Hastanelerde yeni dönem başlıyor, hasta hakları için büyük değişiklik: Yeni denetim sistemi geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 'Aile Hekimlerini Seviyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Velilerin yüzde 95’i eğitim sisteminden memnun değil
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz: 'Kutlama Değil Farkındalık Günü'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İkinci durağımız Nazım Hikmet Ran
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Uzman gazetecilerin ağzından Beşiktaş'ta neler oluyor?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Emekli Kurmay Albay Atabay: HTŞ'ye alkış tutma terör suçudur
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda kirli oyun: Fidye ve rüşvet çarkı ortaya çıktı
17:40
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Japonya'daki savaş uçaklarını değiştiriyor: Hedef Çin
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle tanınan Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
18:15
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Heavy metalin babası: Ozzy Osbourne
18:22
4 dk
SESLİ HABER
ABD başkanlığını tekrar kazanan Trump’ın ilk yurtdışı ziyareti belli oldu
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan Çetesi davasında yeni sır: Aranan isim ölü bulundu
18:40
1 dk
ÖZEL HABER
İşitme engellilerin gündelik hayatının bilinmeyenleri
18:48
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
ABD, F-35'lerin bakımı ve onarımı için servet harcayacak
19:19
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Hunter Biden’ın affına yönelik açıklamada bulundu
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Liselerde elektronik sigara tehlikesi yaygınlaştı: Zulalanarak sokuluyor
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Antik Mısır'la ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Ay'ın uzak yüzünden gelen numuneler incelendi: Sırlar birer birer çözülüyor
19:48
1 dk
ÖZEL HABER
NATO Dışişleri Bakanları toplantısı: Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını gündeme getirecek
19:54
4 dk
ÖZEL HABER
Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Özel harekattan çalınan mermilerde FETÖ şüphesi
20:12
3 dk
SESLİ HABER
Almanya'da erken seçim öncesi çağrı: AfD'nin yasaklanmasının hızlandırılması istendi
20:23
1 dk
SESLİ HABER
Efsanevi müzisyenin sağ gözü tamamen kör oldu
20:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret tepkisi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/hastanelerde-yeni-donem-basliyor-hasta-haklari-icin-buyuk-degisiklik-yeni-denetim-sistemi-geliyor-1091138487.html
Hastanelerde yeni dönem başlıyor, hasta hakları için büyük değişiklik: Yeni denetim sistemi geliyor
Hastanelerde yeni dönem başlıyor, hasta hakları için büyük değişiklik: Yeni denetim sistemi geliyor
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği" Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle hastanelerde sağlık hizmetlerinin... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T07:47+0300
2024-12-04T07:47+0300
sağlık bakanlığı
hastane
özel hastane
türkiye
resmi gazete
denetim
hasta
sağlık
sağlık çalışanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083518466_0:151:2901:1782_1920x0_80_0_0_764961914b51c0996ea2c8205b43b2a6.jpg
Sağlık Bakanlığı, hastanelerde sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla önemli bir adım attı. "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında Hastane Koordinasyon Kurulları oluşturulmasını öngörüyor.Bu kurullar, hasta ve çalışan haklarının korunmasından hizmetlerin verimliliğine kadar geniş bir sorumluluk üstlenecek.Kurullar i̇cra yetkisine sahip olacakEn az 3, en fazla 7 üyeden oluşacak Hastane Koordinasyon Kurulları, her ayın ilk haftasında düzenli olarak toplanacak. Üye çoğunluğu ile karar alınacak olan bu kurullar, sağlık hizmetlerinin her alanında icrai kararlar alarak hastane yönetimine rehberlik edecek.Hasta ve çalışan haklarına özel vurguYeni düzenlemenin en önemli noktalarından biri, hasta ve çalışan haklarına ilişkin denetimlerin artırılması. Kurullar, gelen talepleri değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yapacak. Ayrıca, Bakanlığın belirlediği politika ve hedeflere uygun şekilde, her sağlık tesisinin rolü ve kapasitesine göre hazırlanacak "hastane gelişim planı" çerçevesinde faaliyet gösterecek.Akademik personelin takibi ve sözleşmelerKurullar, hastanelerdeki akademik personelin sözleşmeli çalışmasını yakından takip edecek. Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli uyarıların yapılması konusunda yetkili olacak. Tüm bu işlemler, üye çoğunluğu ile karara bağlanacak.Denetimler dijital sistem üzerinden yürütülecekHastane Koordinasyon Kurulları, denetim ve raporlama işlemlerini dijital ortamda yürütecek. "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetim Sistemi" adı verilen bilişim altyapısı üzerinden, tüm işlemler kayıt altına alınacak, kontrol edilecek ve güncel sağlık politikalarına uygun şekilde raporlanacak.Sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyorBu düzenlemeyle sağlık hizmetlerinin daha düzenli ve verimli bir şekilde sunulması, hasta memnuniyetinin artırılması ve çalışan haklarının daha etkin korunması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı, yeni sistemin tüm sağlık kuruluşlarında hızlı bir şekilde uygulanması için çalışmaları sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/resmi-gazetede-yayimlandi-tapu-islemlerinde-yeni-donem-basladi-doner-sermaye-farki-1091138275.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083518466_161:0:2738:1933_1920x0_80_0_0_30333427468bb9aa9585236a502de626.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hastane koordinasyon kurulu, sağlık bakanlığı yönetmelik, hastane koordinasyon kurulu nedir, resmi gazete hastane düzenlemesi, sağlık hizmetleri koordinasyon kurulu, hasta hakları denetimi, çalışan hakları denetimi, hastane gelişim planı, hastane yönetim sistemi, hastane koordinasyon kurulu yönetim sistemi, sağlık bakanlığı yeni düzenleme, hastanelerde icrai kararlar, akademik personel sözleşme takibi, sağlık hizmetleri denetim sistemi, hastanelerde hasta hakları, koordinasyon kurulları görevleri, sağlık bakanlığı yeni yönetmelik, tapu işlemlerinde koordinasyon, hasta ve çalışan hakları denetimi, hastane gelişim planı nedir
hastane koordinasyon kurulu, sağlık bakanlığı yönetmelik, hastane koordinasyon kurulu nedir, resmi gazete hastane düzenlemesi, sağlık hizmetleri koordinasyon kurulu, hasta hakları denetimi, çalışan hakları denetimi, hastane gelişim planı, hastane yönetim sistemi, hastane koordinasyon kurulu yönetim sistemi, sağlık bakanlığı yeni düzenleme, hastanelerde icrai kararlar, akademik personel sözleşme takibi, sağlık hizmetleri denetim sistemi, hastanelerde hasta hakları, koordinasyon kurulları görevleri, sağlık bakanlığı yeni yönetmelik, tapu işlemlerinde koordinasyon, hasta ve çalışan hakları denetimi, hastane gelişim planı nedir

