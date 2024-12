CEO suikastinde yeni gelişme: Polis mermilerin üzerindeki 'şifrelerin' peşinde

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/ceo-suikastinde-yeni-gelisme-polis-mermilerin-uzerindeki-sifrelerin-pesinde-1091245423.html

ABD’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Ünlü CEO'nun öldürülmesiyle ilgili sorgulanmak üzere hakkında arama emri çıkarılan maskesiz bir kişinin iki fotoğrafı New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yayınlandı.50 yaşındaki UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson, Çarşamba sabahı Midtown Manhattan'daki Hilton otelinin dışında sırtından vurularak öldürülmesinin ardından saldırganın Thompson'ın eşyalarından hiçbirini almadan olay yerinden kaçtığı bildirildi. New York polisi, kurbanın önceden planlanmış bir cinayette hedef alındığına inanıyor.Polis, siyah yüz maskesi takmış olan şüpheli, Thompson'ı Hilton otelinin dışından beş dakika kadar beklediğini ardından ünlü CEO'yu sırtından ve bacağından vurduğu bildiriliyor. CEO'nun, vurulmasından yarım saat sonra hastanede öldüğü açıklanmıştı. Yetkililer, CCTV görüntülerinde şüphelinin tabancasına susturucu taktığını tespit etti. Saldırıdan sonra şüphelinin yürüyerek olay yerinden kaçtığı görülüyor. Polis CBS'ye, şüphelinin bölgedeki bir hostele girmek için sahte kimlik kullandığına inandığını aktardı. Kimliği henüz belirlenemeyen adamın maskesiz fotoğraflarına ulaşan yetkililer, bir eşleşme bulmak için yüz tanıma yazılımları kullandıklarını açıkladı.Olay yerinde bulunan mermiler dikkat çektiPolis ayrıca, olay yerinde bulunan üç mermide DNA izi aradıklarını duyurdu. CBS'nin edindiği bilgilere göre kovanlarda 'inkar etme', 'savunma' ve ''ifade verme' ('deny', 'defend', 'depose') kelimelerin yazılı olduğunu söyleniyor.Polisler bu terimlerin sektör karşıtları tarafından bilinen bir referans olan 'sigortanın üç D'si'ne (three D's of insurance) bir gönderme olabileceğini düşünüyor. Bu terimler, sigorta şirketlerinin ABD'nin karmaşık ve çoğunlukla özel olarak işletilen sağlık sistemindeki hastaların ödeme taleplerini reddetmek için kullandıkları taktiklere atıfta bulunuyor.Brian Thompson kimdir?Brian Robert Thompson, 2004 yılında katıldığı ABD'nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthCare firmasında 2021 yılında CEO olarak atandı. UnitedHealthCare, ABD'nin en büyük halka açık şirketlerinden dördüncü şirkettir. Iowa Üniversitesi'nden mezun olan Brian Thompson'ın iki çocuğu var. Thompson'ın eşinin bir gazeteye 'kendisini tehdit eden bazı kişiler olduğunu' söylediği kaydedilirken yaşadıkları semtin polis şefi, 'bu zamana kadar kendisine yönlendirilen herhangi bir tehdit bildirimi almadığını' söylüyor.

