https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/abdli-unlu-gazeteci-carlson-yeniden-moskovada-disisleri-bakani-lavrovla-roportaj-yapti-1091146708.html

ABD'li ünlü gazeteci Carlson yeniden Moskova'da: Dışişleri Bakanı Lavrov'la röportaj yaptı

ABD'li ünlü gazeteci Carlson yeniden Moskova'da: Dışişleri Bakanı Lavrov'la röportaj yaptı

Sputnik Türkiye

Şubat ayında Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le röportaj yaparak Rus liderin uzun süre sonra demeç verdiği ilk Batılı gazeteci olan Carlson, bu kez... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T11:35+0300

2024-12-04T11:35+0300

2024-12-04T11:48+0300

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ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson, Moskova'ya tekrar geldiğini ve bu kez Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la röportaj yaptığını açıkladı.Röportajla ilgili bir video yayınlayan Carlson, ele alınan ana konunun Rusya-ABD ilişkileri olduğunu vurguladı.Carlson, Başkan Joe Biden'ın Kiev'e Rus topraklarına saldırma izni vermesi ışığında Rusya-ABD ilişkilerindeki olası tırmanma, Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin Ukrayna çatışmasına son verip vermeyeceği, Rusya'nın Doğu ve Çin'den uzaklaşıp Batı'yla yeniyle yakınlaşma olasılığı ile ilgili sorular yönelttiğini belirtti.ABD'li gazeteci, Lavrov'la yapılan röportajı 'etkileyici' olarak niteledi ve çok yakında yayınlayacaklarını sözlerine ekledi.'ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Zelenskiy'in röportaj vermesini yasakladı'Bu arada Carlson, paylaştığı videoda ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le röportaj yapmalarına izin vermediğinin altını çizdi.Carlson, "Vergi mükelleflerimizin paralarının gittiği Kiev'deki Amerikan Büyükelçiliği, Zelenskiy hükümetine 'Röportaj veremezsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.Zelenskiy'e CNN'le konuşma izni verildiğini ancak kendisiyle buluşmasının yasaklandığını belirten ABD'li gazeteci, "Amerikan halkı durumla ilgili tam bir görüş sahibi değil, zira tüm bilgilere erişemiyorlar. Vatandaşlarım yalnızca ABD medyasının, örneğin NBC News televizyonu ve New York Times gazetesinin onlara anlattıklarını biliyor" diye ekledi.Carlson'ın X'teki paylaşımı kısa sürede 5 milyonun üzerinde görüntüleme elde etti.'Yaklaşık 1.5 saat sürdü'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov'un yaklaşık 1.5 saat süren kapsamlı bir röportaj verdiğini ve söyleşinin birkaç gün içinde yayınlanacağını söyledi.Radyo Sputnik'e konuşan Zaharova, röportajın çok ilgi çekici olduğunu, zira hem Rusya ve ABD'de hem de dünyada birçok kişiyi endişelendiren en güncel konuların ele alındığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/rus-disisleri-guney-kore-ongorulmez-bir-ulke-kuzeyin-guvenlik-endiseleri-bosuna-degil-1091142861.html

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