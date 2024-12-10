https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/new-yorkta-unlu-ceo-suikastinde-tutuklanan-suphelinin-kimligi-aciklandi-1091349627.html
New York'ta ünlü CEO suikastinde gözaltına alınan şüphelinin kimliği açıklandı
New York'ta ünlü CEO suikastinde gözaltına alınan şüphelinin kimliği açıklandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York eyaletinde geçen hafta özel sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare CEO'sunun vurulmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ABD'nin... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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Geçen hafta New York'ta ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın ölümüyle ilişkin 26 yaşındaki şüpheli dün tutuklandı. Şüpheli, New York'un yaklaşık 450 km batısında Altoona, Pensilvanya'da bir McDonalds'ta yemek yerken birisinin ihbarı sonucu yakalandı. Sosyal medyada fast food restoranındaki bir müşterinin ihbarı sonucu şüphelinin yakalandığı iddiası yayılınca, yüzlerce sosyal medya kullanıcısı restorana '1 yıldız' vererek 'kötü yorumlar' yazdı. New York Polis Departmanı, cinayetin ardından olayla ilgili bilgi verebilecek kişilere 10 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.Şüphelinin, Luigi Mangione, Maryland'de tanınmış bir aileden geldiği ve Ivy League mezunu olduğu bildirildi. Polis, gencin yakalandığında üzerinde bir silah ve 'motivasyon ve zihniyet' yazan bir belge bulduklarını açıkladı. 26 yaşındaki şüphelinin 'cinayet ve silah bulundurma' suçları dahil olmak üzere hakkında beş suçlaması var. Suçlamanın hemen ardından, şüphelinin kuzeni olduğu düşünülen Maryland Temsilciler Meclisi üyesi Nino Mangione tarafından ailenin 'şokta ve perişan' olduğunu belirten bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Brian Thompson'ın ailesine dualarımızı iletiyoruz ve insanlardan olaya karışan herkes için dua etmelerini istiyoruz" ifadeleri yer aldı ve "Mangione Ailesi" olarak imzalandı.Polise göre, şüpheli cinayeti önceden planladı. Dedektifler cinayet mahallinde yapılan incelemelerde bulunan kovanların üzerinde yazılı 3 kelimenin, 'geciktir, reddet, savun', ABD'li savunma şirketlerinin müşterilerine ödeme 'yapmamak' için oluşturdukları yöntemin 3 kelimelik özeti olduğu düşünmüştü. Savcılar, şüpheli yakalanırken üzerinde bulunan belgenin, 'kurumsal Amerika'ya karşı kötü niyet' içeren 3 sayfalık bir el yazısı olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/abdde-oldurulen-ceo-sorusturmasinda-bir-kisi-gozaltina-alindi-1091338311.html
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abd, brian thompson, new york, pensilvanya, abd, unitedhealthcare, mcdonalds, mahkeme, temsilciler meclisi, maryland
abd, brian thompson, new york, pensilvanya, abd, unitedhealthcare, mcdonalds, mahkeme, temsilciler meclisi, maryland
New York'ta ünlü CEO suikastinde gözaltına alınan şüphelinin kimliği açıklandı
10:04 10.12.2024 (güncellendi: 10:08 10.12.2024)
ABD'nin New York eyaletinde geçen hafta özel sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare CEO'sunun vurulmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ABD'nin en prestijli okullarından birinden, Ivy League mezunu olduğu söyleniyor ve hakkında 5 suçlama bulunuyor.
Geçen hafta New York'ta ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın ölümüyle ilişkin 26 yaşındaki şüpheli dün tutuklandı. Şüpheli, New York'un yaklaşık 450 km batısında Altoona, Pensilvanya'da bir McDonalds'ta yemek yerken birisinin ihbarı sonucu yakalandı.
Sosyal medyada fast food restoranındaki bir müşterinin ihbarı sonucu şüphelinin yakalandığı iddiası yayılınca, yüzlerce sosyal medya kullanıcısı restorana '1 yıldız' vererek 'kötü yorumlar' yazdı. New York Polis Departmanı, cinayetin ardından olayla ilgili bilgi verebilecek kişilere 10 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.
Şüphelinin, Luigi Mangione, Maryland'de tanınmış bir aileden geldiği ve Ivy League mezunu olduğu bildirildi. Polis, gencin yakalandığında üzerinde bir silah ve 'motivasyon ve zihniyet' yazan bir belge bulduklarını açıkladı. 26 yaşındaki şüphelinin 'cinayet ve silah bulundurma' suçları dahil olmak üzere hakkında beş suçlaması var.
Suçlamanın hemen ardından, şüphelinin kuzeni olduğu düşünülen Maryland Temsilciler Meclisi üyesi Nino Mangione tarafından ailenin 'şokta ve perişan' olduğunu belirten bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Brian Thompson'ın ailesine dualarımızı iletiyoruz ve insanlardan olaya karışan herkes için dua etmelerini istiyoruz" ifadeleri yer aldı ve "Mangione Ailesi" olarak imzalandı.
Polise göre, şüpheli cinayeti önceden planladı. Dedektifler cinayet mahallinde yapılan incelemelerde bulunan kovanların üzerinde yazılı 3 kelimenin, 'geciktir, reddet, savun', ABD'li savunma şirketlerinin müşterilerine ödeme 'yapmamak' için oluşturdukları yöntemin 3 kelimelik özeti olduğu düşünmüştü. Savcılar, şüpheli yakalanırken üzerinde bulunan belgenin, 'kurumsal Amerika'ya karşı kötü niyet' içeren 3 sayfalık bir el yazısı olduğunu açıkladı.