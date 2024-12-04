Ryabkov: Rusya çıkarlarını her türlü şekilde savunmaya hazır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 'Aile Hekimlerini Seviyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Velilerin yüzde 95’i eğitim sisteminden memnun değil
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz: 'Kutlama Değil Farkındalık Günü'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İkinci durağımız Nazım Hikmet Ran
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Uzman gazetecilerin ağzından Beşiktaş'ta neler oluyor?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Emekli Kurmay Albay Atabay: HTŞ'ye alkış tutma terör suçudur
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Kürtlerin de Suriye ordusuna yönelik saldırılar yapıyor olması ilginç ve not düşülmesi gereken bir şey’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda kirli oyun: Fidye ve rüşvet çarkı ortaya çıktı
17:40
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Japonya'daki savaş uçaklarını değiştiriyor: Hedef Çin
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle tanınan Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
18:15
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Heavy metalin babası: Ozzy Osbourne
18:22
4 dk
SESLİ HABER
ABD başkanlığını tekrar kazanan Trump’ın ilk yurtdışı ziyareti belli oldu
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan Çetesi davasında yeni sır: Aranan isim ölü bulundu
18:40
1 dk
ÖZEL HABER
İşitme engellilerin gündelik hayatının bilinmeyenleri
18:48
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
ABD, F-35'lerin bakımı ve onarımı için servet harcayacak
19:19
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Hunter Biden’ın affına yönelik açıklamada bulundu
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Liselerde elektronik sigara tehlikesi yaygınlaştı: Zulalanarak sokuluyor
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Antik Mısır'la ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Ay'ın uzak yüzünden gelen numuneler incelendi: Sırlar birer birer çözülüyor
19:48
1 dk
ÖZEL HABER
NATO Dışişleri Bakanları toplantısı: Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını gündeme getirecek
19:54
4 dk
ÖZEL HABER
Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Özel harekattan çalınan mermilerde FETÖ şüphesi
20:12
3 dk
SESLİ HABER
Almanya'da erken seçim öncesi çağrı: AfD'nin yasaklanmasının hızlandırılması istendi
20:23
1 dk
SESLİ HABER
Efsanevi müzisyenin sağ gözü tamamen kör oldu
20:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan aile hekimliği yönetmeliği açıklaması
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: Türkiye’de maden faciaları kronikleşmiş vaziyette
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Güney Kore’de sıkı yönetim ilan edildi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk edebiyatının unutulmaz şiirleriyle bestelenmiş şarkılar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin su israfı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
ABD'nin çip kısıtlamalarına Çin'den sert yanıt
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye'ye Eurovision birinciliği getiren isim
17:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
18:23
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
18:48
1 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/ryabkov-rusya-cikarlarini-her-turlu-sekilde-savunmaya-hazir-1091171509.html
Ryabkov: Rusya çıkarlarını her türlü şekilde savunmaya hazır
Ryabkov: Rusya çıkarlarını her türlü şekilde savunmaya hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya’nın çıkarlarını her türlü şekilde savunmaya hazır olduğunu belirtti. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T20:37+0300
2024-12-04T20:36+0300
dünya
sergey ryabkov
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
ukrayna
provokasyon
abd
kiev
küba
nükleer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076392156_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_6439512104f23cf6ed6b231b29e67856.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, CNN’e verdiği röportajda Rusya'nın Ukrayna ihtilafı bağlamında herhangi bir provokasyona sürüklenmesine izin vermeyeceğini, ancak çıkarlarını her şekilde savunmaya hazır olduğunu söyledi.Ryabkov, “Provokasyona sürüklenmemize izin vermeyeceğiz. Ancak, ABD bu çatışmada kaç milyar dolar yakarsa yaksın, çıkarlarımızı her şekilde savunma yönündeki güçlü irademiz devam edecek” dedi.‘Nükleer senaryonun tehlikesi hafife alınmamalı’Ryabkov, nükleer bir senaryonun tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini; şu anda nasıl hareket edileceğini anlamak için hiçbir yol haritası olmadığını vurgulayarak, şunları ifade etti:Rus diplomat aynı zamanda şu anki durumun 'Küba füze krizi' sırasında nükleer felaket riskinin daha ciddi olduğu dönemden farklı olduğunu da sözlerine ekledi.‘Moskova ve Kiev arasında uzlaşma şu anda imkansız’Ryabkov, Moskova ve Kiev'in Ukrayna'daki çözüme ilişkin tutumlarının örtüşmediğini ve bu nedenle bir uzlaşmaya varma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rusya yeni ABD yönetimi ile temaslara hazır’Rusya'nın yeni ABD yönetiminin göreve başlamasını beklediğini ve Washington'un istekli olması halinde her türlü temasa hazır olduğunu vurgulayan Rus diplomat, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/nato-toplantisinda-macaristandan-ukrayna-cikisi-son-derece-tehlikeli-1091154341.html
rusya
ukrayna
abd
kiev
küba
moskova
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076392156_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0bf09cf61ca5239f7a86c8f18ee0b109.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, provokasyon, abd, kiev, küba, nükleer, moskova, washington, cnn
sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, provokasyon, abd, kiev, küba, nükleer, moskova, washington, cnn

