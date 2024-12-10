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Meteoroloji'den sel alarmı, felaket kapıda: Kuvvetli yağış ne zaman başlayacak? Türkiye’nin hangi şehirlerinde risk var?
Meteoroloji'den sel alarmı, felaket kapıda: Kuvvetli yağış ne zaman başlayacak? Türkiye’nin hangi şehirlerinde risk var?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Aralık 2024 Salı günü için detaylı hava durumu raporunu açıkladı. İstanbul yağışlı havayla yeni haftaya başlarken, Marmara ve... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T06:48+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin son tahminleri açıkladı. 10 Aralık 2024 Salı günü özellikle Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in bazı bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ve sis gibi meteorolojik hadiselerin etkili olacağı belirtildi.İstanbul’da kuvvetli yağmur bekleniyorİstanbul, yeni haftaya yağışlı hava ile başladı. Salı günü, Marmara Bölgesi genelinde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji, İstanbul ve çevresinde yerel kuvvetli yağışların görülebileceğini ve sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.Ankara ve İzmir’de hava durumu nasıl olacak?Başkent Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinde hafif sağanak yağış beklenirken, İzmir ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle İzmir çevresinde rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.Bölgesel hava durumu raporuMeteoroloji’nin açıklamasına göre, 10 Aralık 2024 Salı günü Türkiye genelinde hava durumu şu şekilde:Hava sıcaklıklarında değişiklik yokMeteoroloji, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Türkiye genelinde sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgar ve kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor. Bu durum nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.Meteoroloji’den önemli uyarılarSon dakika hava durumu takibi önemliMeteoroloji Genel Müdürlüğü, hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini ve vatandaşların son dakika duyurularını takip etmesi gerektiğini belirtti. Özellikle kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarının dikkate alınması, olumsuzlukların önlenmesi adına büyük önem taşıyor.Bugün hava nasıl olacak?Özellikle Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli sağanak yağış beklenirken, İstanbul, Edirne ve İzmir gibi illerde sel riski oluşturabilecek yağışlar görülecek. Ayrıca rüzgarın bazı bölgelerde saatte 60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.İstanbul ve Marmara’da hava durumuİstanbul’da hava, gün boyu çok bulutlu olacak ve aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle öğleden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgar, Marmara’nın güneybatısında güney yönlerinden kuvvetli eserek fırtınamsı rüzgar oluşturacak.Ege Bölgesi’nde kuvvetli yağışlar ve fırtınaEge Bölgesi’nde, özellikle Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili olacak.Kuzey Ege kıyılarında rüzgar, saatte 40-60 kilometre hızla esecek.Ankara ve İç Anadolu’da sis ve hafif yağışlarBaşkent Ankara’da hava, gece saatlerinde kuzeybatı ilçelerinde hafif sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ve yer yer sis bekleniyor.Batı Karadeniz’de yoğun sağanak yağış uyarısıBatı Karadeniz’de özellikle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağışlar etkili olacak. Akşam saatlerinde başlayacak yağışların gece saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hava durumuAkdeniz Bölgesi’nde Antalya ve Isparta çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış beklenirken, diğer şehirlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Güneydoğu Anadolu ise puslu bir gün geçirecek.Denizlerde hava durumuKritik uyarılar
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Meteoroloji'den sel alarmı, felaket kapıda: Kuvvetli yağış ne zaman başlayacak? Türkiye’nin hangi şehirlerinde risk var?

06:48 10.12.2024 (güncellendi: 07:02 10.12.2024)
© AAİstanbul sağanak
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Aralık 2024 Salı günü için detaylı hava durumu raporunu açıkladı. İstanbul yağışlı havayla yeni haftaya başlarken, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarıları yapıldı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin son tahminleri açıkladı. 10 Aralık 2024 Salı günü özellikle Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in bazı bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ve sis gibi meteorolojik hadiselerin etkili olacağı belirtildi.

