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Putin: Yüzümüzü Doğu'ya şimdi çevirmedik, bunu 2000'lerin başından beri kademeli olarak yapıyoruz
Putin: Yüzümüzü Doğu'ya şimdi çevirmedik, bunu 2000'lerin başından beri kademeli olarak yapıyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen 'Rusya Çağırıyor!' Uluslararası Yatırım Forumu'nda katılımcılara hitap ediyor. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
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rusya çağırıyor
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gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
gsyih
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Putin, forumun ana oturumundaki konuşmasının başında Batılı ülkelerin güvenilir ortaklar olmadıklarını ortaya koyduklarını vurguladı.Rus lider, "2022 yılında bir dizi ülke Rusya ile ticari ilişkilerini bozarak güvenilmez ortaklar olduklarını kanıtladılar" diye konuştu.Batı'nın Rusya'ya ekonomi alanında da stratejik yenilgi yaşatmak istediğini kaydeden Putin, ancak bu planların başarısız olduğunun altını çizdi.Putin, "Ülkemizin sanayi, finans ve hizmet sektörünü ciddi şekilde zayıflatmak için ekonomi ve teknoloji alanları da dahil siyasi, askeri ve ekonomi alanlarında Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma görevinin bu ülkeler tarafından üstlenildiğini sık sık duyuyoruz. Pazarımızda aşılmaz bir ürün kıtlığı yaratmak, işgücü piyasasını istikrarsızlaştırmak ve vatandaşlarımızın yaşam standardını düşürmek de istiyorlar. Bu planların başarısız olduğu, yenilgiye uğradığı aşikar" ifadelerini kullandı. Rus ekonomisinde son 2-3 yılın en önemli sonucunun ekonomideki yapışal değişim olduğunu belirten Devlet Başkanı, "Zor dönemin ardından Rus ekonomisi sadece tamamen ayağa kalkmakla kalmadı, aynı zamanda niteliksel yapısal değişimler yaşıyor. Bu, son derece önemli, belki de son 2-3 yılda ekonomi alanında yaptığımız çalışmaların en önemli sonucu. Ocak-Ekim 2024'te Rusya'da GSYİH, yüzde 4.1 arttı" dedi.Putin, dışarıdan yaratılan sorunlara rağmen Rusya'da yatırımların 3 yıldır art arda arttığının ve ülkenin iş iklimi kalitesi açısından lider ülkeler arasında yer aldığının altını çizdi.'Rusya'da işsizlik rekor düzeyde düşük'Şu anda Rusya'da işsizlik oranının yüzde 2.3 olduğu bilgisini paylaşan Putin, genel itibarıyla bunun rekor düzey düşük bir gösterge olduğunu söyledi.'Batılı şirketlerin sadece dörtte biri Rus pazarından ayrıldı'Oturumun soru-cevap bölümünde Alman bir iş insanının yaptırımlarla ilgili sorusu üzerine Rusya'nın Batılı firmaları ülkeden kovmadığının altını çizen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:'Rusya yüzünü Doğu'ya şimdi çevirmedi'Rusya'nın yüzünü Doğu'ya çevirdiğine dair söylemler de anımsatılırken Putin, ülkesinin yüzünü herhangi bir yöne çevirmediğini, sadece 2000'li yılların başından beri küresel kalkınma alanındaki bulguları dikkate alarak hareket ettiğini vurguladı.Putin, "Rusya'nın yüzünü Doğu'ya, Küresel Güney'e çevirdiğini duyuyorum. Hayır Rusya, Küresel Güney'e ve Doğu'ya şimdi yönelmedi. Rusya uzun süredir, 2000'lerden başlayarak küresel kalkınma, küresel ekonominin gelişim eğilimlerini dikkate alarak bunun üzerinde çalışıyor. Sakin ve kademeli bir şekilde. Ancak biz bunu uzun süredir yapıyoruz" mesajını gönderdi.Putin, günümüz iş dünyasında Doğu'dan gelen her şeyin Batı'dan gelenlere kıyasla çok daha iyi olduğunun altını çizdi.'Trump'ın öğüt ve tavsiyelere ihtiyacı yok'Dolar kullanmayı reddeden BRICS ülkelerine 'gümrük vergisi' tehditleri yönelten müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'la bu konuyu ele alıp almayacağına ilişkin bir soru karşısında Devlet Başkanı, "Bay Trump, öğüt ve tavsiyelere ihtiyaç duyan biri değil" yanıtını verdi.'Biden yönetimi, doların küresel arenadaki etkisine zarar vermek için birçok şey yaptı'Başkan Joe Biden yönetiminin doların küresel arenadaki etkisine zarar vermek için birçok şey yaptığını belirten Devlet Başkanı, "Yeni seçilen Trump 4 yıldır Beyaz Saray'da yoktu. Bu süre içinde küresel ekonomide ve ABD ekonomisinde birtakım değişiklikler oldu. Trump'ın halefleri, siyasi rakipleri küresel rezerv para birimi olan doların temellerini yıkmak için çok şey yaptı. Bunu en başta da kendi elleriyle, doları bir siyasi ve silahlı mücadele aracı olarak kullanarak yaptılar" dedi.Rusya lideri Putin, ABD'nin dolar vasıtasıyla diğer ekonomileri kendi çıkarları doğrultusunda sömürmeye devam ettiğini de söyledi.Bununla beraber Putin, Rusya'nın dolar kullanmaktan hiçbir zaman vazgeçmediğini, aksine Moskova'nın dolar kullanmasını engellemek için Batı'nın her şeyi yaptığını vurguladı. 'ABD'nin Ortadoğu'daki saldırganlığı bölge ekonomisini olumsuz etkiliyor'ABD'nin Ortadoğu'da saldırgan bir tutum sergilediğini söyleyen Rus lider, bunun söz konusu bölgedeki direniş güçlerinin misillemelerine, ekonominin, lojistik hatlarının zarar görmesine ve birçok kargo şirketinin gemilerini Afrika'yı bypass ederek göndermelerine yol açtığını vurguladı.‘Hiç kimse Bitcoin'i yasaklayamaz’Diğer araçların kullanımı ile ilgili doğal süreçlerin devam ettiğine dikkat çeken Putin, “Örneğin, Bitcoin'i kim yasaklayabilir? Hiç kimse. Peki diğer elektronik ödeme araçlarının kullanımını kim yasaklayabilir? Hiç kimse, çünkü bunlar yeni teknolojiler. Ve dolara ne olursa olsun, bu enstrümanlar öyle ya da böyle gelişecek, çünkü herkes maliyetleri düşürmek ve güvenilirliği artırmak için çabalayacak” diye konuştu.'Rusya Çağırıyor!' Uluslararası Yatırım Forumu, 2009 yılından bu yana her sene düzenleniyor ve hükümet yetkilileri, iş insanları, önde gelen uzmanların katılımıyla gerçekleşiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/abdli-unlu-gazeteci-carlson-yeniden-moskovada-disisleri-bakani-lavrovla-roportaj-yapti-1091146708.html
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rusya, vladimir putin, rusya çağırıyor, rusya çağırıyor, ekonomi, yatırım, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), gsyih, batılı ülkeler, donald trump, dolar, doğu, batı avrupa, batı
rusya, vladimir putin, rusya çağırıyor, rusya çağırıyor, ekonomi, yatırım, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), gsyih, batılı ülkeler, donald trump, dolar, doğu, batı avrupa, batı

