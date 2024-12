https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/ryabkov-rusya-cikarlarini-her-turlu-sekilde-savunmaya-hazir-1091171509.html

Ryabkov: Rusya çıkarlarını her türlü şekilde savunmaya hazır

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya'nın çıkarlarını her türlü şekilde savunmaya hazır olduğunu belirtti. 04.12.2024

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, CNN’e verdiği röportajda Rusya'nın Ukrayna ihtilafı bağlamında herhangi bir provokasyona sürüklenmesine izin vermeyeceğini, ancak çıkarlarını her şekilde savunmaya hazır olduğunu söyledi.Ryabkov, “Provokasyona sürüklenmemize izin vermeyeceğiz. Ancak, ABD bu çatışmada kaç milyar dolar yakarsa yaksın, çıkarlarımızı her şekilde savunma yönündeki güçlü irademiz devam edecek” dedi.‘Nükleer senaryonun tehlikesi hafife alınmamalı’Ryabkov, nükleer bir senaryonun tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini; şu anda nasıl hareket edileceğini anlamak için hiçbir yol haritası olmadığını vurgulayarak, şunları ifade etti:Rus diplomat aynı zamanda şu anki durumun 'Küba füze krizi' sırasında nükleer felaket riskinin daha ciddi olduğu dönemden farklı olduğunu da sözlerine ekledi.‘Moskova ve Kiev arasında uzlaşma şu anda imkansız’Ryabkov, Moskova ve Kiev'in Ukrayna'daki çözüme ilişkin tutumlarının örtüşmediğini ve bu nedenle bir uzlaşmaya varma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rusya yeni ABD yönetimi ile temaslara hazır’Rusya'nın yeni ABD yönetiminin göreve başlamasını beklediğini ve Washington'un istekli olması halinde her türlü temasa hazır olduğunu vurgulayan Rus diplomat, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

