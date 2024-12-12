https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/canakkaledeki-deprem-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-jet-hizinda-uyari-buyuk-marmara-depremini-1091454980.html
Çanakkale'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den jet hızında uyarı: Büyük Marmara depremini etkiliyecek mi?
Çanakkale'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den jet hızında uyarı: Büyük Marmara depremini etkiliyecek mi?
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi Çanakkale Eceabat’ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Yer bilimci Prof. Dr... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T15:16+0300
2024-12-12T15:16+0300
2024-12-12T15:16+0300
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Çanakkale'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den jet hızında uyarı: Büyük Marmara depremini etkiliyecek mi?
Ayrıntılar geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi Çanakkale Eceabat’ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale depremi sonrası sosyal medya hesabından KAF'ı işaret ederek uyarıda bulundu. Görür, bu depremin Marmara'daki fayın kırılmasını etkileyeceğini söyledi.