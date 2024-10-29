https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/sokak-kopegini-uyusturmak-isterken-uyusturucu-tabancasiyla-kendini-vurdu-1089792122.html
Sokak köpeğini uyuşturmak isterken, uyuşturucu tabancasıyla kendini vurdu
Sokak köpeğini uyuşturmak isterken, uyuşturucu tabancasıyla kendini vurdu
Sputnik Türkiye
Sivas'ta belediye çalışanı bir sokak köpeğini uyuşturmak isterken, uyuşturucu tabanca ile kendini vurdu. Ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan belediye... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T13:17+0300
2024-10-29T13:17+0300
2024-10-29T13:17+0300
türkiye
sivas
zabıta
sokak köpeği
başıboş sokak köpeği
uyuşturucu tabanca
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Sivas Suşehri'nde meydana gelen olayda, bir sokak köpeğini barınağa götürmek için uyuşturucu atıcı tabanca kullanan belediye çalışanı R.K., bir anda kendi ayağına ateş etti. R.K.’nın uyuşturucu iğne ile vurulduğunu gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.Hastaneye kaldırılan R.K., Suşehri Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Sivas’a sevk edildi. R.K.’nın tedavisinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/mersinde-iki-kiz-cocugunun-kopegi-severken-olumune-sebep-oldugu-iddia-edildi-1089714482.html
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sivas, zabıta, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, uyuşturucu tabanca
sivas, zabıta, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, uyuşturucu tabanca
Sokak köpeğini uyuşturmak isterken, uyuşturucu tabancasıyla kendini vurdu
Sivas'ta belediye çalışanı bir sokak köpeğini uyuşturmak isterken, uyuşturucu tabanca ile kendini vurdu. Ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan belediye çalışanının tedavisi sürüyor.
Sivas Suşehri'nde meydana gelen olayda, bir sokak köpeğini barınağa götürmek için uyuşturucu atıcı tabanca kullanan belediye çalışanı R.K., bir anda kendi ayağına ateş etti. R.K.’nın uyuşturucu iğne ile vurulduğunu gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Hastaneye kaldırılan R.K., Suşehri Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Sivas’a sevk edildi. R.K.’nın tedavisinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde sürdüğü öğrenildi.