Ryabkov: Rusya çıkarlarını her türlü şekilde savunmaya hazır

20:37 04.12.2024
© POOL / Multimedya arşivine gidin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya’nın çıkarlarını her türlü şekilde savunmaya hazır olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, CNN’e verdiği röportajda Rusya'nın Ukrayna ihtilafı bağlamında herhangi bir provokasyona sürüklenmesine izin vermeyeceğini, ancak çıkarlarını her şekilde savunmaya hazır olduğunu söyledi.
Ryabkov, “Provokasyona sürüklenmemize izin vermeyeceğiz. Ancak, ABD bu çatışmada kaç milyar dolar yakarsa yaksın, çıkarlarımızı her şekilde savunma yönündeki güçlü irademiz devam edecek” dedi.

‘Nükleer senaryonun tehlikesi hafife alınmamalı’

Ryabkov, nükleer bir senaryonun tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini; şu anda nasıl hareket edileceğini anlamak için hiçbir yol haritası olmadığını vurgulayarak, şunları ifade etti:

Bu senaryonun tehlikesi kimse tarafından hafife alınmamalı. Bu tür durumlarda nasıl hareket edileceğine dair elimizde herhangi bir analoji, yol haritası ve kültür yok.”

Rus diplomat aynı zamanda şu anki durumun 'Küba füze krizi' sırasında nükleer felaket riskinin daha ciddi olduğu dönemden farklı olduğunu da sözlerine ekledi.

‘Moskova ve Kiev arasında uzlaşma şu anda imkansız’

Ryabkov, Moskova ve Kiev'in Ukrayna'daki çözüme ilişkin tutumlarının örtüşmediğini ve bu nedenle bir uzlaşmaya varma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Devlet Başkanı Vladimir Putin 14 Haziran'da tutumumuzu net bir şekilde ortaya koydu. Vladimir Zelenskiy'in plan ve önerilerinde ne söylediğini biliyoruz. Bu iki tutumu karşılaştırırsanız, uyumsuz olduklarını görürsünüz. Dolayısıyla bir uzlaşma ihtimali şu anda sıfır.”

‘Rusya yeni ABD yönetimi ile temaslara hazır’

Rusya'nın yeni ABD yönetiminin göreve başlamasını beklediğini ve Washington'un istekli olması halinde her türlü temasa hazır olduğunu vurgulayan Rus diplomat, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

Yeni ABD yönetiminin çalışmalarına başlayacağı anı ve ardından Amerikan tarafının bu tür temaslara hazır olup olmayacağına bağlı olarak resmi kanallar aracılığıyla temaslarda bulunacağız, çünkü şu anda mevcut yönetimle çok fazla temasımız yok. Bana göre bu bir hata, konuşmak konuşmamaktan daha iyidir. Bir sonraki ABD ulusal güvenlik ekibinin yapısını inceleyeceğiz ve her türlü temasa açık olacağız.”

Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
Ukrayna krizi
NATO toplantısında Macaristan'dan 'Ukrayna' çıkışı: 'Son derece tehlikeli'
14:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала