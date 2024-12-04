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13 Aralık'ta vizyona girecek filmler: Yabancı ve yerli 10 film sinemaseverle buluşuyor
13 Aralık'ta vizyona girecek filmler: Yabancı ve yerli 10 film sinemaseverle buluşuyor
Sputnik Türkiye
13 Aralık haftasında vizyona girecek filmler arasında, Aaron Taylor-Johnson ve Russell Crowe'un başrolünde olduğu Avcı Kraven, romantik komedi türünde Sinem... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T17:27+0300
2024-12-04T17:41+0300
yaşam
russell crowe
haldun dormen
erkan petekkaya
vizyona girecek filmler
korku filmi
animasyon filmi
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romantik komedi
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Aksiyon türünde Avcı Kraven, Türk casusluk filmi Hain, romantik komedi Her Şeyin Baş Merkür, 13 Aralık haftasında sinema salonlarında gösterime giriyor. Çocuklar için Yumurtalar Firarda: Buz Macerası ve Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu beklenti yaratıyor. Avcı KravenAaron Taylor-Johnson ile Russell Crowe'un başrolünde oynadığı Avcı Kraven aksiyon gerilim filminde, Kraven bir avcıya dönüşüyor. Kraven'ın babası Nikolai Kravinoff'la olan karmaşık ilişkisi, onu acımasız sonuçları olan bir intikam yoluna sokar. Kraven bu yolda ilerlerken yalnızca dünyanın en büyük avcısı değil, aynı zamanda en çok korkulan avcılarından biri olmaya ikna eder eder.HainBerke Üzrek'in yazıp yönettiği Türk yapımı gerilim sinema filmi Hain'de, istihbarat teşkilatına sızmış gizli bir yapı konu ediliyor. Gerilim aksiyon türündeki filmde usta oyuncu Haldun Dormen, Mustafa Alabora ve Erkan Petekkaya başrollerde oynuyor.Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in SavaşıYüzüklerin Efendisi serisi severleri, Orta Dünya'daki Rohan'a döndüren bu büyükler için animasyonda yıllar Rohanlı genç bir savaşçı kızın hikayesi yer alıyor. Babasının ölümünün intikamını almak isteyen zeki ve acımasız Dunlending Lordu Wulf'un ani saldırısı, Rohan Kralı Helm Hammerhand ve halkını antik Hornburg kalesinde cesur bir son direniş göstermeye zorlar.Her Şeyin Başı Merkürİdealist hayallerle mesleğe başlayan fakat kendini bir anda astroloji yazarı olarak bulan genç bir gazetecinin iş ve aşk hikayesini eğlenceli bir dille ele alan ‘Her Şeyin Başı Merkür’ filmi vizyon için geri sayımına başladı. Yayınlandığı dönemde çok ses getiren Ayşe Balıbey’in romanından Ali Balcı’nın yönetmenliğinde sinemaya aktarılan eğlenceli romantik komedi uzun bir aradan sonra beyazperdeye dönen Sinem Kobal ve Alp Navruz’u buluşturdu. Burçlar hakkında hiç bilgisi olmamasına rağmen mesleğini yapmaya çalışan Elif, medya dünyasında hayran olduğu gazeteciyle aynı gazetede olduğunu öğrenince çok mutlu oluyor. Bu sırada genç meslektaşı Fırat’la rekabet dolu bir serüvenin içinde kendini bulan Elif, hiç beklemediği maceralar yaşıyor, üstelik astroloji de onun rehberi oluyor. Gazeteci İsmail Saymaz ise Her Şeyin Başı Merkür filmde kısa bir rol aldı.BaşlangıçlarAhsen Eroğlu, Hazal Subaşı, Zeynep Dinsel'in başrollerinde olduğu Başlangıçlar filminde kaza sonucu akademik ve özel hayatı alt üst olduğu için Paris’ten İstanbul’a dönen Defne, yirmili yaşlarının ortasında bocalamaya başlar. Genç resim restoratörü Defne’nin hikayesi dram severlerle 13 Aralık'ta buluşuyor. Yumurtalar Firarda: Buz MacerasıVizyona girecek animasyon filmleri arasında olan Yumurtalar Firarda film serisi bu sefer yeni bir macerayla küçük sinemaseverlerle buluşuyor. Toto'nun ailesi, bir kutup ayısını ve İspanyol pengueni evine yani Güney Kutbu'na götürmek için yola çıkıyor ve macera başlıyor. Ayı Kardeşler: Zaman YolculuğuAyı Kardeşler: Zaman Yolculuğu adlı animasyon filmi vizyona çıkacak filmler arasında bulunuyor. Filmde Vick, büyük şehirde yaşayan ve sıklıkla iki ayı ve büyülü bir ormanla ilgili tuhaf rüyalar gören bir programcıdır. Bir gün patronu onu, Vick'e basit bir ağaç kesici olarak hayatına yeniden başlamasını teklif eden bir müşteriye götürür ve Vick de bunu memnuniyetle kabul eder. Ancak bu seçim Vick'i arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda macera dolu bir yolculuğa çıkarır.3 korku filmi kan dondurmaya geliyorKorku filmlerinden hoşlananlar için vizyona girecekler arasında 3 korku filmi yer alıyor. Onur Erdi, Merve Ceren Akcan, Taner Şahin'in başrollerinde olduğu Hamia: Muskanın Cini, Nebi Akyol, Merve Yanık, Muhsin Duran oynadığı Cintihar ve yabancı korku filmi 'Killer Influence' bu türde dikkat çeken filmler arasında. Yazlık evine arkadaşlarını davet eden influencer Alex'in, paranormal olayları videoya çekmek için başlayan tatilinin gizemli bir yabancının gelmesiyle hayatta kalma mücadelesine dönmesini konu ediniyor.
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13 Aralık'ta vizyona girecek filmler: Yabancı ve yerli 10 film sinemaseverle buluşuyor

