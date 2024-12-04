Sokak köpeği Ares, yıllarca kendisini besleyen esnafın dükkanına pişmiş tavuk bıraktı

“5 yıldır baktığımız Ares isimli bir köpeğimiz var. Bu köpek mahallenin maskotu oldu. Çok sevdiğimiz bir köpeğimiz. Bugün de sabah saatlerinde kapıya pişmiş tavuk bıraktı. Biz yıllardır ona mama veriyoruz, kışın battaniye ile ısıtıyoruz. O da vefa borcunu ödemek için bana pişmiş et getirmiş. Bunu görünce hemen video çekmek istedim. Vefanın sadece insanlarda değil hayvanlarda da olduğunu görmüş oldum. Çok duygusal bir andı. Ares 9 veya 10 yaşında. Güzel bir sevgi bağımız var. Köpek çiğ et getirmedi, enteresan şekilde pişmiş et getirdi. ‘Sen bana baktın, şimdi sıra bende gibi' bir durum oluştu. Çok güzel bir duyguydu."