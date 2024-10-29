https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/sokak-kopegini-uyusturmak-isterken-uyusturucu-tabancasiyla-kendini-vurdu-1089792122.html

Sokak köpeğini uyuşturmak isterken, uyuşturucu tabancasıyla kendini vurdu

Sokak köpeğini uyuşturmak isterken, uyuşturucu tabancasıyla kendini vurdu

Sputnik Türkiye

Sivas'ta belediye çalışanı bir sokak köpeğini uyuşturmak isterken, uyuşturucu tabanca ile kendini vurdu. Ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan belediye... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T13:17+0300

2024-10-29T13:17+0300

2024-10-29T13:17+0300

türkiye

sivas

zabıta

sokak köpeği

başıboş sokak köpeği

uyuşturucu tabanca

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Sivas Suşehri'nde meydana gelen olayda, bir sokak köpeğini barınağa götürmek için uyuşturucu atıcı tabanca kullanan belediye çalışanı R.K., bir anda kendi ayağına ateş etti. R.K.’nın uyuşturucu iğne ile vurulduğunu gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.Hastaneye kaldırılan R.K., Suşehri Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Sivas’a sevk edildi. R.K.’nın tedavisinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde sürdüğü öğrenildi.

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türkiye

sivas

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sivas, zabıta, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, uyuşturucu tabanca