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CEO suikastinde yeni gelişme: Polis mermilerin üzerindeki 'şifrelerin' peşinde
CEO suikastinde yeni gelişme: Polis mermilerin üzerindeki 'şifrelerin' peşinde
Sputnik Türkiye
New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson'ın ölümüyle ilgili yeni... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T14:28+0300
2024-12-06T14:28+0300
dünya
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saldırı
silahlı saldırı
unitedhealthcare
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ABD’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Ünlü CEO'nun öldürülmesiyle ilgili sorgulanmak üzere hakkında arama emri çıkarılan maskesiz bir kişinin iki fotoğrafı New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yayınlandı.50 yaşındaki UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson, Çarşamba sabahı Midtown Manhattan'daki Hilton otelinin dışında sırtından vurularak öldürülmesinin ardından saldırganın Thompson'ın eşyalarından hiçbirini almadan olay yerinden kaçtığı bildirildi. New York polisi, kurbanın önceden planlanmış bir cinayette hedef alındığına inanıyor.Polis, siyah yüz maskesi takmış olan şüpheli, Thompson'ı Hilton otelinin dışından beş dakika kadar beklediğini ardından ünlü CEO'yu sırtından ve bacağından vurduğu bildiriliyor. CEO'nun, vurulmasından yarım saat sonra hastanede öldüğü açıklanmıştı. Yetkililer, CCTV görüntülerinde şüphelinin tabancasına susturucu taktığını tespit etti. Saldırıdan sonra şüphelinin yürüyerek olay yerinden kaçtığı görülüyor. Polis CBS'ye, şüphelinin bölgedeki bir hostele girmek için sahte kimlik kullandığına inandığını aktardı. Kimliği henüz belirlenemeyen adamın maskesiz fotoğraflarına ulaşan yetkililer, bir eşleşme bulmak için yüz tanıma yazılımları kullandıklarını açıkladı.Olay yerinde bulunan mermiler dikkat çektiPolis ayrıca, olay yerinde bulunan üç mermide DNA izi aradıklarını duyurdu. CBS'nin edindiği bilgilere göre kovanlarda 'inkar etme', 'savunma' ve ''ifade verme' ('deny', 'defend', 'depose') kelimelerin yazılı olduğunu söyleniyor.Polisler bu terimlerin sektör karşıtları tarafından bilinen bir referans olan 'sigortanın üç D'si'ne (three D's of insurance) bir gönderme olabileceğini düşünüyor. Bu terimler, sigorta şirketlerinin ABD'nin karmaşık ve çoğunlukla özel olarak işletilen sağlık sistemindeki hastaların ödeme taleplerini reddetmek için kullandıkları taktiklere atıfta bulunuyor.Brian Thompson kimdir?Brian Robert Thompson, 2004 yılında katıldığı ABD'nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthCare firmasında 2021 yılında CEO olarak atandı. UnitedHealthCare, ABD'nin en büyük halka açık şirketlerinden dördüncü şirkettir. Iowa Üniversitesi'nden mezun olan Brian Thompson'ın iki çocuğu var. Thompson'ın eşinin bir gazeteye 'kendisini tehdit eden bazı kişiler olduğunu' söylediği kaydedilirken yaşadıkları semtin polis şefi, 'bu zamana kadar kendisine yönlendirilen herhangi bir tehdit bildirimi almadığını' söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/is-dunyasi-yasta-new-yorkta-unlu-ceoya-sok-suikast-insan-avi-basladi-1091184294.html
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brian thompson, brian thompson kimdir, abd gündemi brian thompson, abd'de ünlü ceo vuruldu,

CEO suikastinde yeni gelişme: Polis mermilerin üzerindeki 'şifrelerin' peşinde

14:28 06.12.2024
© Fotoğraf : NYPDNYPD
NYPD - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© Fotoğraf : NYPD
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New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson'ın ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. NYPD, şüpheli olduklarını düşündükleri bir adamın fotoğraflarını yayınlandı.
ABD’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Ünlü CEO'nun öldürülmesiyle ilgili sorgulanmak üzere hakkında arama emri çıkarılan maskesiz bir kişinin iki fotoğrafı New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yayınlandı.
50 yaşındaki UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson, Çarşamba sabahı Midtown Manhattan'daki Hilton otelinin dışında sırtından vurularak öldürülmesinin ardından saldırganın Thompson'ın eşyalarından hiçbirini almadan olay yerinden kaçtığı bildirildi. New York polisi, kurbanın önceden planlanmış bir cinayette hedef alındığına inanıyor.
Polis, siyah yüz maskesi takmış olan şüpheli, Thompson'ı Hilton otelinin dışından beş dakika kadar beklediğini ardından ünlü CEO'yu sırtından ve bacağından vurduğu bildiriliyor. CEO'nun, vurulmasından yarım saat sonra hastanede öldüğü açıklanmıştı.
Yetkililer, CCTV görüntülerinde şüphelinin tabancasına susturucu taktığını tespit etti. Saldırıdan sonra şüphelinin yürüyerek olay yerinden kaçtığı görülüyor. Polis CBS'ye, şüphelinin bölgedeki bir hostele girmek için sahte kimlik kullandığına inandığını aktardı. Kimliği henüz belirlenemeyen adamın maskesiz fotoğraflarına ulaşan yetkililer, bir eşleşme bulmak için yüz tanıma yazılımları kullandıklarını açıkladı.

Olay yerinde bulunan mermiler dikkat çekti

Polis ayrıca, olay yerinde bulunan üç mermide DNA izi aradıklarını duyurdu. CBS'nin edindiği bilgilere göre kovanlarda 'inkar etme', 'savunma' ve ''ifade verme' ('deny', 'defend', 'depose') kelimelerin yazılı olduğunu söyleniyor.
Polisler bu terimlerin sektör karşıtları tarafından bilinen bir referans olan 'sigortanın üç D'si'ne (three D's of insurance) bir gönderme olabileceğini düşünüyor. Bu terimler, sigorta şirketlerinin ABD'nin karmaşık ve çoğunlukla özel olarak işletilen sağlık sistemindeki hastaların ödeme taleplerini reddetmek için kullandıkları taktiklere atıfta bulunuyor.

Brian Thompson kimdir?

Brian Robert Thompson, 2004 yılında katıldığı ABD'nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthCare firmasında 2021 yılında CEO olarak atandı. UnitedHealthCare, ABD'nin en büyük halka açık şirketlerinden dördüncü şirkettir.
Iowa Üniversitesi'nden mezun olan Brian Thompson'ın iki çocuğu var. Thompson'ın eşinin bir gazeteye 'kendisini tehdit eden bazı kişiler olduğunu' söylediği kaydedilirken yaşadıkları semtin polis şefi, 'bu zamana kadar kendisine yönlendirilen herhangi bir tehdit bildirimi almadığını' söylüyor.
A New York police officer stands on 54th Street outside the Hilton Hotel in midtown Manhattan where Brian Thompson, the CEO of UnitedHealthcare, was fatally shot Wednesday, Dec. 4, 2024, in New York. (AP Photo/Stefan Jeremiah) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
DÜNYA
İş dünyası yasta, New York’ta ünlü CEO’ya şok suikast: İnsan avı başladı
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