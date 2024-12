https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/nato-genel-sekreteri-rutte-guney-korede-yasananlar-onlarin-ic-meselesi-1091167149.html

NATO Genel Sekreteri Rutte: Güney Kore'de yaşananlar onların iç meselesi

NATO Genel Sekreteri Rutte: Güney Kore'de yaşananlar onların iç meselesi

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam eden NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları öncesinde basına yaptığı... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T17:51+0300

2024-12-04T17:51+0300

2024-12-04T17:51+0300

politika

nato

mark rutte

gürcistan

ukrayna

japonya

güney kore

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091163895_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_84345b9539a8e2aaf21cc5f1798b5dfc.jpg

Güney Kore'de, dün, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesi ve daha sonra sıkıyönetimin parlamento tarafından oylanıp kaldırılması hakkında "ülkenin iç meselesi olduğu için" yorum yapmayacağını söyleyen NATO Genel Sekreter Mark Rutte, "Güney Kore'deki olayları adım adım takip ediyoruz ve bunun nasıl gelişeceğini çok merak ediyoruz. Şu anda yorum yapmak istemiyorum çünkü Koreliler şu anda durumu istikrara kavuşturmaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.Konuya ilişkin değerlendirmesine devam eden Rutte şu cümleleri kaydeti:Bir gazetecinin, Güney Kore gibi bir müttefikin, karşılaştığı demokrasiye aykırı bir tavrın kınanmasının gerekli olduğuna ilişkin itirazına cevap veren Rutte, “Elbette öyle fakat Güney Kore bir NATO üyesi değil, bizim çok önemli bir dostumuz. Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda ile birlikte ortaklık içinde çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu da, olan biteni adım adım ve anbean takip ettiğimiz anlamına geliyor ancak şu an için bir yorum yapmak istemiyorum. Öncelikle Korelilerin bu süreci nasıl ele aldıklarını görelim, gerekirse ileride daha fazla yorum yapılabilir” dedi. Rutte, “Bildiklerimiz televizyonda gördüklerinizden ibaret. Güney Kore'deki olayları adım adım takip ediyoruz ve bunun nasıl devam edeceği konusunda ilgiliyiz. Koreliler şu anda durumu istikrara kavuşturmaya çalışıyorlar. Gerekirse, benden daha fazla açıklama duyacaksınız” şeklinde konuştu.'Gürcistan'da olanlar endişe verici'Rusya'nın Gürcistan ve Moldova'daki seçimlere müdahale ettiğine dair iddialara ilişkin yorumu sorulan Rutte, “Moldova'da olanlar konusunda elbette çok endişeliyiz. Yine de seçimlerin gerçekleşmiş olmasından dolayı çok memnunuz. Açık bir şekilde bir müdahale söz konusuydu fakat aynı zamanda Moldovalı yetkililer, seçimleri demokratik prensiplerine uygun bir şekilde gerçekleştirebildi. Gürcistan'a gelince, elbette Gürcistan'da olup bitenler konusunda da endişeliyiz. Olayları yakından takip ediyoruz. Gürcistan'ı, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile olan Avrupa-Atlantik entegrasyon yoluna geri dönmeye teşvik ediyoruz ancak Gürcistan'da meydana gelen olaylar ve herhangi bir kaynaktan gelen seçim müdahalesi konusunda gerçekten endişeliyiz. Bu tür müdahaleleri kabul edilemez” dedi.'Ukrayna'nın kendini savunabilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz'Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna'nın 19 stratejik enerji tesisini koruması gerektiğine ve aynı sayıda hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğuna ilişkin açıklamasını değerlendiren Rutte, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Yüzde 2 hedefi yeterli değil'İttifak üyelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefinin yeterli olmadığını belirten Rutte, bu oranın artırılmasına yönelik tartışmaların sürdüğünü aktardı.Rutte, "Şu kesinlikle açık ki, eğer caydırıcılığı mevcut seviyede tutmak istiyorsanız, yüzde 2 hedefi yeterli değil" dedi.Savunma harcamalarını artırmanın aynı zamanda her ülkenin güvenliğinin yararına politik bir tercih olduğu yorumunu yapan Rutte, "Eğer tartışmaların ardından varılan nokta yüzde 2 hedefine bağlı kalacağımız yönünde olacaksa, ki bunu çok garip bulacağım ve böyle olmasını beklemiyorum, bu politikacıların seçmenlerine nedenini açıklamak zorunda oldukları kasıtlı bir seçim olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/guney-kore-savunma-bakani-kim-yong-hyun-istifasini-sundu-1091159810.html

gürcistan

ukrayna

japonya

güney kore

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, mark rutte, gürcistan, ukrayna, japonya, güney kore, rusya