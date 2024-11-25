https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/trump-baskan-oldugu-gun-ordudaki-trans-askerleri-gorevden-almayi-dusunuyor--1090782490.html

'Trump, başkan olduğu gün ordudaki trans askerleri görevden almayı düşünüyor'

'Trump, başkan olduğu gün ordudaki trans askerleri görevden almayı düşünüyor'

Sputnik Türkiye

ABD basınına göre, Donald Trump 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a döndüğünde, tüm trans bireylerin ordudan çıkarılmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamayı... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T10:14+0300

2024-11-25T10:14+0300

2024-11-25T10:14+0300

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uluslararası lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks derneği (ilga)

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde, ordudaki tüm transgender (cinsiyet değiştirmiş) personeli görevden almayı planlıyor. The Times gazetesinin savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump’ın bu yöndeki bir başkanlık kararnamesini 20 Ocak’ta, göreve başladığı ilk gün imzalaması bekleniyor.ABD ordusunda yaklaşık 15 bin transgender personelin aktif görevde olduğu tahmin ediliyor. Trump’ın planı, bu kişilerin 'hizmete elverişsiz' olarak tıbbi gerekçelerle ordudan ihraç edilmesini öngörüyor.Savunma Bakanı da 'trans çılgınlığı' olarak değerlendirdiTrump’ın Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, transgender personelin tıbbi bakımının Pentagon için gereksiz bir harcama olduğunu belirterek, ordunun küçük bir kesimi ilgilendiren konulara odaklanmasının 'trans çılgınlığı' olduğunu ifade etti.Trump, daha önce de orduda 'woke' (aşırı duyarlılık) gündemini eleştirerek, bazı üst düzey subayların savaşmaktan ziyade çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularına daha fazla ilgi gösterdiğini savunmuştu.

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