Putin: Yüzümüzü Doğu'ya şimdi çevirmedik, bunu 2000'lerin başından beri kademeli olarak yapıyoruz

15:35 04.12.2024 (güncellendi: 17:10 04.12.2024)
putin
putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen 'Rusya Çağırıyor!' Uluslararası Yatırım Forumu'nda katılımcılara hitap ediyor.
Putin, forumun ana oturumundaki konuşmasının başında Batılı ülkelerin güvenilir ortaklar olmadıklarını ortaya koyduklarını vurguladı.

Rus lider, "2022 yılında bir dizi ülke Rusya ile ticari ilişkilerini bozarak güvenilmez ortaklar olduklarını kanıtladılar" diye konuştu.

Batı'nın Rusya'ya ekonomi alanında da stratejik yenilgi yaşatmak istediğini kaydeden Putin, ancak bu planların başarısız olduğunun altını çizdi.

Putin, "Ülkemizin sanayi, finans ve hizmet sektörünü ciddi şekilde zayıflatmak için ekonomi ve teknoloji alanları da dahil siyasi, askeri ve ekonomi alanlarında Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma görevinin bu ülkeler tarafından üstlenildiğini sık sık duyuyoruz. Pazarımızda aşılmaz bir ürün kıtlığı yaratmak, işgücü piyasasını istikrarsızlaştırmak ve vatandaşlarımızın yaşam standardını düşürmek de istiyorlar. Bu planların başarısız olduğu, yenilgiye uğradığı aşikar" ifadelerini kullandı.

Rus ekonomisinde son 2-3 yılın en önemli sonucunun ekonomideki yapışal değişim olduğunu belirten Devlet Başkanı, "Zor dönemin ardından Rus ekonomisi sadece tamamen ayağa kalkmakla kalmadı, aynı zamanda niteliksel yapısal değişimler yaşıyor. Bu, son derece önemli, belki de son 2-3 yılda ekonomi alanında yaptığımız çalışmaların en önemli sonucu. Ocak-Ekim 2024'te Rusya'da GSYİH, yüzde 4.1 arttı" dedi.

Putin, dışarıdan yaratılan sorunlara rağmen Rusya'da yatırımların 3 yıldır art arda arttığının ve ülkenin iş iklimi kalitesi açısından lider ülkeler arasında yer aldığının altını çizdi.