Hastanelerde yeni dönem başlıyor, hasta hakları için büyük değişiklik: Yeni denetim sistemi geliyor

07:47 04.12.2024
© İHA / ATİLLA ÖZERSerum
Serum - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© İHA / ATİLLA ÖZER
Abone ol
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği" Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle hastanelerde sağlık hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesi, hasta ve çalışan haklarının korunması ve denetimlerin artırılması hedefleniyor. İşte detaylar!
Sağlık Bakanlığı, hastanelerde sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla önemli bir adım attı. "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında Hastane Koordinasyon Kurulları oluşturulmasını öngörüyor.
Bu kurullar, hasta ve çalışan haklarının korunmasından hizmetlerin verimliliğine kadar geniş bir sorumluluk üstlenecek.

Kurullar i̇cra yetkisine sahip olacak

En az 3, en fazla 7 üyeden oluşacak Hastane Koordinasyon Kurulları, her ayın ilk haftasında düzenli olarak toplanacak. Üye çoğunluğu ile karar alınacak olan bu kurullar, sağlık hizmetlerinin her alanında icrai kararlar alarak hastane yönetimine rehberlik edecek.

Hasta ve çalışan haklarına özel vurgu

Yeni düzenlemenin en önemli noktalarından biri, hasta ve çalışan haklarına ilişkin denetimlerin artırılması. Kurullar, gelen talepleri değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yapacak. Ayrıca, Bakanlığın belirlediği politika ve hedeflere uygun şekilde, her sağlık tesisinin rolü ve kapasitesine göre hazırlanacak "hastane gelişim planı" çerçevesinde faaliyet gösterecek.

Akademik personelin takibi ve sözleşmeler

Kurullar, hastanelerdeki akademik personelin sözleşmeli çalışmasını yakından takip edecek. Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli uyarıların yapılması konusunda yetkili olacak. Tüm bu işlemler, üye çoğunluğu ile karara bağlanacak.

Denetimler dijital sistem üzerinden yürütülecek

Hastane Koordinasyon Kurulları, denetim ve raporlama işlemlerini dijital ortamda yürütecek. "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetim Sistemi" adı verilen bilişim altyapısı üzerinden, tüm işlemler kayıt altına alınacak, kontrol edilecek ve güncel sağlık politikalarına uygun şekilde raporlanacak.

Sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor

Bu düzenlemeyle sağlık hizmetlerinin daha düzenli ve verimli bir şekilde sunulması, hasta memnuniyetinin artırılması ve çalışan haklarının daha etkin korunması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı, yeni sistemin tüm sağlık kuruluşlarında hızlı bir şekilde uygulanması için çalışmaları sürdürüyor.
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
EKONOMİ
Resmi Gazete’de yayımlandı, tapu işlemlerinde yeni dönem başladı: Döner sermaye farkı
07:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала