https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/hastanelerde-yeni-donem-basliyor-hasta-haklari-icin-buyuk-degisiklik-yeni-denetim-sistemi-geliyor-1091138487.html

Hastanelerde yeni dönem başlıyor, hasta hakları için büyük değişiklik: Yeni denetim sistemi geliyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor, hasta hakları için büyük değişiklik: Yeni denetim sistemi geliyor

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği" Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle hastanelerde sağlık hizmetlerinin... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T07:47+0300

2024-12-04T07:47+0300

2024-12-04T07:47+0300

sağlık bakanlığı

hastane

özel hastane

türkiye

resmi gazete

denetim

hasta

sağlık

sağlık çalışanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083518466_0:151:2901:1782_1920x0_80_0_0_764961914b51c0996ea2c8205b43b2a6.jpg

Sağlık Bakanlığı, hastanelerde sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla önemli bir adım attı. "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında Hastane Koordinasyon Kurulları oluşturulmasını öngörüyor.Bu kurullar, hasta ve çalışan haklarının korunmasından hizmetlerin verimliliğine kadar geniş bir sorumluluk üstlenecek.Kurullar i̇cra yetkisine sahip olacakEn az 3, en fazla 7 üyeden oluşacak Hastane Koordinasyon Kurulları, her ayın ilk haftasında düzenli olarak toplanacak. Üye çoğunluğu ile karar alınacak olan bu kurullar, sağlık hizmetlerinin her alanında icrai kararlar alarak hastane yönetimine rehberlik edecek.Hasta ve çalışan haklarına özel vurguYeni düzenlemenin en önemli noktalarından biri, hasta ve çalışan haklarına ilişkin denetimlerin artırılması. Kurullar, gelen talepleri değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yapacak. Ayrıca, Bakanlığın belirlediği politika ve hedeflere uygun şekilde, her sağlık tesisinin rolü ve kapasitesine göre hazırlanacak "hastane gelişim planı" çerçevesinde faaliyet gösterecek.Akademik personelin takibi ve sözleşmelerKurullar, hastanelerdeki akademik personelin sözleşmeli çalışmasını yakından takip edecek. Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli uyarıların yapılması konusunda yetkili olacak. Tüm bu işlemler, üye çoğunluğu ile karara bağlanacak.Denetimler dijital sistem üzerinden yürütülecekHastane Koordinasyon Kurulları, denetim ve raporlama işlemlerini dijital ortamda yürütecek. "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetim Sistemi" adı verilen bilişim altyapısı üzerinden, tüm işlemler kayıt altına alınacak, kontrol edilecek ve güncel sağlık politikalarına uygun şekilde raporlanacak.Sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyorBu düzenlemeyle sağlık hizmetlerinin daha düzenli ve verimli bir şekilde sunulması, hasta memnuniyetinin artırılması ve çalışan haklarının daha etkin korunması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı, yeni sistemin tüm sağlık kuruluşlarında hızlı bir şekilde uygulanması için çalışmaları sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/resmi-gazetede-yayimlandi-tapu-islemlerinde-yeni-donem-basladi-doner-sermaye-farki-1091138275.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hastane koordinasyon kurulu, sağlık bakanlığı yönetmelik, hastane koordinasyon kurulu nedir, resmi gazete hastane düzenlemesi, sağlık hizmetleri koordinasyon kurulu, hasta hakları denetimi, çalışan hakları denetimi, hastane gelişim planı, hastane yönetim sistemi, hastane koordinasyon kurulu yönetim sistemi, sağlık bakanlığı yeni düzenleme, hastanelerde icrai kararlar, akademik personel sözleşme takibi, sağlık hizmetleri denetim sistemi, hastanelerde hasta hakları, koordinasyon kurulları görevleri, sağlık bakanlığı yeni yönetmelik, tapu işlemlerinde koordinasyon, hasta ve çalışan hakları denetimi, hastane gelişim planı nedir