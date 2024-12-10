https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiren-ilk-toplanti-bugun-asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak-bolgesel-maas-1091344256.html

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ilk toplantı bugün: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bölgesel maaş modeli mi geliyor?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ilk toplantı bugün: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bölgesel maaş modeli mi geliyor?

Sputnik Türkiye

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T07:39+0300

2024-12-10T07:39+0300

2024-12-10T07:39+0300

ekonomi

türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)

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Bugün başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, 2024 yılı için uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi adına büyük önem taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşecek toplantıya işçi temsilcileri TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, işveren temsilcileri TİSK ve devlet yetkilileri katılacak. Zam oranı ve sosyal dengeleri ilgilendiren kritik kararların ilk adımı atılacak.Hangi parametreler masaya yatırılacak?Uzmanlara göre, ilk toplantıda taraflar temel ekonomik göstergeleri ele alacak.Vergi dilimleri ve bölgesel ücret önerileriUzmanlar, masada yalnızca zam oranının değil, vergi düzenlemelerinin de konuşulacağını belirtiyor. Bölgesel asgari ücret, sabit oranlı vergi uygulamaları ve alım gücünü koruyacak diğer önlemler de taraflarca gündeme getirilecek.Enflasyon hedefi mi, gerçekleşen enflasyon mu?Toplantıda enflasyon oranları önemli bir kriter olacak. Ekonomistlere göre, hükümet tarafı, vatandaşın gerçekleşen enflasyon karşısında ezdirilmemesi gerektiğini vurgularken, işverenler hedeflenen enflasyonu dikkate alacak. Bu durum, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların temelini oluşturabilir.Uzlaşma beklentisi zayıfUzmanlar, tarafların ilk toplantıda uzlaşmasının zor olduğunu belirtiyor. İşçi tarafı yüksek bir zam oranı talep ederken, işveren maliyetlerin artmaması gerektiğini savunuyor. Hükümet ise iki taraf arasında bir denge kurmaya çalışacak.Ne kadar zam bekleniyor?Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, zam oranlarıyla ilgili üç ana parametreye dikkat çekiyor:Beklenen zam oranıEkonomistler, asgari ücrette en az yüzde 30’luk bir artış bekliyor. Bu artış, alım gücünü korumayı ve çalışanların enflasyona karşı korunmasını hedefliyor. Ancak nihai oran, taraflar arasındaki müzakerelerin sonucunda belirlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/meteorolojiden-sel-alarmi-felaket-kapida-kuvvetli-yagis-ne-zaman-baslayacak-turkiyenin-hangi-1091342150.html

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