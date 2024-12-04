https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/besiktasta-avmde-yangin-cikti-itfaiye-ekipleri-mudahalede-bulunuyor-1091169153.html
Beşiktaş'ta AVM'de yangın çıktı: İtfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor
Beşiktaş'ta AVM'de yangın çıktı: İtfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın meydana geldi. Levent semtinde bulunan AVM'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T18:56+0300
2024-12-04T18:56+0300
2024-12-04T19:29+0300
türkiye
beşiktaş
avm
levent
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
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Beşiktaş'ın Levent semtinde bulunan AVM'de yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Olay yerinde bulunan görgü tanıkları 112 ekiplerine ihbarda bulunurken bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında henüz can ve mal kaybı bilgisi açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/istanbul-finans-merkezinde-yangin-panigi-bankadan-aciklama-geldi-1091056972.html
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beşiktaş, avm, levent, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
beşiktaş, avm, levent, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
Beşiktaş'ta AVM'de yangın çıktı: İtfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor
18:56 04.12.2024 (güncellendi: 19:29 04.12.2024)
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın meydana geldi. Levent semtinde bulunan AVM'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
Beşiktaş'ın Levent semtinde bulunan AVM'de yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Olay yerinde bulunan görgü tanıkları 112 ekiplerine ihbarda bulunurken bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında henüz can ve mal kaybı bilgisi açıklanmadı.