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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/resmi-gazetede-kritik-karar-yayimlandi-faiz-duzenlemesi-kaldirildi-1091305758.html
Resmi Gazete’de kritik karar yayımlandı: Faiz düzenlemesi kaldırıldı
Resmi Gazete’de kritik karar yayımlandı: Faiz düzenlemesi kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla Kamulaştırma Kanunu’nun taksitli ödemelere yönelik faiz düzenlemesi iptal edildi. Artık, taksitli ödeme... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T07:42+0300
2024-12-09T07:42+0300
ekonomi
anayasa
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Anayasa Mahkemesi’nin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 19. maddesine dair aldığı iptal kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte, kanunun “Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanun’a göre ayrıca kanuni faiz ödenir” hükmü iptal edildi.Oy birliğiyle karar verildiMahkeme, maddenin ilgili fıkrasını oy birliği ile iptal etti. Söz konusu düzenleme, taksitli ödemelerde vatandaşlara yasal faiz hakkı tanıyordu. Ancak alınan kararla, bu hak artık geçerliliğini yitirdi.Kararın detaylarıİptal edilen düzenleme, Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 19. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan şu ifadeyi içeriyordu:"Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir."Bu düzenleme, kamulaştırma süreçlerinde yapılan ödemelerde, faizin de taksit sürecine dahil edilmesini sağlıyordu. Ancak mahkeme, bu hükmün Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi.Kararın etkileri ne olacak?Kararın ardından kamulaştırma sürecindeki taksitli ödemelerde, artık kanuni faiz talep edilemeyecek. Bu durum, hem kamu kurumları hem de kamulaştırılan arazilerin sahipleri için mali sonuçlar doğurabilir. Faizin kaldırılması, ödeme yükümlülüğünün boyutunu değiştirirken, hak sahiplerinin alacaklarında azalma yaratabilir.
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Resmi Gazete’de kritik karar yayımlandı: Faiz düzenlemesi kaldırıldı

07:42 09.12.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© İHA
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Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla Kamulaştırma Kanunu’nun taksitli ödemelere yönelik faiz düzenlemesi iptal edildi. Artık, taksitli ödeme süresince kanuni faiz ödenmeyecek. İşte karara dair detaylar ve alınan kritik iptal kararının etkileri...
Anayasa Mahkemesi’nin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 19. maddesine dair aldığı iptal kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte, kanunun “Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanun’a göre ayrıca kanuni faiz ödenir” hükmü iptal edildi.

Oy birliğiyle karar verildi

Mahkeme, maddenin ilgili fıkrasını oy birliği ile iptal etti. Söz konusu düzenleme, taksitli ödemelerde vatandaşlara yasal faiz hakkı tanıyordu. Ancak alınan kararla, bu hak artık geçerliliğini yitirdi.

Kararın detayları

İptal edilen düzenleme, Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 19. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan şu ifadeyi içeriyordu:
"Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir."
Bu düzenleme, kamulaştırma süreçlerinde yapılan ödemelerde, faizin de taksit sürecine dahil edilmesini sağlıyordu. Ancak mahkeme, bu hükmün Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi.

Kararın etkileri ne olacak?

Kararın ardından kamulaştırma sürecindeki taksitli ödemelerde, artık kanuni faiz talep edilemeyecek. Bu durum, hem kamu kurumları hem de kamulaştırılan arazilerin sahipleri için mali sonuçlar doğurabilir. Faizin kaldırılması, ödeme yükümlülüğünün boyutunu değiştirirken, hak sahiplerinin alacaklarında azalma yaratabilir.
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