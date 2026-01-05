KYK burs ve kredi tutarları açıklandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/kyk-burs-ve-kredi-tutarlari-aciklandi-1102504308.html
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 2026 yılı KYK burs ve kredi tutarlarını duyurdu.
2026 yılı KYK burs ve kredi tutarları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni düzenlemeye göre 2026 yılında lisans öğrencileri aylık 4 bin TL destek alacak. Yüksek lisans öğrencileri için bu tutar 8 bin TL olarak belirlenirken, doktora öğrencilerine ise aylık 12 bin TL ödeme yapılacak.Açıklanan yüzde 30 artışın, öğrencilerin eğitim sürecindeki ekonomik yüklerini hafifletmeyi amaçladığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 2026 yılı KYK burs ve kredi tutarlarını duyurdu. Erdoğan, öğrencilere verilen kredi ve burslara yüzde 30 oranında artış yapıldığını açıkladı.
2026 yılı KYK burs ve kredi tutarları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.
Yeni düzenlemeye göre 2026 yılında lisans öğrencileri aylık 4 bin TL destek alacak. Yüksek lisans öğrencileri için bu tutar 8 bin TL olarak belirlenirken, doktora öğrencilerine ise aylık 12 bin TL ödeme yapılacak.
Açıklanan yüzde 30 artışın, öğrencilerin eğitim sürecindeki ekonomik yüklerini hafifletmeyi amaçladığı belirtildi.