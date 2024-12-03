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MasterChef İngiltere'nin jürisi, hakkındaki suçlamaları 'belli yaşlardaki kadınların' yaptığını söyledi
MasterChef İngiltere'nin jürisi, hakkındaki suçlamaları 'belli yaşlardaki kadınların' yaptığını söyledi
Sputnik Türkiye
MasterChef İngiltere'nin jürisi Gregg Wallace, yaptığı programlara katılan ünlülere ve programlarda çalışanlara yönelik uygunsuz cinsel yorumlarda bulunduğu... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T11:37+0300
2024-12-03T11:45+0300
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Gregg Wallace, kendisine yönelik programa katılanlara 'uygunsuz cinsel yorumlar ve uygunsuz davranışlar' iddialarının yöneltilmesinin ardından MasterChef İngiltere jüriliğinden ayrılmıştı. 29 Kasım'da paylaştığı videosunda kendisini suçlayanların 'belli bir yaştaki orta sınıf kadınlar' olduğunu söyleyen Wallace, bu sefer daha büyük suçlamaların hedefine yerleşti. Wallace kendisini savunduğu videosunda "20 yıldır MasterChef yapıyorum - amatör, profesyonel ve Celebrity MasterChef - ve sanırım bu süre zarfında her yaştan, her geçmişe sahip, her kesimden 4 binden fazla yarışmacıyla çalıştım. Ve görünüşe göre şimdi gazetede okuyorum, o zamandan bu yana 13 şikayet olmuş. Şimdi gazetede sadece Celebrity MasterChef'ten gelen şikayetleri, belli bir yaştaki bir avuç orta sınıf kadından geldiğini görüyorum. Bu doğru değil" demişti.Wallace yöneltilen eleştiriler videoyla birlikte daha da büyüdü. Sosyal medyadan gelen binlerce eleştirinin yanı sıra İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Wallace'ın sosyal medya videoları, "tamamen uygunsuz ve kadın düşmanı" olarak nitelendirildi. Eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince Wallace dün akşam yeni bir video paylaşarak özür diledi. BBC, iş yeri kültürü konusunda inceleme yapıyor2 Aralık Pazartesi günü İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan'ın resmi sözcüsü Kültür Bakanı Lisa Nandy'nin BBC yönetimiyle Wallace ve "daha geniş iş yeri kültürü" sorunları hakkında konuştuğunu söyledi. Açıklamada programın gösterildiği BBC'nin 'iş yeri kültürü konusunda net ve zamanında öneriler sunması gereken bağımsız bir inceleme' yaptığı belirtildi.
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masterchef, gregg wallace, sosyal medya, özür dilemek, özür

MasterChef İngiltere'nin jürisi, hakkındaki suçlamaları 'belli yaşlardaki kadınların' yaptığını söyledi

11:37 03.12.2024 (güncellendi: 11:45 03.12.2024)
© Fotoğraf : Gregg Wallace InstagramMasterChef İngiltere'nin jürisi, onu 'belli yaştaki kadınların' suçladığını söyleyince tekrar eleştirilerin hedefinde
MasterChef İngiltere'nin jürisi, onu 'belli yaştaki kadınların' suçladığını söyleyince tekrar eleştirilerin hedefinde - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© Fotoğraf : Gregg Wallace Instagram
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MasterChef İngiltere'nin jürisi Gregg Wallace, yaptığı programlara katılan ünlülere ve programlarda çalışanlara yönelik uygunsuz cinsel yorumlarda bulunduğu iddialarını yanıtlarken daha büyük eleştirilerin merkezine oturdu. Wallace, onu suçlayanların 'belli bir yaştaki orta sınıf kadınlar' olduğunu söyledi.
Gregg Wallace, kendisine yönelik programa katılanlara 'uygunsuz cinsel yorumlar ve uygunsuz davranışlar' iddialarının yöneltilmesinin ardından MasterChef İngiltere jüriliğinden ayrılmıştı. 29 Kasım'da paylaştığı videosunda kendisini suçlayanların 'belli bir yaştaki orta sınıf kadınlar' olduğunu söyleyen Wallace, bu sefer daha büyük suçlamaların hedefine yerleşti.
Wallace kendisini savunduğu videosunda "20 yıldır MasterChef yapıyorum - amatör, profesyonel ve Celebrity MasterChef - ve sanırım bu süre zarfında her yaştan, her geçmişe sahip, her kesimden 4 binden fazla yarışmacıyla çalıştım. Ve görünüşe göre şimdi gazetede okuyorum, o zamandan bu yana 13 şikayet olmuş. Şimdi gazetede sadece Celebrity MasterChef'ten gelen şikayetleri, belli bir yaştaki bir avuç orta sınıf kadından geldiğini görüyorum. Bu doğru değil" demişti.
Wallace yöneltilen eleştiriler videoyla birlikte daha da büyüdü. Sosyal medyadan gelen binlerce eleştirinin yanı sıra İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Wallace'ın sosyal medya videoları, "tamamen uygunsuz ve kadın düşmanı" olarak nitelendirildi. Eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince Wallace dün akşam yeni bir video paylaşarak özür diledi.

BBC, iş yeri kültürü konusunda inceleme yapıyor

2 Aralık Pazartesi günü İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan'ın resmi sözcüsü Kültür Bakanı Lisa Nandy'nin BBC yönetimiyle Wallace ve "daha geniş iş yeri kültürü" sorunları hakkında konuştuğunu söyledi. Açıklamada programın gösterildiği BBC'nin 'iş yeri kültürü konusunda net ve zamanında öneriler sunması gereken bağımsız bir inceleme' yaptığı belirtildi.
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
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Polise sosyal medyadan küfredip 'Erkekseniz gelin beni alın' diyen adam tutuklandı
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