https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/resmi-gazetede-yayimlandi-tapu-islemlerinde-yeni-donem-basladi-doner-sermaye-farki-1091138275.html

Resmi Gazete’de yayımlandı, tapu işlemlerinde yeni dönem başladı: Döner sermaye farkı

Resmi Gazete’de yayımlandı, tapu işlemlerinde yeni dönem başladı: Döner sermaye farkı

Sputnik Türkiye

Tapu işlemlerinde önemli bir düzenleme hayata geçti. Yeni yönetmelikle alıcı ve satıcıların farklı tapu müdürlüklerinde işlem yapabilmesinin önü açıldı... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T07:38+0300

2024-12-04T07:38+0300

2024-12-04T07:38+0300

ekonomi

tapu

tapu ve kadastro genel müdürlüğü

tapu dairesi

tapu ve kadastro samsun bölge müdürlüğü

tapu ve kadastro genel müdürlüğü arşiv dairesi

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tapu işlemlerinde yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. "Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, mülkiyet devri işlemlerinin herhangi bir tapu müdürlüğünden yetki alınmaksızın yapılabilmesine imkan tanıyor.Tapuda örnek i̇şlem: Alıcı ve satıcı farklı şehirlerdeGayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın verdiği bilgilere göre, yeni düzenlemeyle alıcı ve satıcı farklı şehirlerde olsa bile işlem kolayca gerçekleştirilebilecek. Örnek olarak, bir satıcı İstanbul’daki tapu dairesinden Bolu’daki taşınmazını satabilecek. Alıcı ve satıcı, farklı tapu müdürlüklerinde imza atarak işlemi tamamlayabilecek.Yeni düzenleme dolandırıcılığı engeller mi?Dijitalleşen tapu işlemleri sayesinde dolandırıcılık ve sahtekarlık büyük ölçüde önlenmiş durumda. Çipli kimlik kartlarının zorunlu hale getirilmesiyle, eski nüfus cüzdanları artık kullanılmayacak. Bu da kimlik doğrulama sürecini daha güvenli hale getiriyor.Vekaletnamelerle i̇şlemler i̇çin yeni kurallarYeni düzenleme, vekaletnameler konusunda da önemli değişiklikler getiriyor. 21 Kasım 2023'ten önce düzenlenmiş vekaletnamelerle yetki alanı dışındaki işlemler yapılamayacak. Bu, özellikle eski vekaletnamelerle işlem yapmayı düşünenler için dikkat edilmesi gereken bir nokta.Birden fazla devreden taraf i̇çin özel düzenlemeMülkiyeti devreden tarafların birden fazla olması durumunda, başvurunun aynı tapu müdürlüğünden yapılması gerekecek. Devralan taraflar için ise bir kısmının devredenlerle aynı birimde bulunması yeterli olacak.Döner sermaye ücretleri artıyorYetki alanı dışında yapılan tapu işlemlerinde döner sermaye ücreti iki kat uygulanacak. Yurt dışı temsilciliklerinde ise bu oran dört kata kadar çıkabilecek. Bu ücret farkı, farklı müdürlüklerde işlem yapmanın maliyetini artırabilir.Tapu i̇şlemlerinde büyük kolaylıkYeni düzenleme, tapu işlemlerinde hem hız hem de kolaylık sağlıyor. Özellikle alıcı ve satıcının aynı şehirde bulunma zorunluluğunun ortadan kalkması, taşınmaz işlemlerini daha pratik hale getirecek. Vatandaşlar artık her yerden mülkiyet devri işlemi gerçekleştirebilecek.

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