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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/ozel-askeri-harekat-suruyor-1545-ukrayna-askeri-daha-etkisiz-hale-getirildi-1090757602.html
Özel askeri harekat sürüyor: 1545 Ukrayna askeri daha etkisiz hale getirildi
Özel askeri harekat sürüyor: 1545 Ukrayna askeri daha etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine büyük darbeler vurmayı sürdürüyor. 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 24 saat içindeki çatışmalarda 1545 askerini yitirdiğini belirtti.'Zapad' (Batı) askeri grubunun taktik konumunu iyileştirdiğini bildiren bakanlık, 'Yug' (Güney) askeri grubunun daha elverişli hat ve mevzileri ele geçirdiğini aktardı.Bakanlığın açıklamasına göre 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, düşmanın savunma hattının derinliklerine ilerleyişini sürdürürken Ukrayna ordusunun 'Şkval' taarruz taburunu imha etti.'Vostok' (Doğu) askeri grubu ise cephe hattının ilerisindeki konumunu iyileştirdi.Rus güçler, Ukrayna ordusuna ait hava üslerini, İHA üretim ve depolama tesislerini imha etti.Rus hava savunma sistemleri 44 İHA'yı vurarak etkisiz hale getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/peskov-oresnik-gibi-silahlarin-gelistirme-sureci-tamamen-gizli-putin-aciklayana-kadar-bilmiyordum-1090756449.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu

Özel askeri harekat sürüyor: 1545 Ukrayna askeri daha etkisiz hale getirildi

13:33 24.11.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки "Центр" ВС РФ работает по местам скоплению живой силы и опорным пунктам ВСУ на Авдеевском направлении СВО
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град группировки Центр ВС РФ работает по местам скоплению живой силы и опорным пунктам ВСУ на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
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Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine büyük darbeler vurmayı sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 24 saat içindeki çatışmalarda 1545 askerini yitirdiğini belirtti.

'Zapad' (Batı) askeri grubunun taktik konumunu iyileştirdiğini bildiren bakanlık, 'Yug' (Güney) askeri grubunun daha elverişli hat ve mevzileri ele geçirdiğini aktardı.

Bakanlığın açıklamasına göre 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, düşmanın savunma hattının derinliklerine ilerleyişini sürdürürken Ukrayna ordusunun 'Şkval' taarruz taburunu imha etti.

'Vostok' (Doğu) askeri grubu ise cephe hattının ilerisindeki konumunu iyileştirdi.

Rus güçler, Ukrayna ordusuna ait hava üslerini, İHA üretim ve depolama tesislerini imha etti.

Rus hava savunma sistemleri 44 İHA'yı vurarak etkisiz hale getirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
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