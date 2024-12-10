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Squid Game 2. sezonu daha yayınlanmadan Altın Küre adayı olarak gösterildi
Squid Game 2. sezonu daha yayınlanmadan Altın Küre adayı olarak gösterildi
Sputnik Türkiye
İlk yayınlandığında 'En iyi TV dizisi' ödülünü alan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin 2. sezonu daha yayına girmeden Ocak ayında yapılacak olan Altın Küre... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T12:19+0300
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yaşam
altın küre ödülleri
squid game
the diplomat
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2021'de ilk kez yayınlanmasıyla büyük ilgi toplayan Güney Kore yapımı bir drama dizisi olan Squid Game'in 2. sezonu daha ekranlarda yayınlanmadan Altın Küre'ye aday gösterildi. Squid Game dizisinin ikinci sezonu, Altın Küre Ödülleri'nde 'En İyi Drama' dalında aday olarak gösterilerek yayınlanmadan önce adaylık alan birkaç diziden biri olarak tarihe geçti. 26 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak olan Squid Game, The Day of the Jackal, The Diplomat, Mr. &amp; Mrs. Smith, Shogun ve Slow Horses dizileriyle 'En İyi Drama' dalında yarışacak.The Hollywood Reporter ve Deadline dahil olmak üzere ABD medya kuruluşları, önceden yayınlanmış bir dizinin adaylık almasının nadir olduğunu belirtti. Bunun, Netflix'in diziyi Altın Küre jürisine erken göndermesi sayesinde mümkün olduğu açıklandı. 82. Altın Küre Ödülleri'nin 5 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanıyor.Kore gerilim dizisinin ilk sezonu, 2022'de 79. Altın Küre Ödülleri'nde yankı uyandırdı ve üç adaylık kazandı. Bunlar; en iyi TV dizisi, Lee Jung-jae için en iyi erkek oyuncu ve O Yeong-su için en iyi yardımcı erkek oyuncu. Yaşlı katılımcı Oh Il-nam'ı canlandıran O, Altın Küre kazanan ilk Koreli aktör olmuştu.
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Squid Game 2. sezonu daha yayınlanmadan Altın Küre adayı olarak gösterildi

12:19 10.12.2024
© Fotoğraf : https://www.instagram.com/netflix/Netflix'de yayımlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde Seong Gi-hun yani Oyuncu 456'yı canlandıran Lee Jung-jae (ortada)
Netflix'de yayımlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde Seong Gi-hun yani Oyuncu 456'yı canlandıran Lee Jung-jae (ortada) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© Fotoğraf : https://www.instagram.com/netflix/
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İlk yayınlandığında 'En iyi TV dizisi' ödülünü alan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin 2. sezonu daha yayına girmeden Ocak ayında yapılacak olan Altın Küre Ödülleri'ne aday olarak gösterildi. Squid Game'in 2. sezonu 'En İyi Drama' dalında 'The Diplomat' gibi ses getiren dizilerle yarışacak.
2021'de ilk kez yayınlanmasıyla büyük ilgi toplayan Güney Kore yapımı bir drama dizisi olan Squid Game'in 2. sezonu daha ekranlarda yayınlanmadan Altın Küre'ye aday gösterildi. Squid Game dizisinin ikinci sezonu, Altın Küre Ödülleri'nde 'En İyi Drama' dalında aday olarak gösterilerek yayınlanmadan önce adaylık alan birkaç diziden biri olarak tarihe geçti.
26 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak olan Squid Game, The Day of the Jackal, The Diplomat, Mr. & Mrs. Smith, Shogun ve Slow Horses dizileriyle 'En İyi Drama' dalında yarışacak.
The Hollywood Reporter ve Deadline dahil olmak üzere ABD medya kuruluşları, önceden yayınlanmış bir dizinin adaylık almasının nadir olduğunu belirtti. Bunun, Netflix'in diziyi Altın Küre jürisine erken göndermesi sayesinde mümkün olduğu açıklandı. 82. Altın Küre Ödülleri'nin 5 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanıyor.
Kore gerilim dizisinin ilk sezonu, 2022'de 79. Altın Küre Ödülleri'nde yankı uyandırdı ve üç adaylık kazandı. Bunlar; en iyi TV dizisi, Lee Jung-jae için en iyi erkek oyuncu ve O Yeong-su için en iyi yardımcı erkek oyuncu. Yaşlı katılımcı Oh Il-nam'ı canlandıran O, Altın Küre kazanan ilk Koreli aktör olmuştu.
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