Çanakkale'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den jet hızında uyarı: Büyük Marmara depremini etkiliyecek mi?

© İHA Prof. Dr. Naci Görür © İHA

Ayrıntılar geliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi Çanakkale Eceabat’ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale depremi sonrası sosyal medya hesabından KAF'ı işaret ederek uyarıda bulundu. Görür, bu depremin Marmara'daki fayın kırılmasını etkileyeceğini söyledi.