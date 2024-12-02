https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/rusya-suriyede-rus-hava-uzay-kuvvetlerinin-yardimiyla-son-bir-gunde-en-az-100-militan-tasfiye-1091083605.html

Rusya: Suriye'de Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yardımıyla son bir günde en az 100 militan tasfiye edildi

Rusya: Suriye'de Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yardımıyla son bir günde en az 100 militan tasfiye edildi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı İgnasyuk, hükümet ordusunun Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yardımıyla son bir günde en az... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T22:50+0300

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg İgnasyuk, bugünkü basın açıklamasında hükümet ordusunun Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yardımıyla son bir günde en az 100 militanı etkisiz hale getirdiğini belirtti.İgnasyuk, "Son bir günde militanların ve teçhizatın yoğunlaştığı noktalara, müstahkem mevkilere, akaryakıt ve mühimmat depolarına, askeri araç konvoylarına, çok namlulu roketatar ve topçu mevzilerine, komuta noktalarına füzeli ve bombalı saldırılar düzenlendi. En az 100 terörist tasfiye edildi" ifadelerini kullandı.27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTS) bağlı gruplar gerilimi azaltma anlaşmasını ihlal ederek Halep ve İdlib vilayetlerine saldırmıştı. Silahlı oluşumlar geniş bir cephede köyleri, yerleşim yerlerini ve askeri mevzileri hedef almıştı.Suriye ordusu saldırılara anında karşılık vererek Halep kentinin batısındaki militanlara ait ikmal hatları ve İdlib'de teröristlerin biriktiği alanları vurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/suriye-ordusu-halep-ve-idlibde-karsi-saldiriya-gecti-1090954055.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, ortadoğu, suriye, suriye ordusu, çatışma