https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/ukrayna-ordusu-bati-askeri-grubunun-eylem-bolgesinde-bir-leopard-tanki-kaybetti-1091203547.html

Ukrayna ordusu, ‘Batı’ Askeri Grubu’nun eylem bölgesinde bir Leopard tankı kaybetti

Ukrayna ordusu, ‘Batı’ Askeri Grubu’nun eylem bölgesinde bir Leopard tankı kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Batı’ Askeri Grubu’nun etkili olduğu Harkov Bölgesi’nde ve Donbass’ta bir Leopard tankı ve 560 kadar... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T14:14+0300

2024-12-05T14:14+0300

2024-12-05T14:22+0300

ukrayna krizi

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kayıp

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Volçansk ve Veterinarnoye yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda düşman 65 kadar asker ve 2 otomobil kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, Ukrayna ordusunun Harkov bölgesi ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) konuşlanan birliklerini bozguna uğrattı. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 560 kadar asker, bir Alman yapımı Leopard tankı, iki ABD yapımı iki M113 zırhlı personel taşıyıcısı, 2 zırhlı muharebe aracı, 8 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti. Ukrayna ordusunun ayrıca 2 adet elektronik harp istasyonu, bir AN/TPQ-50 radarı ve 3 mühimmat deposu da imha edildi.

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