'Rusya'da işsizlik rekor düzeyde düşük'

Şu anda Rusya'da işsizlik oranının yüzde 2.3 olduğu bilgisini paylaşan Putin, genel itibarıyla bunun rekor düzey düşük bir gösterge olduğunu söyledi.

'Batılı şirketlerin sadece dörtte biri Rus pazarından ayrıldı'

Oturumun soru-cevap bölümünde Alman bir iş insanının yaptırımlarla ilgili sorusu üzerine Rusya'nın Batılı firmaları ülkeden kovmadığının altını çizen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Siyasi baskıya rağmen Batı Avrupa ve ABD'den de olmak üzere birçok ortağımız Rus pazarından çıkmadı. Bu şirketlerin bir kısmı önceden olduğu gibi çalışmaya devam ediyor. Bu, tüm şirketlerin neredeyse yarısı, bir kısmı yönetimi kendilerine bağlı kişi veya kuruluşlara devretti ve yaklaşık dörtte biri ayrıldı ve bazıları Rus ekonomisinden çıkmaya devam ediyor.

'Rusya yüzünü Doğu'ya şimdi çevirmedi'

Rusya'nın yüzünü Doğu'ya çevirdiğine dair söylemler de anımsatılırken Putin, ülkesinin yüzünü herhangi bir yöne çevirmediğini, sadece 2000'li yılların başından beri küresel kalkınma alanındaki bulguları dikkate alarak hareket ettiğini vurguladı.

Putin, "Rusya'nın yüzünü Doğu'ya, Küresel Güney'e çevirdiğini duyuyorum. Hayır Rusya, Küresel Güney'e ve Doğu'ya şimdi yönelmedi. Rusya uzun süredir, 2000'lerden başlayarak küresel kalkınma, küresel ekonominin gelişim eğilimlerini dikkate alarak bunun üzerinde çalışıyor. Sakin ve kademeli bir şekilde. Ancak biz bunu uzun süredir yapıyoruz" mesajını gönderdi.

Putin, günümüz iş dünyasında Doğu'dan gelen her şeyin Batı'dan gelenlere kıyasla çok daha iyi olduğunun altını çizdi.

'Trump'ın öğüt ve tavsiyelere ihtiyacı yok'

Dolar kullanmayı reddeden BRICS ülkelerine 'gümrük vergisi' tehditleri yönelten müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'la bu konuyu ele alıp almayacağına ilişkin bir soru karşısında Devlet Başkanı, "Bay Trump, öğüt ve tavsiyelere ihtiyaç duyan biri değil" yanıtını verdi.

'Biden yönetimi, doların küresel arenadaki etkisine zarar vermek için birçok şey yaptı'

Başkan Joe Biden yönetiminin doların küresel arenadaki etkisine zarar vermek için birçok şey yaptığını belirten Devlet Başkanı, "Yeni seçilen Trump 4 yıldır Beyaz Saray'da yoktu. Bu süre içinde küresel ekonomide ve ABD ekonomisinde birtakım değişiklikler oldu. Trump'ın halefleri, siyasi rakipleri küresel rezerv para birimi olan doların temellerini yıkmak için çok şey yaptı. Bunu en başta da kendi elleriyle, doları bir siyasi ve silahlı mücadele aracı olarak kullanarak yaptılar" dedi.

Rusya lideri Putin, ABD'nin dolar vasıtasıyla diğer ekonomileri kendi çıkarları doğrultusunda sömürmeye devam ettiğini de söyledi.

Bununla beraber Putin, Rusya'nın dolar kullanmaktan hiçbir zaman vazgeçmediğini, aksine Moskova'nın dolar kullanmasını engellemek için Batı'nın her şeyi yaptığını vurguladı.

'ABD'nin Ortadoğu'daki saldırganlığı bölge ekonomisini olumsuz etkiliyor'

ABD'nin Ortadoğu'da saldırgan bir tutum sergilediğini söyleyen Rus lider, bunun söz konusu bölgedeki direniş güçlerinin misillemelerine, ekonominin, lojistik hatlarının zarar görmesine ve birçok kargo şirketinin gemilerini Afrika'yı bypass ederek göndermelerine yol açtığını vurguladı.

‘Hiç kimse Bitcoin'i yasaklayamaz’

Diğer araçların kullanımı ile ilgili doğal süreçlerin devam ettiğine dikkat çeken Putin, “Örneğin, Bitcoin'i kim yasaklayabilir? Hiç kimse. Peki diğer elektronik ödeme araçlarının kullanımını kim yasaklayabilir? Hiç kimse, çünkü bunlar yeni teknolojiler. Ve dolara ne olursa olsun, bu enstrümanlar öyle ya da böyle gelişecek, çünkü herkes maliyetleri düşürmek ve güvenilirliği artırmak için çabalayacak” diye konuştu.
'Rusya Çağırıyor!' Uluslararası Yatırım Forumu, 2009 yılından bu yana her sene düzenleniyor ve hükümet yetkilileri, iş insanları, önde gelen uzmanların katılımıyla gerçekleşiyor.
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