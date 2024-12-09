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Erken emeklilik için son şans: Prim borçlanmasında büyük indirim için kritik tarih verildi
Erken emeklilik için son şans: Prim borçlanmasında büyük indirim için kritik tarih verildi
Sputnik Türkiye
Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi ocak ayını beklerken, borçlanma fırsatlarıyla emekli olma şansını değerlendirmeye başladı. Asgari ücretteki artışla... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T07:37+0300
2024-12-09T07:37+0300
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Prim ve yaş şartlarını tamamlamaya çalışan emeklilik adayları, borçlanma yöntemleriyle emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürebilir. Asgari ücret artışıyla birlikte borçlanma tutarları yükseleceğinden, yıl sonuna kadar başvuru yapmak büyük avantaj sağlayacak.Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, yıl sonuna kadar yapılacak borçlanmaların maliyet açısından çok daha uygun olacağını belirtti.14 borçlanma türüyle emeklilik mümkünBorçlanma hakkıyla emekliliği erkene çekmek mümkün. İşte en sık kullanılan borçlanma türleri:Bu borçlanma türlerinden yararlanarak sigorta başlangıcını geriye çekmek ve prim gün sayısını artırmak mümkün.Doğum borçlanmasında önemli detayKadınlar için doğum borçlanması yapabilmenin ön şartı, sigortalı olduktan sonra doğum yapmış olmaktır. Ancak staj sigortası olan ve ardından doğum yapanlar için sigorta başlangıcı geriye çekilebiliyor.Borçlanma tutarları ne kadar?Borçlanma tutarları asgari brüt ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Şu an için:2025’te asgari ücret artışıyla bu rakamların %30-40 arasında yükseleceği tahmin ediliyor.Erken emeklilik i̇çin örnek hesaplama1 Ocak 1995’te askere giden ve 18 ay silah altında kalan biri, askerlik borçlanmasıyla sigorta giriş tarihini 1 Temmuz 1998’e çekebilir. Bu da emeklilik için yaş ve prim şartlarını tamamlayarak EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanmasını sağlar.Prim borçlanmasında son tarih: 31 Aralık 2024Borçlanma dilekçesi vermek isteyenler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden, SGK müdürlüklerinden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru yapabilir. SGK’nın tahakkuk ettiği tutarın 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor.1. Borçlanma yaparak emeklilik erkene çekilebilir mi?Evet, askerlik, doğum veya yurt dışı borçlanmalarıyla sigorta başlangıcı geriye çekilebilir.2. Borçlanma tutarları neye göre belirleniyor?Borçlanma tutarları, asgari brüt ücretin yüzde 32’si oranında hesaplanır.3. Doğum borçlanması için hangi şartlar gerekli?Sigortalı olduktan sonra doğum yapmış olmak şartı aranır.4. 2025’te borçlanma tutarları ne kadar artacak?Asgari ücretteki artışa bağlı olarak borçlanma tutarlarının %30-40 arasında artması bekleniyor.5. Borçlanma başvurusu nasıl yapılır?e-Devlet, SGK müdürlükleri veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.6. Borçlanma ödemesi için ne kadar süre var?SGK tarafından tahakkuk edilen tutar, 1 ay içinde ödenmelidir.Borçlanma fırsatından yararlanarak erken emekli olmak isteyenlerin, 2024 yılının sonuna kadar başvuru yapması büyük avantaj sağlayacak. Hem prim günlerinizi artırabilir hem de sigorta başlangıcınızı geri çekerek emeklilik hayalinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.
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Erken emeklilik için son şans: Prim borçlanmasında büyük indirim için kritik tarih verildi

07:37 09.12.2024
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SGK, başvuru - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
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Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi ocak ayını beklerken, borçlanma fırsatlarıyla emekli olma şansını değerlendirmeye başladı. Asgari ücretteki artışla birlikte borçlanma tutarları da yükselecek. İşte erken emekli olmanın yolları, borçlanma türleri ve kritik tarihler...
Prim ve yaş şartlarını tamamlamaya çalışan emeklilik adayları, borçlanma yöntemleriyle emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürebilir. Asgari ücret artışıyla birlikte borçlanma tutarları yükseleceğinden, yıl sonuna kadar başvuru yapmak büyük avantaj sağlayacak.
Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, yıl sonuna kadar yapılacak borçlanmaların maliyet açısından çok daha uygun olacağını belirtti.