17:27 04.12.2024 (güncellendi: 17:41 04.12.2024)
© Fotoğraf13 Aralık'ta vizyona girecek filmler: Yabancı ve yerli 12 film sinemaseverle buluşuyor
13 Aralık'ta vizyona girecek filmler: Yabancı ve yerli 12 film sinemaseverle buluşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© Fotoğraf
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13 Aralık haftasında vizyona girecek filmler arasında, Aaron Taylor-Johnson ve Russell Crowe'un başrolünde olduğu Avcı Kraven, romantik komedi türünde Sinem Kobal'ın Her Şeyin Baş Merkür adlı filmi ve çocuklar için iki beklenti yaratan animasyon filmi yer alıyor.
Aksiyon türünde Avcı Kraven, Türk casusluk filmi Hain, romantik komedi Her Şeyin Baş Merkür, 13 Aralık haftasında sinema salonlarında gösterime giriyor. Çocuklar için Yumurtalar Firarda: Buz Macerası ve Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu beklenti yaratıyor.

Avcı Kraven

Aaron Taylor-Johnson ile Russell Crowe'un başrolünde oynadığı Avcı Kraven aksiyon gerilim filminde, Kraven bir avcıya dönüşüyor. Kraven'ın babası Nikolai Kravinoff'la olan karmaşık ilişkisi, onu acımasız sonuçları olan bir intikam yoluna sokar. Kraven bu yolda ilerlerken yalnızca dünyanın en büyük avcısı değil, aynı zamanda en çok korkulan avcılarından biri olmaya ikna eder eder.

Hain

Berke Üzrek'in yazıp yönettiği Türk yapımı gerilim sinema filmi Hain'de, istihbarat teşkilatına sızmış gizli bir yapı konu ediliyor. Gerilim aksiyon türündeki filmde usta oyuncu Haldun Dormen, Mustafa Alabora ve Erkan Petekkaya başrollerde oynuyor.

Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı

Yüzüklerin Efendisi serisi severleri, Orta Dünya'daki Rohan'a döndüren bu büyükler için animasyonda yıllar Rohanlı genç bir savaşçı kızın hikayesi yer alıyor. Babasının ölümünün intikamını almak isteyen zeki ve acımasız Dunlending Lordu Wulf'un ani saldırısı, Rohan Kralı Helm Hammerhand ve halkını antik Hornburg kalesinde cesur bir son direniş göstermeye zorlar.

Her Şeyin Başı Merkür

İdealist hayallerle mesleğe başlayan fakat kendini bir anda astroloji yazarı olarak bulan genç bir gazetecinin iş ve aşk hikayesini eğlenceli bir dille ele alan ‘Her Şeyin Başı Merkür’ filmi vizyon için geri sayımına başladı. Yayınlandığı dönemde çok ses getiren Ayşe Balıbey’in romanından Ali Balcı’nın yönetmenliğinde sinemaya aktarılan eğlenceli romantik komedi uzun bir aradan sonra beyazperdeye dönen Sinem Kobal ve Alp Navruz’u buluşturdu. Burçlar hakkında hiç bilgisi olmamasına rağmen mesleğini yapmaya çalışan Elif, medya dünyasında hayran olduğu gazeteciyle aynı gazetede olduğunu öğrenince çok mutlu oluyor. Bu sırada genç meslektaşı Fırat’la rekabet dolu bir serüvenin içinde kendini bulan Elif, hiç beklemediği maceralar yaşıyor, üstelik astroloji de onun rehberi oluyor. Gazeteci İsmail Saymaz ise Her Şeyin Başı Merkür filmde kısa bir rol aldı.

Başlangıçlar

Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı, Zeynep Dinsel'in başrollerinde olduğu Başlangıçlar filminde kaza sonucu akademik ve özel hayatı alt üst olduğu için Paris’ten İstanbul’a dönen Defne, yirmili yaşlarının ortasında bocalamaya başlar. Genç resim restoratörü Defne’nin hikayesi dram severlerle 13 Aralık'ta buluşuyor.

Yumurtalar Firarda: Buz Macerası

Vizyona girecek animasyon filmleri arasında olan Yumurtalar Firarda film serisi bu sefer yeni bir macerayla küçük sinemaseverlerle buluşuyor. Toto'nun ailesi, bir kutup ayısını ve İspanyol pengueni evine yani Güney Kutbu'na götürmek için yola çıkıyor ve macera başlıyor.

Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu

Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu adlı animasyon filmi vizyona çıkacak filmler arasında bulunuyor. Filmde Vick, büyük şehirde yaşayan ve sıklıkla iki ayı ve büyülü bir ormanla ilgili tuhaf rüyalar gören bir programcıdır. Bir gün patronu onu, Vick'e basit bir ağaç kesici olarak hayatına yeniden başlamasını teklif eden bir müşteriye götürür ve Vick de bunu memnuniyetle kabul eder. Ancak bu seçim Vick'i arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda macera dolu bir yolculuğa çıkarır.

3 korku filmi kan dondurmaya geliyor

Korku filmlerinden hoşlananlar için vizyona girecekler arasında 3 korku filmi yer alıyor. Onur Erdi, Merve Ceren Akcan, Taner Şahin'in başrollerinde olduğu Hamia: Muskanın Cini, Nebi Akyol, Merve Yanık, Muhsin Duran oynadığı Cintihar ve yabancı korku filmi 'Killer Influence' bu türde dikkat çeken filmler arasında. Yazlık evine arkadaşlarını davet eden influencer Alex'in, paranormal olayları videoya çekmek için başlayan tatilinin gizemli bir yabancının gelmesiyle hayatta kalma mücadelesine dönmesini konu ediniyor.
Aralık ayında vizyona girecek filmler: Yerli ve yabancı beklenti yaratan filmler sinemaseverlerle buluşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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Aralık ayında vizyona girecek filmler: Yerli ve yabancı beklenti yaratan filmler sinemaseverlerle buluşuyor
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