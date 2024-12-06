https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/-abdli-gazeteci-carlson-lavrovla-yaptigi--roportaji-yayinladi-1091223690.html

ABD’li gazeteci Carlson, Lavrov'la yaptığı röportajı yayınladı

ABD’li gazeteci Carlson, Lavrov'la yaptığı röportajı yayınladı

Sputnik Türkiye

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 'etkileyici' olarak niteledirdiği geniş bir röportaj yaptı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T02:16+0300

2024-12-06T02:16+0300

2024-12-06T02:15+0300

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Carlson, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e Rus topraklarına saldırma izni vermesi ışığında Rusya-ABD ilişkilerindeki olası tırmanma, Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin Ukrayna çatışmasına son verip vermeyeceği, Rusya'nın Doğu ve Çin'den uzaklaşıp Batı'yla yeniden yakınlaşma olasılığı ve Suriye’deki son gelişmeler ile ilgili sorular yöneltti.Lavrov'un Carlson’a verdiği röportajdan öne çıkan bazı ayrıntılar şöyle:- Röportajı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın şu anda savaş halinde olduğuna inanıyor musunuz?- Ama ABD Rusya'nın dahil olduğu bir çatışmayı finanse ediyor. Şimdi de Rus topraklarına yönelik saldırılara izin veriyor. Bu savaş anlamına gelmiyor mu?- Daha önce ‘Batı'ya bir sinyal’ olarak adlandırdığınız hipersonik balistik sistemin kullanımına ilişkin sözlerinize geri dönmek istiyorum. Bu ne tür bir sinyal? Bence pek çok Amerikalı bunun gerçekleştiğini bile bilmiyor. Bunu dünyaya göstererek ne tür bir mesaj verdiniz?- Olası bir nükleer takastan bahsediyor olmamız bile şaşırtıcı. İşin bu noktaya geleceğini hiç düşünmemiştim. Bu bağlamda şu soru ortaya çıkıyor: Rusya ile ABD arasında ‘kapalı kanallar’ üzerinden yürütülen diyalog ne düzeyde? Son iki buçuk yılda herhangi bir şey konuşuldu mu? Bu konuyla ilgili devam eden görüşmeler var mı?- Karşılıklı Nükleer saldırı konusuna geri dönmek istiyorum. Anladığım kadarıyla Rusya ve ABD liderlerinin yüz milyonlarca insanın ölümüne yol açabilecek yanlış anlamaları önlemek için birbirleriyle konuşabilecekleri bir mekanizma yok, öyle mi?- Evet, bir test atışından bahsettiğinizi anlıyorum. Ancak (iki ülke arasında pek fazla temas olmadığı göz önüne alındığında) karşılıklı imhanın konuşulduğu bir zeminde, işlerin kısa sürede kontrolden çıkabileceği konusunda ne kadar endişelisiniz? Ve bunu durdurmak için kimsenin yapabileceği bir şey yok. Bu inanılmaz derecede pervasızca görünüyor.- Rusya hangi koşullarda askeri harekatı durdurur?- Minsk anlaşmalarından mı bahsediyorsunuz?- Neden eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın İstanbul'daki barış sürecini durdurduğunu düşünüyorsunuz? Bunu kimin adına yaptı?- ABD hükümeti adına, Biden yönetimi adına hareket ettiğine inanıyor musunuz?- Başkan Donald Trump bu kez, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme yönündeki açık vaadi sayesinde seçildi. Bütün konuşmalarında bunu tekrarladı. Eğer öyleyse, bir çözüm için umut var gibi görünüyor. Hangi koşulları kabul edersiniz?- Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması anlaşmanın bir koşulu olabilir mi?- Rusya'nın Doğu'ya ‘yönelmesi’ hakkında konuşalım. Washington'daki aklıselim politikacılar arasında 20 yıl önce ‘neden Rusya'yı Batı bloğuna getirmeyelim’ diye bir fikir vardı. Yükselen Doğu'ya karşı bir nevi dengeydi bu. Ama görünüşe göre işe yaramadı. Sizce bu mümkün müydü?- Evet, büyük ülkeler tam olarak böyle davranıyor. Belirli ‘yörüngeler’ vardır. Örneğin şu anda BRICS NATO'ya karşı, ABD Çin'e karşı. Sanki Rusya-Çin ittifakının kalıcı olduğunu düşünüyorsunuz gibi geliyor.- Ama Rusya aynı zamanda Batı Avrupa'nın da komşusu. Aslında siz de onun bir parçasısınız.- Vladimir Zelenskiy ile müzakere yapabilir misiniz? Görev süresinin dolduğunu ve artık Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı olmadığını söylediniz. Onu müzakereler için uygun bir ortak olarak görüyor musunuz?- Halep'i ele geçiren isyancıların parasını kim ödüyor? Esad hükümeti düşme tehlikesiyle karşı karşıya mı? Sizce Suriye'de tam olarak ne oluyor?- Bahsettiğiniz bu terörist İslamcı grupları kim destekliyor?- ABD Başkanı seçilen Donald Trump hakkında ne düşünüyorsunuz?- Rusya ve ABD arasında tırmanan gerilim sizi ne kadar endişelendiriyor?- ABD'li politikacıların ABD'yi doğrudan etkilemeyecek bir nükleer takasın olabileceğini öne sürdüklerini ve bunun doğru olmadığını mı söylüyorsunuz?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/rusya-disisleri-bakani-lavrov-duyurdu-bu-hafta-turkiye-ve-iran-ile-suriye-konusunda-1091213679.html

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