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Görüntüleri gündem olmuştu: Termal su kenarında ısınmaya çalışan kedi hayatını kaybetti
Görüntüleri gündem olmuştu: Termal su kenarında ısınmaya çalışan kedi hayatını kaybetti
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Sivas'ta dondurucu soğukların etkisi altındaki Altınkale'de yoğun kar yağışı sonrası termal su kenarında ısınmaya çalışan kedinin görüntüleri gündem oldu... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T14:21+0300
2024-12-05T14:21+0300
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kedi
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Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan Altınkale'de dondurucu soğuklar sonrası bir kedinin çekilen görüntüleri gündem oldu. Yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında, donma tehlikesi altındaki bir kedinin ısınmaya çalışması görüntülere yansıdı. Yüzü, kirpiği ve vücudunun bir kısmı donan kedi, görüntülerin ardından Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş tarafından koruma altına alındı. Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, Türkiye'nin gündemin oturan kedinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Baş sosyal medya hesabından, "Kediye veterinerimiz gerekli testleri yaptı ve Parvoviral enteritis testi pozitif çıktı. Bu hastalık veteriner hekimden öğrendiğimiz kadarıyla yüksek ölüm oranına sahip halk arasında kedi vebası denilen hastalık. Maalesef uzun uğraşlara ve tedaviye rağmen kaybettik çok üzgünüz. Yavrumuz artık melek oldu" diye yazdı.'Sizlerin yönlendirmesiyle veterinere bildirdik'Muhtar, kedinin ölümü nedeniyle sosyal medyada "geç tedavi edildi" eleştirilerine de yanıt vererek "Kedi bize geldiğinde çok hastaydı. Kusuyor ve ishal durumdaydı. Sizlerin yönlendirmesiyle veterinere bildirdik ve müdahale edildi, ancak ne yazık ki olumlu bir sonuç alamadık. Biz, bir insanlık görevi olarak bu cana sahip çıkmak ve ona yardım etmek istedik. Ancak, bazı insanların tepkileri sanki kediyi biz öldürmüşüz gibi hissettiriyor, bu da bizi derinden üzüyor. Lütfen yorum yaparken bizim de duygularımızı göz önünde bulundurun. Yardım etmek isterken böyle bir durumla karşılaşmak zaten çok zor bir durum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/hazal-kayadan-duygusal-paylasim-hoscakal-benim-guzel-oglum-1091165312.html
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kedi, sivas, soğuk, termal

Görüntüleri gündem olmuştu: Termal su kenarında ısınmaya çalışan kedi hayatını kaybetti

14:21 05.12.2024
© İHASivas'ta termal su kenarında ısınmaya çalışan kedi
Sivas'ta termal su kenarında ısınmaya çalışan kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© İHA
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Sivas'ta dondurucu soğukların etkisi altındaki Altınkale'de yoğun kar yağışı sonrası termal su kenarında ısınmaya çalışan kedinin görüntüleri gündem oldu. Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, veterinere götürülen kedinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Baş, "geç tedavi" eleştirilerine de yanıt verdi.
Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan Altınkale'de dondurucu soğuklar sonrası bir kedinin çekilen görüntüleri gündem oldu. Yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında, donma tehlikesi altındaki bir kedinin ısınmaya çalışması görüntülere yansıdı. Yüzü, kirpiği ve vücudunun bir kısmı donan kedi, görüntülerin ardından Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş tarafından koruma altına alındı.
Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, Türkiye'nin gündemin oturan kedinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Baş sosyal medya hesabından, "Kediye veterinerimiz gerekli testleri yaptı ve Parvoviral enteritis testi pozitif çıktı. Bu hastalık veteriner hekimden öğrendiğimiz kadarıyla yüksek ölüm oranına sahip halk arasında kedi vebası denilen hastalık. Maalesef uzun uğraşlara ve tedaviye rağmen kaybettik çok üzgünüz. Yavrumuz artık melek oldu" diye yazdı.

'Sizlerin yönlendirmesiyle veterinere bildirdik'

Muhtar, kedinin ölümü nedeniyle sosyal medyada "geç tedavi edildi" eleştirilerine de yanıt vererek "Kedi bize geldiğinde çok hastaydı. Kusuyor ve ishal durumdaydı. Sizlerin yönlendirmesiyle veterinere bildirdik ve müdahale edildi, ancak ne yazık ki olumlu bir sonuç alamadık. Biz, bir insanlık görevi olarak bu cana sahip çıkmak ve ona yardım etmek istedik. Ancak, bazı insanların tepkileri sanki kediyi biz öldürmüşüz gibi hissettiriyor, bu da bizi derinden üzüyor. Lütfen yorum yaparken bizim de duygularımızı göz önünde bulundurun. Yardım etmek isterken böyle bir durumla karşılaşmak zaten çok zor bir durum" ifadelerini kullandı.
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