https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/besiktasta-avmde-yangin-cikti-itfaiye-ekipleri-mudahalede-bulunuyor-1091169153.html

Beşiktaş'ta AVM'de yangın çıktı: İtfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor

Beşiktaş'ta AVM'de yangın çıktı: İtfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın meydana geldi. Levent semtinde bulunan AVM'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T18:56+0300

2024-12-04T18:56+0300

2024-12-04T19:29+0300

türkiye

beşiktaş

avm

levent

yangın

yangın söndürme

yangın alarmı

yangın felaketi

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Beşiktaş'ın Levent semtinde bulunan AVM'de yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Olay yerinde bulunan görgü tanıkları 112 ekiplerine ihbarda bulunurken bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında henüz can ve mal kaybı bilgisi açıklanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/istanbul-finans-merkezinde-yangin-panigi-bankadan-aciklama-geldi-1091056972.html

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beşiktaş, avm, levent, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi