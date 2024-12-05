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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/ukrayna-ordusu-bati-askeri-grubunun-eylem-bolgesinde-bir-leopard-tanki-kaybetti-1091203547.html
Ukrayna ordusu, ‘Batı’ Askeri Grubu’nun eylem bölgesinde bir Leopard tankı kaybetti
Ukrayna ordusu, ‘Batı’ Askeri Grubu’nun eylem bölgesinde bir Leopard tankı kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Batı’ Askeri Grubu’nun etkili olduğu Harkov Bölgesi’nde ve Donbass’ta bir Leopard tankı ve 560 kadar... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T14:14+0300
2024-12-05T14:22+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Volçansk ve Veterinarnoye yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda düşman 65 kadar asker ve 2 otomobil kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, Ukrayna ordusunun Harkov bölgesi ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) konuşlanan birliklerini bozguna uğrattı. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 560 kadar asker, bir Alman yapımı Leopard tankı, iki ABD yapımı iki M113 zırhlı personel taşıyıcısı, 2 zırhlı muharebe aracı, 8 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti. Ukrayna ordusunun ayrıca 2 adet elektronik harp istasyonu, bir AN/TPQ-50 radarı ve 3 mühimmat deposu da imha edildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, asker, leopard
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, asker, leopard

Ukrayna ordusu, ‘Batı’ Askeri Grubu’nun eylem bölgesinde bir Leopard tankı kaybetti

14:14 05.12.2024 (güncellendi: 14:22 05.12.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Batı’ Askeri Grubu’nun etkili olduğu Harkov Bölgesi’nde ve Donbass’ta bir Leopard tankı ve 560 kadar asker kaybettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Volçansk ve Veterinarnoye yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda düşman 65 kadar asker ve 2 otomobil kaybetti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, Ukrayna ordusunun Harkov bölgesi ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) konuşlanan birliklerini bozguna uğrattı. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 560 kadar asker, bir Alman yapımı Leopard tankı, iki ABD yapımı iki M113 zırhlı personel taşıyıcısı, 2 zırhlı muharebe aracı, 8 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti. Ukrayna ordusunun ayrıca 2 adet elektronik harp istasyonu, bir AN/TPQ-50 radarı ve 3 mühimmat deposu da imha edildi.
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