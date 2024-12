https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/masterchef-ingilterenin-jurisi-onu-belli-yastaki-kadinlarin-sucladigini-soyleyince-tekrar-1091097796.html

MasterChef İngiltere'nin jürisi, hakkındaki suçlamaları 'belli yaşlardaki kadınların' yaptığını söyledi

MasterChef İngiltere'nin jürisi, hakkındaki suçlamaları 'belli yaşlardaki kadınların' yaptığını söyledi

Gregg Wallace, kendisine yönelik programa katılanlara 'uygunsuz cinsel yorumlar ve uygunsuz davranışlar' iddialarının yöneltilmesinin ardından MasterChef İngiltere jüriliğinden ayrılmıştı. 29 Kasım'da paylaştığı videosunda kendisini suçlayanların 'belli bir yaştaki orta sınıf kadınlar' olduğunu söyleyen Wallace, bu sefer daha büyük suçlamaların hedefine yerleşti. Wallace kendisini savunduğu videosunda "20 yıldır MasterChef yapıyorum - amatör, profesyonel ve Celebrity MasterChef - ve sanırım bu süre zarfında her yaştan, her geçmişe sahip, her kesimden 4 binden fazla yarışmacıyla çalıştım. Ve görünüşe göre şimdi gazetede okuyorum, o zamandan bu yana 13 şikayet olmuş. Şimdi gazetede sadece Celebrity MasterChef'ten gelen şikayetleri, belli bir yaştaki bir avuç orta sınıf kadından geldiğini görüyorum. Bu doğru değil" demişti.Wallace yöneltilen eleştiriler videoyla birlikte daha da büyüdü. Sosyal medyadan gelen binlerce eleştirinin yanı sıra İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Wallace'ın sosyal medya videoları, "tamamen uygunsuz ve kadın düşmanı" olarak nitelendirildi. Eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince Wallace dün akşam yeni bir video paylaşarak özür diledi. BBC, iş yeri kültürü konusunda inceleme yapıyor2 Aralık Pazartesi günü İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan'ın resmi sözcüsü Kültür Bakanı Lisa Nandy'nin BBC yönetimiyle Wallace ve "daha geniş iş yeri kültürü" sorunları hakkında konuştuğunu söyledi. Açıklamada programın gösterildiği BBC'nin 'iş yeri kültürü konusunda net ve zamanında öneriler sunması gereken bağımsız bir inceleme' yaptığı belirtildi.

