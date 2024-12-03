https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/sahte-dolarlari-piyasaya-surerken-yakalandilar-komisyon-karsiliginda-satis-1091100509.html

Sahte dolarları piyasaya sürerken yakalandılar: Komisyon karşılığında satış

Sahte dolarları piyasaya sürerken yakalandılar: Komisyon karşılığında satış

Sputnik Türkiye

Ankara'da sahte 50 ve 100 dolarlık banknotları piyasaya süren dört kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 20 bin sahte dolar ele geçirildi. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T11:14+0300

2024-12-03T11:14+0300

2024-12-03T11:14+0300

ekonomi

sahte dolar

operasyon

sahtecilik

ankara cumhuriyet başsavcılığı

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Piyasalarda 'sahte dolar' krizi hala sürüyor. Döviz büroları ve bazı bankalar hala 50 ve 100 dolarlık banknotları almazken, sahte dolar basan ve dağıtanlara yönelik operasyonlarda hız kesmiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında da sahte 50 ve 100’lük banknot dolarları piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 şüpheliden 4’ü üzerlerinde 20 bin sahte ABD Doları ve uyuşturucu madde ile yakalandı.Sahte dolarları komisyon karşılığında satıyorlarŞüphelilerin sahte dolarları 'komisyon' karşılığında sattıkları tespit edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/istanbulda-sahte-doviz-operasyonu-3-kisi-tutuklandi-1091053593.html

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sahte dolar, sahte dolar krizi