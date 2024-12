Mesaj şu: Kiev rejimine uzun menzilli silahlar sağlayan ABD ve müttefikleri, Batı'nın bizi ‘stratejik bir yenilgiye’ uğratmasını engellemek için her türlü aracı kullanmaya hazır olduğumuzu anlamalıdır. Batılılar dünyada, her ülkede, her bölgede, her kıtada hegemonyalarını sürdürme mücadelesi veriyor. Biz ise meşru güvenlik çıkarlarımız için mücadele ediyoruz. Batılılar 1991 sınırlarından bahsediyor. Bir süre önce Kiev'i ziyaret eden ABD Senatörü L.Graham, Zelenskiy'in huzurunda doğrudan Ukrayna'nın nadir toprak metalleri açısından zengin olduğunu belirterek ‘Bu zenginliği Ruslara bırakamayız. Bunları almalıyız’ dedi.

Onlar tüm doğal ve beşeri kaynakları Batı'ya satmaya ya da vermeye hazır bir rejim için savaşıyorlar. Biz ise bu topraklarda yaşayan, ataları yüzyıllardır bu toprakları geliştiren, şehirler ve fabrikalar inşa eden insanlar için savaşıyoruz. Biz insanları önemsiyoruz, ABD'de birilerinin ele geçirmek istediği ve Ukraynalıları bunların üzerinde ‘oturan’ hizmetkarlar olarak görmek istediği doğal kaynakları değil.

Bu hipersonik sistemi reel koşullarda test ederek vermek istediğimiz mesaj, meşru çıkarlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzdur. ABD ile nükleer nitelikte olabilecek bir savaşı düşünmüyoruz. Askeri doktrinimiz en önemli şeyin nükleer savaştan kaçınmak olduğuna vurgu yapıyor.

Ocak 2022'de BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin liderlerinin, birbirimizin çıkarlarını ve güvenlik kaygılarını tanıyarak ve saygı duyarak, aramızda çatışmadan kaçınmak için her şeyi yapacağımıza dair ortak bir açıklama yapmasına önayak olanın biz olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bu bizim girişimimizdi.