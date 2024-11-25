https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/trump-baskan-oldugu-gun-ordudaki-trans-askerleri-gorevden-almayi-dusunuyor--1090782490.html
'Trump, başkan olduğu gün ordudaki trans askerleri görevden almayı düşünüyor'
'Trump, başkan olduğu gün ordudaki trans askerleri görevden almayı düşünüyor'
Sputnik Türkiye
ABD basınına göre, Donald Trump 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a döndüğünde, tüm trans bireylerin ordudan çıkarılmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamayı... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T10:14+0300
2024-11-25T10:14+0300
2024-11-25T10:14+0300
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uluslararası lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks derneği (ilga)
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde, ordudaki tüm transgender (cinsiyet değiştirmiş) personeli görevden almayı planlıyor. The Times gazetesinin savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump’ın bu yöndeki bir başkanlık kararnamesini 20 Ocak’ta, göreve başladığı ilk gün imzalaması bekleniyor.ABD ordusunda yaklaşık 15 bin transgender personelin aktif görevde olduğu tahmin ediliyor. Trump’ın planı, bu kişilerin 'hizmete elverişsiz' olarak tıbbi gerekçelerle ordudan ihraç edilmesini öngörüyor.Savunma Bakanı da 'trans çılgınlığı' olarak değerlendirdiTrump’ın Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, transgender personelin tıbbi bakımının Pentagon için gereksiz bir harcama olduğunu belirterek, ordunun küçük bir kesimi ilgilendiren konulara odaklanmasının 'trans çılgınlığı' olduğunu ifade etti.Trump, daha önce de orduda 'woke' (aşırı duyarlılık) gündemini eleştirerek, bazı üst düzey subayların savaşmaktan ziyade çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularına daha fazla ilgi gösterdiğini savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/romanyada-tiktok-uzerinden-kampanya-yuruten-ve-rusya-ile-iliskilerin-normallestirilmesini-isteyen-1090781072.html
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trans, trans birey, trans kadın, uluslararası lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks derneği (ilga), lgbt, donald trump, the trump organization, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçiler partisi, ordu, ordu, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
trans, trans birey, trans kadın, uluslararası lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks derneği (ilga), lgbt, donald trump, the trump organization, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçiler partisi, ordu, ordu, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
'Trump, başkan olduğu gün ordudaki trans askerleri görevden almayı düşünüyor'
ABD basınına göre, Donald Trump 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a döndüğünde, tüm trans bireylerin ordudan çıkarılmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamayı planlıyor. Bu adım, yaklaşık 15.000 aktif trans askerinin tıbbi gerekçelerle ordudan ayrılmasına yol açacak.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde, ordudaki tüm transgender (cinsiyet değiştirmiş) personeli görevden almayı planlıyor. The Times gazetesinin savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump’ın bu yöndeki bir başkanlık kararnamesini 20 Ocak’ta, göreve başladığı ilk gün imzalaması bekleniyor.
ABD ordusunda yaklaşık 15 bin transgender personelin aktif görevde olduğu tahmin ediliyor. Trump’ın planı, bu kişilerin 'hizmete elverişsiz' olarak tıbbi gerekçelerle ordudan ihraç edilmesini öngörüyor.
Savunma Bakanı da 'trans çılgınlığı' olarak değerlendirdi
Trump’ın Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, transgender personelin tıbbi bakımının Pentagon için gereksiz bir harcama olduğunu belirterek, ordunun küçük bir kesimi ilgilendiren konulara odaklanmasının 'trans çılgınlığı' olduğunu ifade etti.
Trump, daha önce de orduda 'woke' (aşırı duyarlılık) gündemini eleştirerek, bazı üst düzey subayların savaşmaktan ziyade çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularına daha fazla ilgi gösterdiğini savunmuştu.