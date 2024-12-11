https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/emeklilik-plani-yapanlar-dikkat-kaybedenler-arasinda-olmayin-maas-farki-belli-oldu-ertelemek-1091390233.html

Emeklilik planı yapanlar dikkat, 'kaybedenler arasında olmayın': Maaş farkı belli oldu, ertelemek avantajlı mı?

Emeklilik planı yapanlar dikkat, 'kaybedenler arasında olmayın': Maaş farkı belli oldu, ertelemek avantajlı mı?

Sputnik Türkiye

Emeklilik planları yapanlar için 2024 yılı, maaş avantajı açısından kritik bir dönemeç sunuyor. 2025’e bırakılan emeklilik dilekçeleriyle kıyaslandığında... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T10:09+0300

2024-12-11T10:09+0300

2024-12-11T10:09+0300

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Özellikle kamu işçileri için 2024 sonuna kadar, hatta kamu işçileri için 14 Ocak 2025’e kadar emekli olmak, maaş farkından doğacak kayıpların önüne geçmek için önemli bir fırsat sunduğu ifade ediliyor. Daha önce gündeme gelen, emekli maaşı farkını dengeleyecek bir düzenleme yapılmayacağı netleşti. Böylece 2024 yılına kadar emekli olmayı düşünenler için maaş avantajı korunmuş oldu. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, emeklinin 2024-2025 maaş farkını hesapladı. Doğan, "2024 emekli olmakla, 2025’e ertelemek arasında maaş hesabından bir fark yaratacak mı" sorusunun yanıtını irdeledi.2024 emekli maaş hesabı2024 yılında emekli olacakların maaşı, 2023 yılına ait yüzde 4.5’lik gelişme hızı ve yüzde 64.77 oranındaki TÜFE verileri esas alınarak hesaplanacağını belirten Doğan, bu doğrultuda güncelleme katsayısı 1.6612 olarak belirlendiğine dikkat çekti. Doğan yazısında, "2024 yılının Ocak ayında emeklilere yüzde 49.25, Temmuz ayında da yüzde 24.73 oranında zam yapılmış ve 2024’ün tamamında emekliler kümülatif olarak yüzde 86.16 zam almıştı. 2024’ün sonuna kadar emekli olacakların maaş hesabına bu yüzde 86.16’lık zam da eklenecek. Tüm bunlar üst üste eklendiğinde, bu yılsonuna kadar emekli olacakların emekli maaşı yüksek olacak" ifadelerini kullandı.2025 emekli maaş hesaplaması2025 yılında emekli olacaklar, 2024 yılındaki yüzde 86.16’lık emekli maaş zamlarından yararlanamayacakğını belirten Doğan şunları kaydetti:Emeklilerin maaş farkı ne kadar oldu?2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacaklar arasında maaş farkı yüzde 37’lere kadar çıkıyordu. Şimdi ise aradaki fark yüzde 30’lara kadar düşmüş durumda. 2024 yılında emekli olmayıp 2025 yılına ertelenirse aradaki maaş farkı 5-6 yıl sonra kapanıyor. 2024 yılı sonuna kadar, kamu işçileri için de 14 Ocak 2025 tarihine kadar emekli olmak avantajlı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/ssk-ve-bag-kur-emeklileri-dikkat-en-dusuk-emekli-maasi-icin-rakam-verildi-kok-maas-duzenlemesi-1091309109.html

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