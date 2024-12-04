https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/nato-genel-sekreteri-rutte-guney-korede-yasananlar-onlarin-ic-meselesi-1091167149.html
NATO Genel Sekreteri Rutte: Güney Kore'de yaşananlar onların iç meselesi
NATO Genel Sekreteri Rutte: Güney Kore'de yaşananlar onların iç meselesi
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam eden NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları öncesinde basına yaptığı... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T17:51+0300
2024-12-04T17:51+0300
2024-12-04T17:51+0300
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Güney Kore'de, dün, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesi ve daha sonra sıkıyönetimin parlamento tarafından oylanıp kaldırılması hakkında "ülkenin iç meselesi olduğu için" yorum yapmayacağını söyleyen NATO Genel Sekreter Mark Rutte, "Güney Kore'deki olayları adım adım takip ediyoruz ve bunun nasıl gelişeceğini çok merak ediyoruz. Şu anda yorum yapmak istemiyorum çünkü Koreliler şu anda durumu istikrara kavuşturmaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.Konuya ilişkin değerlendirmesine devam eden Rutte şu cümleleri kaydeti:Bir gazetecinin, Güney Kore gibi bir müttefikin, karşılaştığı demokrasiye aykırı bir tavrın kınanmasının gerekli olduğuna ilişkin itirazına cevap veren Rutte, “Elbette öyle fakat Güney Kore bir NATO üyesi değil, bizim çok önemli bir dostumuz. Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda ile birlikte ortaklık içinde çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu da, olan biteni adım adım ve anbean takip ettiğimiz anlamına geliyor ancak şu an için bir yorum yapmak istemiyorum. Öncelikle Korelilerin bu süreci nasıl ele aldıklarını görelim, gerekirse ileride daha fazla yorum yapılabilir” dedi. Rutte, “Bildiklerimiz televizyonda gördüklerinizden ibaret. Güney Kore'deki olayları adım adım takip ediyoruz ve bunun nasıl devam edeceği konusunda ilgiliyiz. Koreliler şu anda durumu istikrara kavuşturmaya çalışıyorlar. Gerekirse, benden daha fazla açıklama duyacaksınız” şeklinde konuştu.'Gürcistan'da olanlar endişe verici'Rusya'nın Gürcistan ve Moldova'daki seçimlere müdahale ettiğine dair iddialara ilişkin yorumu sorulan Rutte, “Moldova'da olanlar konusunda elbette çok endişeliyiz. Yine de seçimlerin gerçekleşmiş olmasından dolayı çok memnunuz. Açık bir şekilde bir müdahale söz konusuydu fakat aynı zamanda Moldovalı yetkililer, seçimleri demokratik prensiplerine uygun bir şekilde gerçekleştirebildi. Gürcistan'a gelince, elbette Gürcistan'da olup bitenler konusunda da endişeliyiz. Olayları yakından takip ediyoruz. Gürcistan'ı, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile olan Avrupa-Atlantik entegrasyon yoluna geri dönmeye teşvik ediyoruz ancak Gürcistan'da meydana gelen olaylar ve herhangi bir kaynaktan gelen seçim müdahalesi konusunda gerçekten endişeliyiz. Bu tür müdahaleleri kabul edilemez” dedi.'Ukrayna'nın kendini savunabilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz'Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna'nın 19 stratejik enerji tesisini koruması gerektiğine ve aynı sayıda hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğuna ilişkin açıklamasını değerlendiren Rutte, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Yüzde 2 hedefi yeterli değil'İttifak üyelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefinin yeterli olmadığını belirten Rutte, bu oranın artırılmasına yönelik tartışmaların sürdüğünü aktardı.Rutte, "Şu kesinlikle açık ki, eğer caydırıcılığı mevcut seviyede tutmak istiyorsanız, yüzde 2 hedefi yeterli değil" dedi.Savunma harcamalarını artırmanın aynı zamanda her ülkenin güvenliğinin yararına politik bir tercih olduğu yorumunu yapan Rutte, "Eğer tartışmaların ardından varılan nokta yüzde 2 hedefine bağlı kalacağımız yönünde olacaksa, ki bunu çok garip bulacağım ve böyle olmasını beklemiyorum, bu politikacıların seçmenlerine nedenini açıklamak zorunda oldukları kasıtlı bir seçim olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/guney-kore-savunma-bakani-kim-yong-hyun-istifasini-sundu-1091159810.html
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nato, mark rutte, gürcistan, ukrayna, japonya, güney kore, rusya
nato, mark rutte, gürcistan, ukrayna, japonya, güney kore, rusya
NATO Genel Sekreteri Rutte: Güney Kore'de yaşananlar onların iç meselesi
NATO Genel Sekreteri Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam eden NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları öncesinde basına yaptığı açıklamada, Güney Kore'de 6 saat süren sıkıyönetim kararına ilişkin, "Güney Kore'nin iç meselesi olan bu duruma yorum yapmayacağım" cümlesini kaydetti.
