Sokak köpeği Ares, yıllarca kendisini besleyen esnafın dükkanına pişmiş tavuk bıraktı

Sokak köpeği Ares, yıllarca kendisini besleyen esnafın dükkanına pişmiş tavuk bıraktı

Gölcük ilçesinde Ares isimli sokak köpeği, kendisine 5 yıldır bakan esnafın dükkanına pişmiş tavuk getirdi. Köpeğin pişmiş tavuk budunu dükkanın girişine...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde esnaflık yapan Ceyhun Satır, 5 yıldır sokakta beslediği köpeğin hareketiyle duygulu anlar yaşadı. Satır, köpeğin vefa borcunu ödemeye çalıştığını düşündüğünü ifade ederek Ares'le kısa bir video da çekti. 'Köpek çiğ et getirmedi, enteresan şekilde pişmiş et getirdi'Ares'in özellikle pişmiş et getirmesinden çok etkilendiğini vurgulayan Ceyhun Satır, duygularını şu ifadeleyle paylaştı:

