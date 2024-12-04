NATO toplantısında Macaristan'dan 'Ukrayna' çıkışı: 'Son derece tehlikeli'
© Sputnik / Максим Блинов/
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NATO'nun Ukrayna'ya son derece tehlikeli talepler sunduğunu belirten Szijjarto, Kiev'in İttifak'a davet edilmesi konusunda görüş birliği olmadığının altını çizdi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel'de NATO ülkelerinden mevkidaşlarıyla yaptığı toplantıda, İttifak'ın Ukrayna'daki çatışmayı sürdürmeye yönelik yeni inisiyatiflerinin son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.
Dün Brüksel'de gerçekleştirilen NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Szijjarto, bazı NATO ülkelerinin Ukrayna'nın 'son genç kişiye kadar' savaşmasını amaçladığını belirtti.
Toplantıda ciddi önerilerin masaya getirildiğini anlatan Szijjarto, NATO ülkelerinin Kiev'den askerlik yaşını düşürmesini istediğini kaydetti.
Szijjarto, "Görünen o ki, bazı liderler artık Ukrayna'nın son Ukraynalıya kadar değil, son genç kişiye kadar savaşmasını bekliyorlar. NATO temsilcilerinin Ukrayna'dan askerlik yaşını düşürmelerini talep etmesi, hem şaşkınlık hem de devasa kaygılar yaratıyor" dedi.
Macar Dışişleri Bakanı, askerlik yaşının düşürülmesini, silah tedarikini ve Ukraynalı militanlara eğitim verilmesini konuşmak yerine barış, ateşkes ve barış müzakerelerini ele almaları gerektiğini vurguladı.
Dün Brüksel'de gerçekleştirilen NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Szijjarto, bazı NATO ülkelerinin Ukrayna'nın 'son genç kişiye kadar' savaşmasını amaçladığını belirtti.
Toplantıda ciddi önerilerin masaya getirildiğini anlatan Szijjarto, NATO ülkelerinin Kiev'den askerlik yaşını düşürmesini istediğini kaydetti.
Szijjarto, "Görünen o ki, bazı liderler artık Ukrayna'nın son Ukraynalıya kadar değil, son genç kişiye kadar savaşmasını bekliyorlar. NATO temsilcilerinin Ukrayna'dan askerlik yaşını düşürmelerini talep etmesi, hem şaşkınlık hem de devasa kaygılar yaratıyor" dedi.
Macar Dışişleri Bakanı, askerlik yaşının düşürülmesini, silah tedarikini ve Ukraynalı militanlara eğitim verilmesini konuşmak yerine barış, ateşkes ve barış müzakerelerini ele almaları gerektiğini vurguladı.
'Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi konusunda görüş birliği yok'
Dünkü toplantıda dışişleri bakanlarına Ukrayna'nın İttifak'a davet sürecinin başlatılmasının önerildiğini aktaran Szijjarto, yapılan tartışma sonucunda bu konuda görüş birliği olmadığının görüldüğünü söyledi.
Macar Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın davet edilmesinin güvenliğe katkı sunmayacağını, aksine NATO ile Rusya arasında savaş tehlikesi doğuracağını kaydederek "Bu tehditten kaçmayı başardık, Ukrayna'nın davet edilmesine dair bir karar alınmadı" diye ekledi.
Macar Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın davet edilmesinin güvenliğe katkı sunmayacağını, aksine NATO ile Rusya arasında savaş tehlikesi doğuracağını kaydederek "Bu tehditten kaçmayı başardık, Ukrayna'nın davet edilmesine dair bir karar alınmadı" diye ekledi.