Polise sosyal medyadan küfredip 'Erkekseniz gelin beni alın' diyen adam tutuklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yurttaş Kane’in verdiği mesajlar, Amerika'nın savaşa girme kararı üzerinde dolaylı bir etki yaptı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İran başkentini taşıyacak mı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi davası beşinci gününde
12:06
84 dk
HABER MASASI
Lucid Rüyalar ve Rüya Kontrolü
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gladyatör 2 filmi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK borçlanmaları: Zamdan etkilenmek istemeyenler için son başvuru 31 Aralık’ta
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Kılıçdaroğlu "yargı dağıttı"
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
20:35
6 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
09:15
6 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
09:37
3 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
10:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/polise-sosyal-medyadan-kufredip-erkekseniz-gelin-beni-alin-diyen-adam-tutuklandi--1090728398.html
Polise sosyal medyadan küfredip 'Erkekseniz gelin beni alın' diyen adam tutuklandı
Polise sosyal medyadan küfredip 'Erkekseniz gelin beni alın' diyen adam tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adana'da sokak yarışı için toplanan gruptaki bir kişi, kendilerine müdahale eden polislere küfür ettiği görüntüyü sosyal medyadan yayınlayıp 'Erkekseniz beni... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T10:33+0300
2024-11-23T10:33+0300
türkiye
adana
polis
küfür etmek
sosyal medya
trafik polisi
ceza
ceza kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/17/1090728241_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_dfef705d3a9dfafd47ff6ddca3995487.jpg
İddiaya göre, Mehmet K. (25) arkadaşlarıyla birlikte Metal Sanayi içerisinde sokak yarışı amaçlı toplanan gruba dahil oldu. Trafik Şube ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek gruba dağılması yönünde uyarılar yaptı. Yapılan uyarıların ardından grubun bir kısmı dağılırken bazıları dağılmadı. Dağılmayan grupta bulunan Mehmet K. ile arkadaşlarına polis biber gazlı müdahale yaparak bölgeden uzaklaştırdı. Bu olaydan kısa süre sonra Mehmet K., polislere ağır küfürler ederek sosyal medyada görüntü paylaştı. Paylaştığı görüntüde küfürlerin yanı sıra polislere yönelik, "Erkekseniz beni alın" dedi.Paylaşım üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Gasp polisleri Mehmet K.'yi evinde yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde “Alkollü olduğum için paylaştım” dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/istanbulda-siddetli-lodos-nedeniyle-ucaklar-havada-cok-sayida-tur-atmak-zorunda-kaldi-bazilari-1090727581.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/17/1090728241_158:0:1358:900_1920x0_80_0_0_520b6450c5261e502ae943557336cd45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adana, polis, küfür etmek, sosyal medya, trafik polisi, ceza, ceza kanunu
adana, polis, küfür etmek, sosyal medya, trafik polisi, ceza, ceza kanunu

Polise sosyal medyadan küfredip 'Erkekseniz gelin beni alın' diyen adam tutuklandı

10:33 23.11.2024
© SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW334950Adana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW334950
Abone ol
Adana'da sokak yarışı için toplanan gruptaki bir kişi, kendilerine müdahale eden polislere küfür ettiği görüntüyü sosyal medyadan yayınlayıp 'Erkekseniz beni alın' dedi. Gasp polisleri tarafından yakalanan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İddiaya göre, Mehmet K. (25) arkadaşlarıyla birlikte Metal Sanayi içerisinde sokak yarışı amaçlı toplanan gruba dahil oldu. Trafik Şube ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek gruba dağılması yönünde uyarılar yaptı.
Yapılan uyarıların ardından grubun bir kısmı dağılırken bazıları dağılmadı. Dağılmayan grupta bulunan Mehmet K. ile arkadaşlarına polis biber gazlı müdahale yaparak bölgeden uzaklaştırdı. Bu olaydan kısa süre sonra Mehmet K., polislere ağır küfürler ederek sosyal medyada görüntü paylaştı. Paylaştığı görüntüde küfürlerin yanı sıra polislere yönelik, "Erkekseniz beni alın" dedi.
Paylaşım üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Gasp polisleri Mehmet K.'yi evinde yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde “Alkollü olduğum için paylaştım” dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malezya Havayolları'nın kayıp uçağıyla ilgili yeni iddia - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
TÜRKİYE
İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle bazı uçaklar iniş yapamadı, farklı şehirlere gönderildi
09:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала