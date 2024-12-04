https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/ryabkov-rusya-cikarlarini-her-turlu-sekilde-savunmaya-hazir-1091171509.html
Ryabkov: Rusya çıkarlarını her türlü şekilde savunmaya hazır
Ryabkov: Rusya çıkarlarını her türlü şekilde savunmaya hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya’nın çıkarlarını her türlü şekilde savunmaya hazır olduğunu belirtti. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T20:37+0300
2024-12-04T20:37+0300
2024-12-04T20:36+0300
dünya
sergey ryabkov
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
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abd
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nükleer
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, CNN’e verdiği röportajda Rusya'nın Ukrayna ihtilafı bağlamında herhangi bir provokasyona sürüklenmesine izin vermeyeceğini, ancak çıkarlarını her şekilde savunmaya hazır olduğunu söyledi.Ryabkov, “Provokasyona sürüklenmemize izin vermeyeceğiz. Ancak, ABD bu çatışmada kaç milyar dolar yakarsa yaksın, çıkarlarımızı her şekilde savunma yönündeki güçlü irademiz devam edecek” dedi.‘Nükleer senaryonun tehlikesi hafife alınmamalı’Ryabkov, nükleer bir senaryonun tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini; şu anda nasıl hareket edileceğini anlamak için hiçbir yol haritası olmadığını vurgulayarak, şunları ifade etti:Rus diplomat aynı zamanda şu anki durumun 'Küba füze krizi' sırasında nükleer felaket riskinin daha ciddi olduğu dönemden farklı olduğunu da sözlerine ekledi.‘Moskova ve Kiev arasında uzlaşma şu anda imkansız’Ryabkov, Moskova ve Kiev'in Ukrayna'daki çözüme ilişkin tutumlarının örtüşmediğini ve bu nedenle bir uzlaşmaya varma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rusya yeni ABD yönetimi ile temaslara hazır’Rusya'nın yeni ABD yönetiminin göreve başlamasını beklediğini ve Washington'un istekli olması halinde her türlü temasa hazır olduğunu vurgulayan Rus diplomat, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/nato-toplantisinda-macaristandan-ukrayna-cikisi-son-derece-tehlikeli-1091154341.html
rusya
ukrayna
abd
kiev
küba
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sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, provokasyon, abd, kiev, küba, nükleer, moskova, washington, cnn
sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, provokasyon, abd, kiev, küba, nükleer, moskova, washington, cnn
Ryabkov: Rusya çıkarlarını her türlü şekilde savunmaya hazır
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya’nın çıkarlarını her türlü şekilde savunmaya hazır olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, CNN’e verdiği röportajda Rusya'nın Ukrayna ihtilafı bağlamında herhangi bir provokasyona sürüklenmesine izin vermeyeceğini, ancak çıkarlarını her şekilde savunmaya hazır olduğunu söyledi.
Ryabkov, “Provokasyona sürüklenmemize izin vermeyeceğiz. Ancak, ABD bu çatışmada kaç milyar dolar yakarsa yaksın, çıkarlarımızı her şekilde savunma yönündeki güçlü irademiz devam edecek” dedi.
‘Nükleer senaryonun tehlikesi hafife alınmamalı’
Ryabkov, nükleer bir senaryonun tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini; şu anda nasıl hareket edileceğini anlamak için hiçbir yol haritası olmadığını vurgulayarak, şunları ifade etti:
Bu senaryonun tehlikesi kimse tarafından hafife alınmamalı. Bu tür durumlarda nasıl hareket edileceğine dair elimizde herhangi bir analoji, yol haritası ve kültür yok.”
Rus diplomat aynı zamanda şu anki durumun 'Küba füze krizi' sırasında nükleer felaket riskinin daha ciddi olduğu dönemden farklı olduğunu da sözlerine ekledi.
‘Moskova ve Kiev arasında uzlaşma şu anda imkansız’
Ryabkov, Moskova ve Kiev'in Ukrayna'daki çözüme ilişkin tutumlarının örtüşmediğini ve bu nedenle bir uzlaşmaya varma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Devlet Başkanı Vladimir Putin 14 Haziran'da tutumumuzu net bir şekilde ortaya koydu. Vladimir Zelenskiy'in plan ve önerilerinde ne söylediğini biliyoruz. Bu iki tutumu karşılaştırırsanız, uyumsuz olduklarını görürsünüz. Dolayısıyla bir uzlaşma ihtimali şu anda sıfır.”
‘Rusya yeni ABD yönetimi ile temaslara hazır’
Rusya'nın yeni ABD yönetiminin göreve başlamasını beklediğini ve Washington'un istekli olması halinde her türlü temasa hazır olduğunu vurgulayan Rus diplomat, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
Yeni ABD yönetiminin çalışmalarına başlayacağı anı ve ardından Amerikan tarafının bu tür temaslara hazır olup olmayacağına bağlı olarak resmi kanallar aracılığıyla temaslarda bulunacağız, çünkü şu anda mevcut yönetimle çok fazla temasımız yok. Bana göre bu bir hata, konuşmak konuşmamaktan daha iyidir. Bir sonraki ABD ulusal güvenlik ekibinin yapısını inceleyeceğiz ve her türlü temasa açık olacağız.”