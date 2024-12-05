https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/rusya-disisleri-bakani-lavrov-duyurdu-bu-hafta-turkiye-ve-iran-ile-suriye-konusunda-1091213679.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: 'Bu hafta Türkiye ve İran ile Suriye konusunda toplantı yapacağız'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: 'Bu hafta Türkiye ve İran ile Suriye konusunda toplantı yapacağız'
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye konusunda 'Astana Formatı' toplantısı üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T17:30+0300
2024-12-05T17:30+0300
2024-12-05T17:30+0300
politika
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
agit
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
türkiye
iran
suriye
astana
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda bu hafta 'Astana Formatı' kapsamında bir bakanlar toplantısı yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.Düzenlenen basın toplantısında Lavrov, “Evet, Türk ve İranlı ortaklarımızla bu hafta bir bakanlar toplantısı yapılması konusunda anlaşmaya vardık” cümlesini kaydetti.'Rusya'nın kimseye saldırmak istemiyor'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın kimseye saldırmak istemediğini, Ukrayna rejiminin eliyle Rusya'ya saldıranın ABD olduğunu söyledi.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi toplantısının arından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov açıklamasında şu cümleleri vurguladı:Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya'ya özel bir askeri operasyon başlatmaktan başka bir seçenek bırakılmadığını söylediğini aktardı.Bakan Lavrov konuşmasında, "Bunu çok uzun zamandır teşvik ediyorlar ve Ukrayna'yı Rusya Federasyonu'na tehdit oluşturmak için bir sıçrama tahtasına dönüştürüyorlar” dedi.Rusya-ABD ilişkilerindeki sorunun Washington'un sözünü tutmaması olduğunu da vurgulayan Lavrov, “Onlar anlaşma kapasitesine sahip değiller” dedi.'Putin defalarca uyardı'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'ya yabancı asker gönderilmesine ilişkin 'fantezilerin' sadece durumu daha da kötüleştirdiğini, 'bu tür fikirleri taşıyan' kişilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından defalarca dile getirilen uyarıları duymak istemediklerini söyledi.Lavrov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/suriye-devlet-baskani-esad-toprak-butunlugumuzu-tum-teroristlere-karsi-savunmaya-devam-ediyoruz-1091021132.html
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suriye
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), türkiye, iran, suriye, astana, astana süreci, vladimir putin, abd, ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), türkiye, iran, suriye, astana, astana süreci, vladimir putin, abd, ukrayna
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: 'Bu hafta Türkiye ve İran ile Suriye konusunda toplantı yapacağız'
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye konusunda 'Astana Formatı' toplantısı üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda bu hafta 'Astana Formatı' kapsamında bir bakanlar toplantısı yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.
Düzenlenen basın toplantısında Lavrov, “Evet, Türk ve İranlı ortaklarımızla bu hafta bir bakanlar toplantısı yapılması konusunda anlaşmaya vardık” cümlesini kaydetti.
'Rusya'nın kimseye saldırmak istemiyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın kimseye saldırmak istemediğini, Ukrayna rejiminin eliyle Rusya'ya saldıranın ABD olduğunu söyledi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi toplantısının arından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov açıklamasında şu cümleleri vurguladı:
Biz hiç kimseye saldırmak istemiyoruz. Şimdi ABD, Ukrayna rejiminin eliyle bize saldırdı. Ukraynalı neo-Nazilerin güçleriyle bize karşı bir savaş yürütüyor; onları silahlandırıyor, topraklarımızı uzun menzilli silahlarla bombalamalarına yardım ediyor ya da bu tür saldırıların hazırlanmasına doğrudan katılıyor. Bu bizim tercihimiz değil.
Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya'ya özel bir askeri operasyon başlatmaktan başka bir seçenek bırakılmadığını söylediğini aktardı.
Bakan Lavrov konuşmasında, "Bunu çok uzun zamandır teşvik ediyorlar ve Ukrayna'yı Rusya Federasyonu'na tehdit oluşturmak için bir sıçrama tahtasına dönüştürüyorlar” dedi.
Rusya-ABD ilişkilerindeki sorunun Washington'un sözünü tutmaması olduğunu da vurgulayan Lavrov, “Onlar anlaşma kapasitesine sahip değiller” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'ya yabancı asker gönderilmesine ilişkin 'fantezilerin' sadece durumu daha da kötüleştirdiğini, 'bu tür fikirleri taşıyan' kişilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından defalarca dile getirilen uyarıları duymak istemediklerini söyledi.
Lavrov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Tüm bu fantezilerin sadece durumu daha da kötüleştirdiğine ve bu tür fikirlerle hareket eden kişilerin, Başkan Putin'in defalarca kamuoyuna yaptığı çok açık uyarıları inatla duymamayı tercih ettiklerini gösterdiğine inanıyorum.