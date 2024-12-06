https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/esine-kizdi-icerisinde-cocugunun-oldugu-evi-atese-verdi-1091260533.html

Eşine kızdı, içerisinde çocuğunun olduğu evi ateşe verdi

Eşine kızdı, içerisinde çocuğunun olduğu evi ateşe verdi

Sputnik Türkiye

Eşiyle kavga ettikten sonra içerisinde çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T18:47+0300

2024-12-06T18:47+0300

2024-12-06T18:47+0300

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Isparta'da eşiyle kavga eden adam, çocuğunun da içerisinde bulunduğu sırada evini ateşe verdi. Olayda ölen ya da yaralanmazken olmazken sekiz ayrı suçtan sabıkası olan baba için soruşturma başlatıldı. Isparta'da yaşayan Mehmet D., eşi Hülya A. ile tartışmasının ardından çocuğunun da bulunduğu evi ateşe verdi. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi. Yangında evde ciddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.Suçunu itiraf ettiPolis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet D.'nin, 8 ayrı suç kaydının bulunduğu ve ifadesinde yangını kasten çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/besiktasta-avmde-yangin-cikti-itfaiye-ekipleri-mudahalede-bulunuyor-1091169153.html

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