Ülkesine dönmeye hazırlanan Suriyeli mülteci konuştu: 6 ay içinde dönüşler tamamlanır

Bursa'da yaşayan Suriyeliler, kendilerini ağırlayan Türk halkına teşekkür etti ve "6 ay içinde dönüşler tamamlanır" dedi. 10.12.2024, Sputnik Türkiye

Bursa'da yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönüş sürecinin başladığını belirtti ve "6 ay içinde dönüşler tamamlanır. Ben yeminli tercümanım, beni arayıp soruyorlar 'hemen dönebilir miyiz' diye. Birkaç hafta içinde her şey belli olacak, muhtemelen ona göre dönüşler başlayacak" dedi.'Halkın yüzde 99'u dönmek istiyor'Türkiye'ye minnettar olduğunu belirten üniversite öğrencisi olan Osam Asabbah, "Burada tekstil işiyle uğraşıyorum, bir yandan da kuyumcu dükkanında arkadaşıma yardım ediyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tekstil bölümünde öğrenciyim. Halkın yüzde 99'u dönmek istiyor. Sabah buraya gelmeden önce Göç İdaresi'ne ziyarete gittim. "Dönmek istiyorum" dedim ama 1 aylığına gidip gelmem gerekiyor ki üniversitem devam etsin. Üniversitem biter bitmez, inşallah vatanımıza döneceğiz. Şu anda gördüğüm ise çoğu vatandaşım ülkemize geri dönecek. Türkiye'yi çok seviyorum, burada büyüdüm. 7 yaşındayken buraya geldim. Türk bayrağına sonsuz saygımız var" ifadelerini kullandı.'Türkiye'yi sevmeyen bizim düşmanımızdır'Osam Asabbah sözlerine şöyle devam etti: 'Birkaç hafta içinde her şey belli olacak'Bir başka Suriyeli Türkmen Yiğit Alaçatı ise, "Duyduklarımıza göre, dönen çok var. Son zamanlarda zaten Halep alındıktan sonra dönmeye başladılar. Şu anda yüzde 70 civarı kişi, ben de dahil olmak üzere döneceğiz. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Bize iyi davrandılar, bazı sorunlar oldu ama yine de her şey için teşekkürler. 6 ay içinde dönüşler tamamlanır. Ben yeminli tercümanım, beni arayıp soruyorlar 'hemen dönebilir miyiz' diye. Birkaç hafta içinde her şey belli olacak, muhtemelen ona göre dönüşler başlayacak" diye konuştu.

