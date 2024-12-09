https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/abdde-oldurulen-ceo-sorusturmasinda-bir-kisi-gozaltina-alindi-1091338311.html
ABD'de öldürülen CEO soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
ABD'de öldürülen CEO soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
UnitedHealthcare’in öldürülen CEO’su Brian Thompson'un ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin üst aramasında silah susturucusu ve... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T22:42+0300
2024-12-09T22:42+0300
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ABD’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.New York Polis Departmanı, cinayetin ardından olayla ilgili bilgi verebilecek kişilere 10 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki bir kişinin Pennsylvania eyaleti Altoona şehrinde yakalanarak gözaltıma alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan kişinin ihbar üzerine seyahat ettiği otobüsün durdurularak gözaltına alındığı, üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunduğu kaydedildi.Şüphelinin, silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten New York Polis (NYPD) dedektiflerine teslim edilmek için gözaltında tutulduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/ceo-suikasti-abdde-sevince-yol-acti-sigorta-sirketleri-tepki-gosterdi-mermilerin-sifresi-sosyal-1091266916.html
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brian thompson, new york, abd, pennsylvania, abd, nypd
brian thompson, new york, abd, pennsylvania, abd, nypd
ABD'de öldürülen CEO soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
UnitedHealthcare’in öldürülen CEO’su Brian Thompson'un ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlik bulundu.
ABD’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.
New York Polis Departmanı, cinayetin ardından olayla ilgili bilgi verebilecek kişilere 10 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.
Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki bir kişinin Pennsylvania eyaleti Altoona şehrinde yakalanarak gözaltıma alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan kişinin ihbar üzerine seyahat ettiği otobüsün durdurularak gözaltına alındığı, üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunduğu kaydedildi.
Şüphelinin, silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten New York Polis (NYPD) dedektiflerine teslim edilmek için gözaltında tutulduğu bildirildi.