https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/sahte-dolarlari-piyasaya-surerken-yakalandilar-komisyon-karsiliginda-satis-1091100509.html
Sahte dolarları piyasaya sürerken yakalandılar: Komisyon karşılığında satış
Sahte dolarları piyasaya sürerken yakalandılar: Komisyon karşılığında satış
Sputnik Türkiye
Ankara'da sahte 50 ve 100 dolarlık banknotları piyasaya süren dört kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 20 bin sahte dolar ele geçirildi. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T11:14+0300
2024-12-03T11:14+0300
2024-12-03T11:14+0300
ekonomi
sahte dolar
operasyon
sahtecilik
ankara cumhuriyet başsavcılığı
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Piyasalarda 'sahte dolar' krizi hala sürüyor. Döviz büroları ve bazı bankalar hala 50 ve 100 dolarlık banknotları almazken, sahte dolar basan ve dağıtanlara yönelik operasyonlarda hız kesmiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında da sahte 50 ve 100’lük banknot dolarları piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 şüpheliden 4’ü üzerlerinde 20 bin sahte ABD Doları ve uyuşturucu madde ile yakalandı.Sahte dolarları komisyon karşılığında satıyorlarŞüphelilerin sahte dolarları 'komisyon' karşılığında sattıkları tespit edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/istanbulda-sahte-doviz-operasyonu-3-kisi-tutuklandi-1091053593.html
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sahte dolar, sahte dolar krizi
sahte dolar, sahte dolar krizi
Sahte dolarları piyasaya sürerken yakalandılar: Komisyon karşılığında satış
Ankara'da sahte 50 ve 100 dolarlık banknotları piyasaya süren dört kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 20 bin sahte dolar ele geçirildi.
Piyasalarda 'sahte dolar' krizi hala sürüyor. Döviz büroları ve bazı bankalar hala 50 ve 100 dolarlık banknotları almazken, sahte dolar basan ve dağıtanlara yönelik operasyonlarda hız kesmiyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında da sahte 50 ve 100’lük banknot dolarları piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 şüpheliden 4’ü üzerlerinde 20 bin sahte ABD Doları ve uyuşturucu madde ile yakalandı.
Sahte dolarları komisyon karşılığında satıyorlar
Şüphelilerin sahte dolarları 'komisyon' karşılığında sattıkları tespit edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.