İstanbul’da kuvvetli yağmur bekleniyor

İstanbul, yeni haftaya yağışlı hava ile başladı. Salı günü, Marmara Bölgesi genelinde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji, İstanbul ve çevresinde yerel kuvvetli yağışların görülebileceğini ve sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Ankara ve İzmir’de hava durumu nasıl olacak?

Başkent Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinde hafif sağanak yağış beklenirken, İzmir ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle İzmir çevresinde rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Bölgesel hava durumu raporu

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, 10 Aralık 2024 Salı günü Türkiye genelinde hava durumu şu şekilde:
Marmara ve Kuzey Ege kıyıları: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.
Batı Karadeniz: Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
İç ve Doğu Bölgeler: Sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don olayları görülebilir.
Akdeniz: Antalya ve Isparta çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında değişiklik yok

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Türkiye genelinde sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor. Bu durum nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji’den önemli uyarılar

Kuvvetli Yağış: Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevresinde etkili olacak yerel kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Kuvvetli Rüzgar: Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar beklendiğinden ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

Son dakika hava durumu takibi önemli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini ve vatandaşların son dakika duyurularını takip etmesi gerektiğini belirtti. Özellikle kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarının dikkate alınması, olumsuzlukların önlenmesi adına büyük önem taşıyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Özellikle Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli sağanak yağış beklenirken, İstanbul, Edirne ve İzmir gibi illerde sel riski oluşturabilecek yağışlar görülecek. Ayrıca rüzgarın bazı bölgelerde saatte 60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul ve Marmara’da hava durumu

İstanbul’da hava, gün boyu çok bulutlu olacak ve aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle öğleden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Çanakkale: Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış (17°C).
Edirne: Sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış (15°C).
Kocaeli: Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağış (22°C).
Rüzgar, Marmara’nın güneybatısında güney yönlerinden kuvvetli eserek fırtınamsı rüzgar oluşturacak.

Ege Bölgesi’nde kuvvetli yağışlar ve fırtına

Ege Bölgesi’nde, özellikle Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili olacak.
İzmir: Gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor (19°C).
Denizli: Öğleden sonra sağanak yağış etkili olacak (20°C).
Muğla: Gün boyu sağanak ve gök gürültülü yağışlı hava bekleniyor (14°C).
Kuzey Ege kıyılarında rüzgar, saatte 40-60 kilometre hızla esecek.

Ankara ve İç Anadolu’da sis ve hafif yağışlar

Başkent Ankara’da hava, gece saatlerinde kuzeybatı ilçelerinde hafif sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece hafif sağanak yağış (13°C).
Eskişehir: Gece saatlerinde kuzeybatı ilçelerinde sağanak yağış (16°C).
Konya: Parçalı ve çok bulutlu (15°C).

Batı Karadeniz’de yoğun sağanak yağış uyarısı

Batı Karadeniz’de özellikle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağışlar etkili olacak. Akşam saatlerinde başlayacak yağışların gece saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.
Düzce: Akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış (21°C).
Zonguldak: Akşamdan itibaren yerel kuvvetli yağış (20°C).
Bolu: Akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı (15°C).

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hava durumu

Akdeniz Bölgesi’nde Antalya ve Isparta çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış beklenirken, diğer şehirlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Güneydoğu Anadolu ise puslu bir gün geçirecek.
Antalya: Sabah saatlerinde sağanak yağış (19°C).
Mersin: Parçalı ve çok bulutlu (21°C).
Diyarbakır: Parçalı bulutlu, puslu (13°C).
Gaziantep: Parçalı bulutlu, sisli (16°C).

Denizlerde hava durumu

Marmara: Güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar, yer yer fırtınamsı rüzgar. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,0 metre.
Ege: Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar, dalga yüksekliği 2,0 ila 3,0 metre.
Karadeniz: Batı kesimlerinde sağanak yağış, dalga yüksekliği 2,5 metreye kadar çıkabilir.

Kritik uyarılar

Kuvvetli Yağış: Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Kuvvetli Rüzgar: Kuzey Ege ve Marmara’da ulaşımı aksatabilecek kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Buzlanma ve Don: İç ve Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir.
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