Güney Kore'de, dün, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesi ve daha sonra sıkıyönetimin parlamento tarafından oylanıp kaldırılması hakkında "ülkenin iç meselesi olduğu için" yorum yapmayacağını söyleyen NATO Genel Sekreter Mark Rutte, "Güney Kore'deki olayları adım adım takip ediyoruz ve bunun nasıl gelişeceğini çok merak ediyoruz. Şu anda yorum yapmak istemiyorum çünkü Koreliler şu anda durumu istikrara kavuşturmaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Konuya ilişkin değerlendirmesine devam eden Rutte şu cümleleri kaydeti:
Elbette, olayları yakından takip ediyoruz. Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda ile birlikte Hint-Pasifik ortaklığımızın bir parçasıdır ve bu durumun nasıl ilerleyeceği konusunu yakından takip ediyoruz ancak Güney Kore'nin iç meselesi olan bu duruma ilişkin herhangi bir yorum yapmayacağım.
Bir gazetecinin, Güney Kore gibi bir müttefikin, karşılaştığı demokrasiye aykırı bir tavrın kınanmasının gerekli olduğuna ilişkin itirazına cevap veren Rutte, “Elbette öyle fakat Güney Kore bir NATO üyesi değil, bizim çok önemli bir dostumuz. Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda ile birlikte ortaklık içinde çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu da, olan biteni adım adım ve anbean takip ettiğimiz anlamına geliyor ancak şu an için bir yorum yapmak istemiyorum. Öncelikle Korelilerin bu süreci nasıl ele aldıklarını görelim, gerekirse ileride daha fazla yorum yapılabilir” dedi. Rutte, “Bildiklerimiz televizyonda gördüklerinizden ibaret. Güney Kore'deki olayları adım adım takip ediyoruz ve bunun nasıl devam edeceği konusunda ilgiliyiz. Koreliler şu anda durumu istikrara kavuşturmaya çalışıyorlar. Gerekirse, benden daha fazla açıklama duyacaksınız” şeklinde konuştu.
'Gürcistan'da olanlar endişe verici'
Rusya'nın Gürcistan ve Moldova'daki seçimlere müdahale ettiğine dair iddialara ilişkin yorumu sorulan Rutte, “Moldova'da olanlar konusunda elbette çok endişeliyiz. Yine de seçimlerin gerçekleşmiş olmasından dolayı çok memnunuz. Açık bir şekilde bir müdahale söz konusuydu fakat aynı zamanda Moldovalı yetkililer, seçimleri demokratik prensiplerine uygun bir şekilde gerçekleştirebildi. Gürcistan'a gelince, elbette Gürcistan'da olup bitenler konusunda da endişeliyiz. Olayları yakından takip ediyoruz. Gürcistan'ı, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile olan Avrupa-Atlantik entegrasyon yoluna geri dönmeye teşvik ediyoruz ancak Gürcistan'da meydana gelen olaylar ve herhangi bir kaynaktan gelen seçim müdahalesi konusunda gerçekten endişeliyiz. Bu tür müdahaleleri kabul edilemez” dedi.
'Ukrayna'nın kendini savunabilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz'
Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna'nın 19 stratejik enerji tesisini koruması gerektiğine ve aynı sayıda hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğuna ilişkin açıklamasını değerlendiren Rutte, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Evet, bu mesele de kesinlikle konuşuldu. Bildiğiniz üzere, Ukrayna'nın kendini savunabilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Rusların Ukrayna'ya karşı başlattığı sebepsiz saldırı devam ederken Ukrayna'ya sağlayabileceğimiz hava savunma sistemlerini ulaştırmamız gerekiyor. Son iki buçuk yılda, yani bu korkunç Rus saldırısının ilk bin günü boyunca Ukrayna'ya birçok hava savunma sistemi sağladık. Şimdi ise özellikle enerji altyapısı konusunda bir ihtiyaç var çünkü Rusya, Ukrayna'ya karşı bu savaşta kışı bir silah haline getirmeye çalışıyor.
'Yüzde 2 hedefi yeterli değil'
İttifak üyelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefinin yeterli olmadığını belirten Rutte, bu oranın artırılmasına yönelik tartışmaların sürdüğünü aktardı.
Rutte, "Şu kesinlikle açık ki, eğer caydırıcılığı mevcut seviyede tutmak istiyorsanız, yüzde 2 hedefi yeterli değil" dedi.
Savunma harcamalarını artırmanın aynı zamanda her ülkenin güvenliğinin yararına politik bir tercih olduğu yorumunu yapan Rutte, "Eğer tartışmaların ardından varılan nokta yüzde 2 hedefine bağlı kalacağımız yönünde olacaksa, ki bunu çok garip bulacağım ve böyle olmasını beklemiyorum, bu politikacıların seçmenlerine nedenini açıklamak zorunda oldukları kasıtlı bir seçim olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.