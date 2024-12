https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/olumden-donen-reha-muhtar-son-halini-paylasti-merhaba-hayat-1091206532.html

Ölümden dönen Reha Muhtar son halini paylaştı: 'Merhaba hayat'

Gazeteci Reha Muhtar, Sarıyer'deki evinde geçirdiği kazanın ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı. Entübe edilen Muhtar, taburcu olduktan sonra ilk açıklamasında...

19 Ağustos’ta Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, ilk müdahaleyi oğlunun yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Muhtar’ın, hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti. Bu süreçte sevenleri ve yakınları ünlü gazeteci için endişeyle bekledi.'Hiçbir şeyim kalmadı'Hastaneden çıktıktan sonraki ilk röportajında, yaşadığı zor günleri anlatan Reha Muhtar, "Sağlık her şeyden önemli. Bir an her şeye sahiptim, ama sonra hiçbir şeyim kalmadı. Çocuklarım dahil herkes elimdeki her şeyi aldı" ifadeleriyle dikkat çekti.Sağlığına kavuşan Reha Muhtar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda fotoğrafıyla birlikte "Merhaba hayat" notunu ekledi.

