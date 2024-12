https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/istanbulda-ozel-halk-otobusleri-eylemde-esnafin-icerisinde-ticari-sicili-bozulmayan-hic-kimse-1091087569.html

İstanbul'da özel halk otobüsleri eylemde: 'Esnafın içerisinde ticari sicili bozulmayan hiç kimse kalmadı'

03.12.2024

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (İETT) bağlı özel halk otobüsü sahipleri geniş güvenlik önlemleri altında bir araya gelerek, İBB'den kendilerine yapılan ödemelerin yapılmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi.Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü Avukat Erhan Güneş, ödemelerin yapılmaması nedeniyle artık faaliyet gösteremez duruma geldiklerini ifade etti.'Esnafın içerisinde ticari sicili bozulmayan hiç kimse kalmadı'Sorunların çözülmemesi durumunda kontak kapatmayı düşüdüklerini ve başka çarelerinin kalmadığını belirten Güneş, "Bizler artık tekerimizi döndüremiyoruz. Herhangi bir şekilde evimize, çoluğumuza, çocuğumuza para veremiyoruz. Esnafın içerisinde ticari sicili bozulmayan hiç kimse kalmadı" dedi. Güneş, İBB yetkililerinin aylardır kendilerini oyaladıklarını ve verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdü.Ayrıca, İETT Genel Müdürlüğü'nün kendilerine psikolojik baskı uyguladığını ve kendilerine özel muayene kriterleri belirlediğini savunan Güneş, şunları söyledi:'Bizi sabah, akşam içtiması gibi işletmeye çalışıyor'Güneş, ayrıca İETT Genel Müdürü'nün asker kökenli olduğunu belirterek, sabah akşam kendilerine içtimaya tabi tutuyormuş gibi davrandıklarını iddia ederek, şunları kaydetti:"İETT Genel Müdürü asker kökenli olduğu için, bizi sabah, akşam içtiması gibi işletmeye çalışıyor. Bu bir ticari işletmedir. Filodan maksimum verim alınmaya çalışılır. Sayın Genel Müdürümüz filodan minimum verim almaya çalışıyor. Aracını, saatini kestiğinde sebepsiz. Herhangi bir kusuru yok. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak bir kusur yok. Aracın saatini kesiyor. Ne oluyor? İstanbul halkı mağdur oluyor. Ben İETT Genel Müdürlüğünün, Sayın Ekrem İmamoğlu'na bu hareketi kasıtlı yaptığına inanıyorum. Biz keyfimizden burada değiliz. İstanbul halkından ricamız bir an önce sesimizi duysun. 3 bin 41 aracın 5 milyar liraya yakın alacağı var. Biz alacaklarımızı istiyoruz. Size oy veren vermeyen herkes burada. Sayın Başkanım lütfen burada AK Parti'liler var, MHP'liler var, Dem Parti'li de var, CHP'li de var. Lütfen bir an önce bizim bu problemimizi çözün. Bizim bu sorunlarımızın çözülmesi gerekir. Sorunlar çözülmezse kontak kapatacağız."

