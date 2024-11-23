https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/polise-sosyal-medyadan-kufredip-erkekseniz-gelin-beni-alin-diyen-adam-tutuklandi--1090728398.html
Polise sosyal medyadan küfredip 'Erkekseniz gelin beni alın' diyen adam tutuklandı
Polise sosyal medyadan küfredip 'Erkekseniz gelin beni alın' diyen adam tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adana'da sokak yarışı için toplanan gruptaki bir kişi, kendilerine müdahale eden polislere küfür ettiği görüntüyü sosyal medyadan yayınlayıp 'Erkekseniz beni... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T10:33+0300
2024-11-23T10:33+0300
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sosyal medya
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ceza
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İddiaya göre, Mehmet K. (25) arkadaşlarıyla birlikte Metal Sanayi içerisinde sokak yarışı amaçlı toplanan gruba dahil oldu. Trafik Şube ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek gruba dağılması yönünde uyarılar yaptı. Yapılan uyarıların ardından grubun bir kısmı dağılırken bazıları dağılmadı. Dağılmayan grupta bulunan Mehmet K. ile arkadaşlarına polis biber gazlı müdahale yaparak bölgeden uzaklaştırdı. Bu olaydan kısa süre sonra Mehmet K., polislere ağır küfürler ederek sosyal medyada görüntü paylaştı. Paylaştığı görüntüde küfürlerin yanı sıra polislere yönelik, "Erkekseniz beni alın" dedi.Paylaşım üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Gasp polisleri Mehmet K.'yi evinde yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde “Alkollü olduğum için paylaştım” dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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adana, polis, küfür etmek, sosyal medya, trafik polisi, ceza, ceza kanunu
adana, polis, küfür etmek, sosyal medya, trafik polisi, ceza, ceza kanunu
Polise sosyal medyadan küfredip 'Erkekseniz gelin beni alın' diyen adam tutuklandı
Adana'da sokak yarışı için toplanan gruptaki bir kişi, kendilerine müdahale eden polislere küfür ettiği görüntüyü sosyal medyadan yayınlayıp 'Erkekseniz beni alın' dedi. Gasp polisleri tarafından yakalanan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İddiaya göre, Mehmet K. (25) arkadaşlarıyla birlikte Metal Sanayi içerisinde sokak yarışı amaçlı toplanan gruba dahil oldu. Trafik Şube ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek gruba dağılması yönünde uyarılar yaptı.
Yapılan uyarıların ardından grubun bir kısmı dağılırken bazıları dağılmadı. Dağılmayan grupta bulunan Mehmet K. ile arkadaşlarına polis biber gazlı müdahale yaparak bölgeden uzaklaştırdı. Bu olaydan kısa süre sonra Mehmet K., polislere ağır küfürler ederek sosyal medyada görüntü paylaştı. Paylaştığı görüntüde küfürlerin yanı sıra polislere yönelik, "Erkekseniz beni alın" dedi.
Paylaşım üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Gasp polisleri Mehmet K.'yi evinde yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde “Alkollü olduğum için paylaştım” dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.