaman geriye dönebilir" diyen Moriwaki, Bingöl-Karlıova, Muş ve Bitlis bölgelerini de riskli alanlar arasında sıraladı. Moriwaki, Ege Bölgesi'nin de hareketli olduğunun altınız çizdi. Deprem riski en az olan illeri açıkladıTürkiye'nin genel olarak bir deprem ülkesi olduğunu ifade ederken, bazı bölgelerin risk seviyesinin diğerlerine göre daha düşük olduğunu da belirtti. Kırklareli, Konya, Niğde ve Karaman gibi illeri daha güvenli olarak sıraladı. İstanbul'da deprem tehlikesi en az olan yerlerJapon deprem uzmanı, İstanbul'da ise Ataşehir, Beşiktaş, Şişli ve İstinye gibi sert zeminli, denizden uzak ve yüksek yerlerin görece daha güvenli olduğunu kaydetti.Japon deprem Moriwaki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Özellikle bundan sonra Türkiye'nin 4 bölgesinin tehlikeli olduğunu söyleyebilirim. Birinci olarak Kahramanmaraş, Elazığ ve Hatay... Doğu Anadolu hattının güney batı kolu olarak söyleyebilirim. Adana'dan Kıbrıs'a kadar gidiyor. Türkiye'nin depremi domino taşı gibi sıra sıra gidiyor. Bazen de geriye dönüyor. Bingöl-Karlıova, Muş, Bitlis o bölge ve üçüncü olarak İzmir dahil Ege Bölgesi. İzmir'in fay hattı kısa ve ince ama bölgede sık sık deprem yaratabilir. Fay hattının kısalığı nedeniyle İzmir için büyük bir deprem söz konusu değil. İstanbul için büyük deprem bekliyoruz çünkü 1509'da ve 1766'da büyük deprem oldu. Yani bu ara 257 sene. Yani örnek olarak 257 senede büyük bir deprem geldi, enerji biriktirdi ve patladı. Moriwaki, 1766 ile 257 senenin toplamında 2023 yılına ulaşıldığına dikkat çekerek "Enerji biriktirdiği için biz şaşıramıyoruz" dedi. Japon deprem uzmanı, "Bu tabii matematik gibi olmuyor" ifadelerine de sözlerine ekledi. 500 diri fay hattıyla ilgili konuşan Moriwaki, hiç fay hattı olmayan bölgede de kimi zaman depremler meydana gelebileceğini söyledi. Her yer tehlikeli. Her yerde deprem gelebilir. Genel olarak Türkiye'nin her yeri deprem bölgesi denebilir. 10 bölgede deprem riski biraz daha az diye söylenebilir. Deprem riski en az olan yer Kırklareli. Konya ve Niğde tarafında Karaman; o bölgede de az. Anadolu Yakası'nda Ataşehir civarında ve Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Şişli, İstinye buralar sert zemin. Yani denizden uzak ve yüksek taraf daha güvenli diye söyleyebilirim."

