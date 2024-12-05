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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/trumpin-savunma-bakanligina-aday-gosterdigi-hegseth-adayliktan-cekiliyor-mu-ben-her-durumda-1091176878.html
Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Hegseth adaylıktan çekiliyor mu?: 'Ben her durumda arkandayım'
Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Hegseth adaylıktan çekiliyor mu?: 'Ben her durumda arkandayım'
Sputnik Türkiye
Donald Trump'ın Pentagon için aday gösterdiği Pete Hegseth ile ilgili iddialar sürerken, Hegseth 'Trump ile görüştüm' diyerek iddialara yanıt verdi. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Pete Hegseth ile ilgili onun yerine Savunma Bakanlığına Florida Valisi Ron DeSantis'i aday göstermeyi düşündüğü iddiasına Hegseth yanıt verdi.ABD Kongresinde Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya gelen Hegseth, adaylıktan çekilmeyi düşünmediğini ifade ederek, "Bugün seçilmiş başkan (Trump) ile görüştüm. Kendisi bana 'Devam et, savaşmaya devam et, ben her durumda arkandayım.' dedi. Peki ben neden geri adım atayım?" ifadelerinde bulundu."Savaşmaya" devam edeceğini kaydeden Hegseth, Trump'ın kendisine güvendiğini savundu.Pete Hegseth kimdir?Irak ve Afganistan'da farklı dönemlerde görev yapan ve 2 kez bronz madalya kazanan 44 yaşındaki Hegseth, uzun yıllardır gazilerle ilgili program ve etkinlikler düzenleyen bir isim olarak tanınmasının yanı sıra 2014'ten bu yana Fox News'te yorumcu olarak çalışıyor.Ayrıca Hegseth, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları ve Müslümanlarla ilgili ifadeleri nedeniyle eleştiriliyor. Hegseth hakkındaki cinsel taciz iddiası ilk kez kasım ayında gündeme gelmiş, Trump'ın Savunma Bakanı adayı iddiayı yalanlayarak söz konusu olayın 'rızaya dayalı' yaşandığını savunmuştu.Mahkeme kayıtlarında, 2017'deki suçlamalar sırasında, Hegseth'in, 3 çocuğu bulunduğu ikinci eşiyle boşanma sürecinde olduğu, nedeninin de Fox News yapımcısı mevcut eşinden de çocuğunun olduğunun ortaya çıkması olarak gösterilmişti. ABD medyası, Hegseth'in ilk evliliğinin de 2009'da 'sadakatsizlik' nedeniyle sona erdiği bilgisini paylaşmıştı.Hegseth'in ayrıca, 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün" diye bağırdığı iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/trump-baskan-oldugu-gun-ordudaki-trans-askerleri-gorevden-almayi-dusunuyor--1090782490.html
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abd, pete hegseth, ron desantis, florida, fox news

Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Hegseth adaylıktan çekiliyor mu?: 'Ben her durumda arkandayım'

00:55 05.12.2024
© AP Photo / Evan VucciPete Hegseth
Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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Donald Trump'ın Pentagon için aday gösterdiği Pete Hegseth ile ilgili iddialar sürerken, Hegseth 'Trump ile görüştüm' diyerek iddialara yanıt verdi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Pete Hegseth ile ilgili onun yerine Savunma Bakanlığına Florida Valisi Ron DeSantis'i aday göstermeyi düşündüğü iddiasına Hegseth yanıt verdi.
ABD Kongresinde Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya gelen Hegseth, adaylıktan çekilmeyi düşünmediğini ifade ederek, "Bugün seçilmiş başkan (Trump) ile görüştüm. Kendisi bana 'Devam et, savaşmaya devam et, ben her durumda arkandayım.' dedi. Peki ben neden geri adım atayım?" ifadelerinde bulundu.
"Savaşmaya" devam edeceğini kaydeden Hegseth, Trump'ın kendisine güvendiğini savundu.

Pete Hegseth kimdir?

Irak ve Afganistan'da farklı dönemlerde görev yapan ve 2 kez bronz madalya kazanan 44 yaşındaki Hegseth, uzun yıllardır gazilerle ilgili program ve etkinlikler düzenleyen bir isim olarak tanınmasının yanı sıra 2014'ten bu yana Fox News'te yorumcu olarak çalışıyor.
Ayrıca Hegseth, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları ve Müslümanlarla ilgili ifadeleri nedeniyle eleştiriliyor. Hegseth hakkındaki cinsel taciz iddiası ilk kez kasım ayında gündeme gelmiş, Trump'ın Savunma Bakanı adayı iddiayı yalanlayarak söz konusu olayın 'rızaya dayalı' yaşandığını savunmuştu.
Mahkeme kayıtlarında, 2017'deki suçlamalar sırasında, Hegseth'in, 3 çocuğu bulunduğu ikinci eşiyle boşanma sürecinde olduğu, nedeninin de Fox News yapımcısı mevcut eşinden de çocuğunun olduğunun ortaya çıkması olarak gösterilmişti. ABD medyası, Hegseth'in ilk evliliğinin de 2009'da 'sadakatsizlik' nedeniyle sona erdiği bilgisini paylaşmıştı.
Hegseth'in ayrıca, 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün" diye bağırdığı iddia edilmişti.
President-elect Donald Trump speaks as he arrives for a meeting with the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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'Trump, başkan olduğu gün ordudaki trans askerleri görevden almayı düşünüyor'
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