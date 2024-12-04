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Nebenzya: Suriye'deki teröristler ABD tarafından destekleniyor
Nebenzya: Suriye'deki teröristler ABD tarafından destekleniyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın Suriye'deki ‘koordineli’ terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T01:05+0300
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, Rusya’nın, Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) teröristlerinin Suriye'deki ‘koordineli’ saldırısını en güçlü şekilde kınadığını söyledi.Rus diplomat, “İdlib'i kontrol eden Hayat Tahrir el-Şam teröristlerinin Suriye topraklarında zaten gergin olan durumu istikrarsızlaştıran bu koordineli saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz” dedi.‘Suriye'deki teröristler Amerikalılar tarafından destekleniyor’Nebenzya, Suriye'deki teröristlerin ‘şu ya da bu şekilde’ Amerikalılar ve müttefikleri tarafından desteklendiğini belirterek, “Mevcut bilgilere göre, teröristlere 'şu ya da bu şekilde' destek öncelikle Amerikalılar ve müttefikleri tarafından sağlanıyor” diye konuştu.Rus diplomat, “Düşman, dış güçler ona ne kadar destek verirse versin yenilgiye uğrayacaktır” ifadesini kullandı.‘Suriyeli teröristler Kiev'den aldıkları destekle övünüyor’Nebenzya, Suriye'de saldırı düzenleyen Heyet Tahrir el-Şam militanlarının Ukrayna istihbarat servisleri tarafından desteklendiklerini ‘övünerek’ açıkca ifade ettiklerini vurguladı.Rus diplomat, “Bugün Halep vilayetindeki bir bilim merkezinde HTŞ mensubu teröristlerin eşlik ettiği Ukraynalı uzmanların görüldüğüne dair bilgiler geldi. HTŞ militanları Ukrayna tarafından desteklendiklerini gizlememekle kalmıyor, aynı zamanda bununla açıkça övünüyorlar” dedi.Nebenzya, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) personelinin Suriyedeki varlığına dikkat çekerek, şunları ifade etti:Nebenzya ayrıca Rusya'nın Güvenlik Konseyi'yle ‘Ukraynalı istihbarat subaylarının İdlib'deki militanları dronlar ve şifreli GPS modülleri de dahil olmak üzere silahlandırdığı’ bilgisini paylaştığını kaydetti.‘ABD Suriye'de kaos yaratmak için her fırsatı kullanıyor’Nebenzya, ABD'nin müttefikleriyle birlikte teröristleri desteklemek de dahil olmak üzere ‘mümkün olan her yolla’ Suriye'de kaos yaratmaya çalıştığını söyledi.Rus diplomat, “Washington'un Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol, gaz ve tarımsal kaynaklar açısından zengin bölgelerdeki fiili işgalini sürdürme arzusu da önemli bir yıkıcı rol oynuyor. ABD ve müttefikleri ekonomik durumu boğmak için yaptırımlar uygulayarak,İdlib teröristlerini ve Suriye Arap Cumhuriyeti’ndekiaşırılık yanlısı yeraltı örgütlerini destekleyerek ülkede kaos yaratmak için her imkanı kullanıyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/rusya-suriyede-rus-hava-uzay-kuvvetlerinin-yardimiyla-son-bir-gunde-en-az-100-militan-tasfiye-1091083605.html
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vasiliy nebenzya, suriye, idlib, abd, ukrayna, heyet tahrir el şam (htş), ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur), birleşmiş milletler (bm), rusya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), kiev
vasiliy nebenzya, suriye, idlib, abd, ukrayna, heyet tahrir el şam (htş), ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur), birleşmiş milletler (bm), rusya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), kiev

Nebenzya: Suriye'deki teröristler ABD tarafından destekleniyor

01:05 04.12.2024 (güncellendi: 01:30 04.12.2024)
Vasiliy Nebenzya
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın Suriye'deki ‘koordineli’ terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, Rusya’nın, Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) teröristlerinin Suriye'deki ‘koordineli’ saldırısını en güçlü şekilde kınadığını söyledi.
Rus diplomat, “İdlib'i kontrol eden Hayat Tahrir el-Şam teröristlerinin Suriye topraklarında zaten gergin olan durumu istikrarsızlaştıran bu koordineli saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz” dedi.

‘Suriye'deki teröristler Amerikalılar tarafından destekleniyor’

Nebenzya, Suriye'deki teröristlerin ‘şu ya da bu şekilde’ Amerikalılar ve müttefikleri tarafından desteklendiğini belirterek, “Mevcut bilgilere göre, teröristlere 'şu ya da bu şekilde' destek öncelikle Amerikalılar ve müttefikleri tarafından sağlanıyor” diye konuştu.
Rus diplomat, “Düşman, dış güçler ona ne kadar destek verirse versin yenilgiye uğrayacaktır” ifadesini kullandı.

‘Suriyeli teröristler Kiev'den aldıkları destekle övünüyor’

Nebenzya, Suriye'de saldırı düzenleyen Heyet Tahrir el-Şam militanlarının Ukrayna istihbarat servisleri tarafından desteklendiklerini ‘övünerek’ açıkca ifade ettiklerini vurguladı.
Rus diplomat, “Bugün Halep vilayetindeki bir bilim merkezinde HTŞ mensubu teröristlerin eşlik ettiği Ukraynalı uzmanların görüldüğüne dair bilgiler geldi. HTŞ militanları Ukrayna tarafından desteklendiklerini gizlememekle kalmıyor, aynı zamanda bununla açıkça övünüyorlar” dedi.
Nebenzya, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) personelinin Suriyedeki varlığına dikkat çekerek, şunları ifade etti:
“Ukrayna ana istihbarat departmanının Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında faaliyet gösteren militanlara silah tedariki ve savaş faaliyetlerinin organizasyonundaki izine özellikle dikkat çekmek istiyoruz. İdlib vilayetinde Heyet Tahrir el Şam militanlarını muharebe operasyonları için eğiten GUR (Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü) personeli arasında Ukraynalı askeri eğitmenlerin varlığından Güvenlik Konseyi Salonu da dahil olmak üzere defalarca bahsettik. Rusya ve Suriye'ye duydukları nefretle hareket eden Ukraynalı ve Suriyeli teröristler, hem Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine savaşçı kazandırmak hem de Suriye'de Rus ve Suriye ordusuna karşı saldırılar düzenlemek için işbirliği yapıyor.”
Nebenzya ayrıca Rusya'nın Güvenlik Konseyi'yle ‘Ukraynalı istihbarat subaylarının İdlib'deki militanları dronlar ve şifreli GPS modülleri de dahil olmak üzere silahlandırdığı’ bilgisini paylaştığını kaydetti.

‘ABD Suriye'de kaos yaratmak için her fırsatı kullanıyor’

Nebenzya, ABD'nin müttefikleriyle birlikte teröristleri desteklemek de dahil olmak üzere ‘mümkün olan her yolla’ Suriye'de kaos yaratmaya çalıştığını söyledi.
Rus diplomat, “Washington'un Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol, gaz ve tarımsal kaynaklar açısından zengin bölgelerdeki fiili işgalini sürdürme arzusu da önemli bir yıkıcı rol oynuyor. ABD ve müttefikleri ekonomik durumu boğmak için yaptırımlar uygulayarak,İdlib teröristlerini ve Suriye Arap Cumhuriyeti’ndekiaşırılık yanlısı yeraltı örgütlerini destekleyerek ülkede kaos yaratmak için her imkanı kullanıyor” ifadelerini kullandı.
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