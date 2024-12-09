https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/almanya-suriyelilerin-iltica-basvurularini-dondurdu--1091327306.html
Almanya, Suriyelilerin iltica başvurularını dondurdu
Almanya, Suriyelilerin iltica başvurularını dondurdu
Sputnik Türkiye
Suriye'de son günlerde muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ardından Almanya, 50 bin Suriyeli'nin başvurusunu incelediği iltica işlemlerini... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T15:45+0300
2024-12-09T15:45+0300
2024-12-09T15:45+0300
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Almanya, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ardından bir sonraki duyuruya kadar Suriyelilerin iltica başvurularını işleme koymayacağını duyurdu.Basında yer alan haberlere göre, Suriye'deki belirsiz durum nedeniyle şu anda işlemde olan Suriyelilerin iltica başvurularının tamamını dondurduğu ve bir sonraki duyuruya kadar başvuru almayacağı belirtildi.Alınan bu karardan 46 bini ilk başvuru olmak üzere, karar bekleyen 47 bin 270 iltica başvurusunun etkilendiği ifade edildi.En popüler partilerden olan AfD, mülteci karşıtı politikalarıyla öne çıkıyor2025'in Şubat ayında seçime gidilecek ülkede Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin önde gelen politikalarından biri de daha fazla mülteci kabul etmemek ve göçmenleri geri göndermek. Anketlerin yüzde 20-30 aralığında gösterdiği partinin yükselişi sürerken, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'nden(CDU) de bazı politikacılar Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesinden yana görüş belirtiyor.Yeşiller ve Almanya Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacılar ise Suriye'deki belirsiz durum karşısında temkinli olunması çağrısında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/suriyenin-moskova-konsolosu-yeni-hukumet-diplomatlardan-halk-icin-calismaya-devam-etmelerini-istedi-1091324180.html
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Almanya, Suriyelilerin iltica başvurularını dondurdu
Suriye'de son günlerde muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ardından Almanya, 50 bin Suriyeli'nin başvurusunu incelediği iltica işlemlerini durdurduğunu açıkladı.
Almanya, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ardından bir sonraki duyuruya kadar Suriyelilerin iltica başvurularını işleme koymayacağını duyurdu.
Basında yer alan haberlere göre, Suriye'deki belirsiz durum nedeniyle şu anda işlemde olan Suriyelilerin iltica başvurularının tamamını dondurduğu ve bir sonraki duyuruya kadar başvuru almayacağı belirtildi.
Alınan bu karardan 46 bini ilk başvuru olmak üzere, karar bekleyen 47 bin 270 iltica başvurusunun etkilendiği ifade edildi.
En popüler partilerden olan AfD, mülteci karşıtı politikalarıyla öne çıkıyor
2025'in Şubat ayında seçime gidilecek ülkede Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin önde gelen politikalarından biri de daha fazla mülteci kabul etmemek ve göçmenleri geri göndermek.
Anketlerin yüzde 20-30 aralığında gösterdiği partinin yükselişi sürerken, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'nden(CDU) de bazı politikacılar Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesinden yana görüş belirtiyor.
Yeşiller ve Almanya Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacılar ise Suriye'deki belirsiz durum karşısında temkinli olunması çağrısında bulunuyor.