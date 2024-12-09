Meteoroloji'den 'felaket yağışı' için turuncu ve sarı kodlu uyarı: İstanbul dahil pek çok il 'sular altında kalabilir'
© AASağanak
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayımladı. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde etkili olması beklenen hava olayları, deniz ulaşımı ve günlük yaşamda aksamalara yol açabilir. İşte, 9 Aralık hava durumu
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli yağışlar etkili olacak.
Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
İstanbul’da yağışlar, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek ve Çarşamba akşamına kadar sürecek.
İstanbul ve Marmara i̇çin özel uyarılar
İstanbul’da sıcaklıkların 14-17 derece civarında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Avrupa Yakası’nda ve Anadolu Yakası’nın Boğaz çevresinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. AKOM yetkilileri, kuvvetli lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanabileceği konusunda uyardı.
Sarı ve turuncu kodlu i̇ller hangileri?
Meteoroloji, belirli bölgelerdeki vatandaşları sarı ve turuncu kod ile uyardı:
Sarı Kodlu İller: Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ
Turuncu Kodlu İl: Muğla
Sarı Kod, hava olaylarının potansiyel tehlike oluşturduğunu belirtirken, Turuncu Kod daha ciddi risklere işaret ediyor. Vatandaşların hava tahminlerini yakından takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları istendi.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji, Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında, güneyli yönlerden 40-70 km/saat hızla esecek rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. Kuvvetli rüzgarın, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtiliyor.
Hava durumu ve sıcaklıklar
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak yağışlı bölgelerde kısa süreli sıcaklık düşüşleri görülebilir.
Marmara ve Ege: Sağanak ve gök gürültülü yağış
Doğu Anadolu: Karla karışık yağmur ve kar
Batı Akdeniz: Kuvvetli yağış ve fırtına
Tedbirli olunması gerekiyor
Kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Özellikle, su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı tedbir alması önem taşıyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde sağanak yağış, yer yer gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağını duyurdu. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayımlandı. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yer yer kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Çanakkale: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (16°C).
Edirne: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı (18°C).
İstanbul: Çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (16°C).
Kocaeli: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (20°C).
Balıkesir: Çok bulutlu, batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışlı (17°C).
Tekirdağ: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (16°C).
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) görülecek.
İzmir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı (18°C).
Muğla: Çok bulutlu, kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışlı (13°C).
Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı (19°C).
Manisa: Çok bulutlu, sağanak yağışlı (17°C).
Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu (14°C).
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (17°C).
Adana: Parçalı ve çok bulutlu (20°C).
Mersin: Parçalı ve çok bulutlu (19°C).
Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı (12°C).
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don, yer yer pus ve sis görülebilir.
Ankara: Çok bulutlu, sağanak yağışlı (13°C).
Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı (15°C).
Konya: Çok bulutlu (14°C).
Sivas: Parçalı ve çok bulutlu (7°C).
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don, pus ve yer yer sis görülebilir.
Bolu: Çok bulutlu, sağanak yağışlı (14°C).
Zonguldak: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı (19°C).
Düzce: Çok bulutlu, sağanak yağışlı (20°C).
Kastamonu: Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı (12°C).
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu (21°C).
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu (17°C).
Amasya: Parçalı ve çok bulutlu (15°C).
Tokat: Parçalı ve çok bulutlu (12°C).
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.
Erzurum: Parçalı bulutlu (1°C).
Kars: Parçalı bulutlu (3°C).
Malatya: Az bulutlu (9°C).
Van: Parçalı bulutlu (8°C).
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu (12°C).
Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu (16°C).
Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu (16°C).
Siirt: Parçalı ve az bulutlu (11°C).
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Kuzey Ege: Güneyli yönlerden kısa süreli fırtına (50-70 km/saat).
Marmara: Güney yönlü kuvvetli rüzgar (40-70 km/saat).
Batı Karadeniz: Güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar.
Akdeniz: Güneyli rüzgarlarla birlikte orta kuvvette dalgalar (2 metreye kadar).