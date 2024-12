https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/sahte-dolar-krizi-altina-yaradi-dolardan-korkanlar-altina-yoneldi-1091207749.html

Sahte dolar krizi 'altın'a yaradı: Dolardan korkanlar altına yöneldi

Türkiye'de yaşanan sahte dolar krizi nedeniyle piyasalarda yaşanan sıkıntılar devam ederken, sahte dolardan korkan vatandaşlar altın alımı yapmayı tercih etti. 05.12.2024, Sputnik Türkiye

Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların Türkiye'de piyasaya sürüldüğü iddiası ortalığı karıştırmıştı. Bazı bankalar ve döviz büroları önlem olarak dolar kabul etmezken, yatırım amaçlı dolar alan vatandaşlar 'sahte dolar' korkusuyla altına yöneldi. Dolar alanlar tedirginSahte döviz konusundaki sorunun para sayma makineleri ve ATM'ler olduğuna dikkat çeken Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, “Sorun sahte dolar olmasında değil. Sahte dolarlar yıllardır var. Bütün dünya paralarında olduğu gibi hep oldu hep olacak. Sorun esas bizim para sayma makinelerimizde ve ATM'lerde. Öyle gerçekçi sahte bir dolar yapmışlar ki, hem ATM'lerden geçiyor, hem bizim para sayma makinelerinden geçiyor. Böyle olunca döviz bürolarının ve bankaların tedirginliği makinelerden geçerse sahte dolar ne olacağı endişesi var. Bu yüzden özellikle 50 doların alımı durduruldu. Bir de biliyorsunuz 2 çeşit 100 dolar var. Biri eski tip biri yeni tip. Yeni tiplerde çok nadir, görülmüyor. O belli oluyor zaten ama eski beyaz dolar dediğimiz 100 dolarlarda sorun çok fazla. Makinenin sahte tarayıcılarından geçiyor. Bu böyle olunca herkes endişe içinde. Bu nasıl çözülecek dersek; kullandığımız makinelere yeni programlar yükleninceye kadar dolar alımını hem bankalar hem döviz büroları kesti. Makinelere yeni programlar yüklenince eski düzene dönülecek ve alım ya da satım devam edecek” diye konuştu. Sahte dövizdeki tedirginliğin insanlara yansıdığını belirten Yaşar şunları söyledi: Doları kimse almıyorYatırımını sürekli altın yönünde tercih eden Mustafa Tok, “Dolarların sahteliği ile ilgili çıkan haberlerden sonra biz de illaki tedirgin olduk. Tabii yıllardır olduğu gibi olmazsa olmaz yatırım aracı bana göre altın. Altın hiçbir şekilde değerini kaybetmeyecek ve her zaman değer kazanacak bir yatırım. Altın bizim kendi birim yatırımımız ama döviz o şekilde değil. Altın her zaman en güzelidir” dedi. Zaman zaman yatırım yaptığını anlatan Muzaffer Yılmaz da, “Doları her yerde hayatına katamazsın ama altın her zaman hayatında olacak diye düşünüyorum. Yatırımımız direkt altına oluyor. Benim düşüncem altın daha sağlam bir kaynak” ifadelerini kullandı.Muharrem Dölek ise “Bir müşterimden 1 ay önce dolar aldım, o zamandan beri cebimde gezdiriyorum kimse almıyor. Benim yatırımım kesinlikle altına oluyor” ifadelerini kullandı.

