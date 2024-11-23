https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/polise-sosyal-medyadan-kufredip-erkekseniz-gelin-beni-alin-diyen-adam-tutuklandi--1090728398.html

Polise sosyal medyadan küfredip 'Erkekseniz gelin beni alın' diyen adam tutuklandı

Polise sosyal medyadan küfredip 'Erkekseniz gelin beni alın' diyen adam tutuklandı

Sputnik Türkiye

Adana'da sokak yarışı için toplanan gruptaki bir kişi, kendilerine müdahale eden polislere küfür ettiği görüntüyü sosyal medyadan yayınlayıp 'Erkekseniz beni... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T10:33+0300

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türkiye

adana

polis

küfür etmek

sosyal medya

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İddiaya göre, Mehmet K. (25) arkadaşlarıyla birlikte Metal Sanayi içerisinde sokak yarışı amaçlı toplanan gruba dahil oldu. Trafik Şube ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek gruba dağılması yönünde uyarılar yaptı. Yapılan uyarıların ardından grubun bir kısmı dağılırken bazıları dağılmadı. Dağılmayan grupta bulunan Mehmet K. ile arkadaşlarına polis biber gazlı müdahale yaparak bölgeden uzaklaştırdı. Bu olaydan kısa süre sonra Mehmet K., polislere ağır küfürler ederek sosyal medyada görüntü paylaştı. Paylaştığı görüntüde küfürlerin yanı sıra polislere yönelik, "Erkekseniz beni alın" dedi.Paylaşım üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Gasp polisleri Mehmet K.'yi evinde yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde “Alkollü olduğum için paylaştım” dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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adana, polis, küfür etmek, sosyal medya, trafik polisi, ceza, ceza kanunu