14 borçlanma türüyle emeklilik mümkün

Borçlanma hakkıyla emekliliği erkene çekmek mümkün. İşte en sık kullanılan borçlanma türleri:
Askerlik Borçlanması: Er veya erbaş olarak silah altında geçen süreler.
Doğum Borçlanması: Kadın sigortalılar için, sigortadan sonraki doğumlarda 2 yıla kadar borçlanma hakkı.
Staj ve Avukatlık Süreleri: Sigortalı olmadan yapılan avukatlık stajı veya mesleki eğitim süreleri.
Tıpta Uzmanlık ve Fahri Asistanlık: Tıpta uzmanlık veya fahri asistanlık yapanların bu süreleri.
Yurt Dışı Öğrencilik Süreleri: 1416 sayılı kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin bu süreleri.
Bu borçlanma türlerinden yararlanarak sigorta başlangıcını geriye çekmek ve prim gün sayısını artırmak mümkün.

Doğum borçlanmasında önemli detay

Kadınlar için doğum borçlanması yapabilmenin ön şartı, sigortalı olduktan sonra doğum yapmış olmaktır. Ancak staj sigortası olan ve ardından doğum yapanlar için sigorta başlangıcı geriye çekilebiliyor.

Borçlanma tutarları ne kadar?

Borçlanma tutarları asgari brüt ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Şu an için:
Günlük en düşük tutar: 213,36 TL.
Günlük en yüksek tutar: 1.600,20 TL.
3 çocuk için toplam 2160 gün borçlanmanın maliyeti: 460.857,60 TL.
2025’te asgari ücret artışıyla bu rakamların %30-40 arasında yükseleceği tahmin ediliyor.

Erken emeklilik i̇çin örnek hesaplama

1 Ocak 1995’te askere giden ve 18 ay silah altında kalan biri, askerlik borçlanmasıyla sigorta giriş tarihini 1 Temmuz 1998’e çekebilir. Bu da emeklilik için yaş ve prim şartlarını tamamlayarak EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanmasını sağlar.

Prim borçlanmasında son tarih: 31 Aralık 2024

Borçlanma dilekçesi vermek isteyenler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden, SGK müdürlüklerinden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru yapabilir. SGK’nın tahakkuk ettiği tutarın 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor.

1. Borçlanma yaparak emeklilik erkene çekilebilir mi?

Evet, askerlik, doğum veya yurt dışı borçlanmalarıyla sigorta başlangıcı geriye çekilebilir.

2. Borçlanma tutarları neye göre belirleniyor?

Borçlanma tutarları, asgari brüt ücretin yüzde 32’si oranında hesaplanır.

3. Doğum borçlanması için hangi şartlar gerekli?

Sigortalı olduktan sonra doğum yapmış olmak şartı aranır.

4. 2025’te borçlanma tutarları ne kadar artacak?

Asgari ücretteki artışa bağlı olarak borçlanma tutarlarının %30-40 arasında artması bekleniyor.

5. Borçlanma başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet, SGK müdürlükleri veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.

6. Borçlanma ödemesi için ne kadar süre var?

SGK tarafından tahakkuk edilen tutar, 1 ay içinde ödenmelidir.
Borçlanma fırsatından yararlanarak erken emekli olmak isteyenlerin, 2024 yılının sonuna kadar başvuru yapması büyük avantaj sağlayacak. Hem prim günlerinizi artırabilir hem de sigorta başlangıcınızı geri çekerek emeklilik hayalinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.
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