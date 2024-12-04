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Sokak köpeği Ares, yıllarca kendisini besleyen esnafın dükkanına pişmiş tavuk bıraktı
Sokak köpeği Ares, yıllarca kendisini besleyen esnafın dükkanına pişmiş tavuk bıraktı
Sputnik Türkiye
Gölcük ilçesinde Ares isimli sokak köpeği, kendisine 5 yıldır bakan esnafın dükkanına pişmiş tavuk getirdi. Köpeğin pişmiş tavuk budunu dükkanın girişine... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde esnaflık yapan Ceyhun Satır, 5 yıldır sokakta beslediği köpeğin hareketiyle duygulu anlar yaşadı. Satır, köpeğin vefa borcunu ödemeye çalıştığını düşündüğünü ifade ederek Ares'le kısa bir video da çekti. 'Köpek çiğ et getirmedi, enteresan şekilde pişmiş et getirdi'Ares'in özellikle pişmiş et getirmesinden çok etkilendiğini vurgulayan Ceyhun Satır, duygularını şu ifadeleyle paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/sokak-kopegini-uyusturmak-isterken-uyusturucu-tabancasiyla-kendini-vurdu-1089792122.html
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gölcük, ares, sokak köpeği, kocaeli
gölcük, ares, sokak köpeği, kocaeli

Sokak köpeği Ares, yıllarca kendisini besleyen esnafın dükkanına pişmiş tavuk bıraktı

10:55 04.12.2024 (güncellendi: 10:59 04.12.2024)
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL-AW342733Sokak köpeği Ares, 5 yıldır kendisini besleyen esnafa pişmiş tavuk getirdi
Sokak köpeği Ares, 5 yıldır kendisini besleyen esnafa pişmiş tavuk getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL-AW342733
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Gölcük ilçesinde Ares isimli sokak köpeği, kendisine 5 yıldır bakan esnafın dükkanına pişmiş tavuk getirdi. Köpeğin pişmiş tavuk budunu dükkanın girişine bırakıp gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf Ceyhun Satır, çok duygulandığını belirtti.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde esnaflık yapan Ceyhun Satır, 5 yıldır sokakta beslediği köpeğin hareketiyle duygulu anlar yaşadı. Satır, köpeğin vefa borcunu ödemeye çalıştığını düşündüğünü ifade ederek Ares'le kısa bir video da çekti.
© İHASokak köpeği Ares, yıllarca kendisini besleyen esnafın dükkanına pişmiş tavuk bıraktı
Sokak köpeği Ares, yıllarca kendisini besleyen esnafın dükkanına pişmiş tavuk bıraktı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© İHA

'Köpek çiğ et getirmedi, enteresan şekilde pişmiş et getirdi'

Ares'in özellikle pişmiş et getirmesinden çok etkilendiğini vurgulayan Ceyhun Satır, duygularını şu ifadeleyle paylaştı:
“5 yıldır baktığımız Ares isimli bir köpeğimiz var. Bu köpek mahallenin maskotu oldu. Çok sevdiğimiz bir köpeğimiz. Bugün de sabah saatlerinde kapıya pişmiş tavuk bıraktı. Biz yıllardır ona mama veriyoruz, kışın battaniye ile ısıtıyoruz. O da vefa borcunu ödemek için bana pişmiş et getirmiş. Bunu görünce hemen video çekmek istedim. Vefanın sadece insanlarda değil hayvanlarda da olduğunu görmüş oldum. Çok duygusal bir andı. Ares 9 veya 10 yaşında. Güzel bir sevgi bağımız var. Köpek çiğ et getirmedi, enteresan şekilde pişmiş et getirdi. ‘Sen bana baktın, şimdi sıra bende gibi' bir durum oluştu. Çok güzel bir duyguydu."
sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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