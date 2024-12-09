https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/meteorolojiden-felaket-yagisi-icin-turuncu-ve-sari-kodlu-uyari-istanbul-dahil-pek-cok-il-sular-1091303836.html

Meteoroloji'den 'felaket yağışı' için turuncu ve sarı kodlu uyarı: İstanbul dahil pek çok il 'sular altında kalabilir'

Meteoroloji'den 'felaket yağışı' için turuncu ve sarı kodlu uyarı: İstanbul dahil pek çok il 'sular altında kalabilir'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayımladı. Marmara... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T07:02+0300

2024-12-09T07:02+0300

2024-12-09T07:02+0300

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Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.İstanbul ve Marmara i̇çin özel uyarılarİstanbul’da sıcaklıkların 14-17 derece civarında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Avrupa Yakası’nda ve Anadolu Yakası’nın Boğaz çevresinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. AKOM yetkilileri, kuvvetli lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanabileceği konusunda uyardı.Sarı ve turuncu kodlu i̇ller hangileri?Meteoroloji, belirli bölgelerdeki vatandaşları sarı ve turuncu kod ile uyardı:Sarı Kod, hava olaylarının potansiyel tehlike oluşturduğunu belirtirken, Turuncu Kod daha ciddi risklere işaret ediyor. Vatandaşların hava tahminlerini yakından takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları istendi.Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıMeteoroloji, Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında, güneyli yönlerden 40-70 km/saat hızla esecek rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. Kuvvetli rüzgarın, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtiliyor.Hava durumu ve sıcaklıklarTürkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak yağışlı bölgelerde kısa süreli sıcaklık düşüşleri görülebilir.Tedbirli olunması gerekiyorKuvvetli yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Özellikle, su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı tedbir alması önem taşıyor.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde sağanak yağış, yer yer gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağını duyurdu. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayımlandı. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...MARMARAÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yer yer kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) görülecek.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don, yer yer pus ve sis görülebilir.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don, pus ve yer yer sis görülebilir.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.DENİZLERDE HAVA DURUMU

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