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İstanbul'da özel halk otobüsleri eylemde: 'Esnafın içerisinde ticari sicili bozulmayan hiç kimse kalmadı'
İstanbul'da özel halk otobüsleri eylemde: 'Esnafın içerisinde ticari sicili bozulmayan hiç kimse kalmadı'
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle protesto gösterisi... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T04:41+0300
2024-12-03T04:41+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ibb
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istanbul özel halk otobüsü
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İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (İETT) bağlı özel halk otobüsü sahipleri geniş güvenlik önlemleri altında bir araya gelerek, İBB'den kendilerine yapılan ödemelerin yapılmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi.Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü Avukat Erhan Güneş, ödemelerin yapılmaması nedeniyle artık faaliyet gösteremez duruma geldiklerini ifade etti.'Esnafın içerisinde ticari sicili bozulmayan hiç kimse kalmadı'Sorunların çözülmemesi durumunda kontak kapatmayı düşüdüklerini ve başka çarelerinin kalmadığını belirten Güneş, "Bizler artık tekerimizi döndüremiyoruz. Herhangi bir şekilde evimize, çoluğumuza, çocuğumuza para veremiyoruz. Esnafın içerisinde ticari sicili bozulmayan hiç kimse kalmadı" dedi. Güneş, İBB yetkililerinin aylardır kendilerini oyaladıklarını ve verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdü.Ayrıca, İETT Genel Müdürlüğü'nün kendilerine psikolojik baskı uyguladığını ve kendilerine özel muayene kriterleri belirlediğini savunan Güneş, şunları söyledi:'Bizi sabah, akşam içtiması gibi işletmeye çalışıyor'Güneş, ayrıca İETT Genel Müdürü'nün asker kökenli olduğunu belirterek, sabah akşam kendilerine içtimaya tabi tutuyormuş gibi davrandıklarını iddia ederek, şunları kaydetti:"İETT Genel Müdürü asker kökenli olduğu için, bizi sabah, akşam içtiması gibi işletmeye çalışıyor. Bu bir ticari işletmedir. Filodan maksimum verim alınmaya çalışılır. Sayın Genel Müdürümüz filodan minimum verim almaya çalışıyor. Aracını, saatini kestiğinde sebepsiz. Herhangi bir kusuru yok. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak bir kusur yok. Aracın saatini kesiyor. Ne oluyor? İstanbul halkı mağdur oluyor. Ben İETT Genel Müdürlüğünün, Sayın Ekrem İmamoğlu'na bu hareketi kasıtlı yaptığına inanıyorum. Biz keyfimizden burada değiliz. İstanbul halkından ricamız bir an önce sesimizi duysun. 3 bin 41 aracın 5 milyar liraya yakın alacağı var. Biz alacaklarımızı istiyoruz. Size oy veren vermeyen herkes burada. Sayın Başkanım lütfen burada AK Parti'liler var, MHP'liler var, Dem Parti'li de var, CHP'li de var. Lütfen bir an önce bizim bu problemimizi çözün. Bizim bu sorunlarımızın çözülmesi gerekir. Sorunlar çözülmezse kontak kapatacağız."
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, iett, istanbul özel halk otobüsü, özel halk otobüsleri, istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, iett, istanbul özel halk otobüsü, özel halk otobüsleri, istanbul

İstanbul'da özel halk otobüsleri eylemde: 'Esnafın içerisinde ticari sicili bozulmayan hiç kimse kalmadı'

04:41 03.12.2024
© AA / İslam YakutSaraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, grup adına açıklama yaptı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, grup adına açıklama yaptı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AA / İslam Yakut
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (İETT) bağlı özel halk otobüsü sahipleri geniş güvenlik önlemleri altında bir araya gelerek, İBB'den kendilerine yapılan ödemelerin yapılmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi.
Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü Avukat Erhan Güneş, ödemelerin yapılmaması nedeniyle artık faaliyet gösteremez duruma geldiklerini ifade etti.

'Esnafın içerisinde ticari sicili bozulmayan hiç kimse kalmadı'

Sorunların çözülmemesi durumunda kontak kapatmayı düşüdüklerini ve başka çarelerinin kalmadığını belirten Güneş, "Bizler artık tekerimizi döndüremiyoruz. Herhangi bir şekilde evimize, çoluğumuza, çocuğumuza para veremiyoruz. Esnafın içerisinde ticari sicili bozulmayan hiç kimse kalmadı" dedi. Güneş, İBB yetkililerinin aylardır kendilerini oyaladıklarını ve verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdü.
Ayrıca, İETT Genel Müdürlüğü'nün kendilerine psikolojik baskı uyguladığını ve kendilerine özel muayene kriterleri belirlediğini savunan Güneş, şunları söyledi:
"İETT Genel Müdürlüğünün psikolojik baskısından, mobbinginden bıktık. Öncelikle İETT Genel Müdürlüğünde TÜVTÜRK muayene kriterleri uygulanmıyor. İETT Genel Müdürü kendine özel 240 tane muayene kriteri oluşturmuş. 240 muayene kriteri, bizim yönergemizde, teknik şartnamemizde olmayan şartlardır. Araçlarımızı kendi muayene istasyonlarına çekiyor. Muayene istasyonlarında gereksiz, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak kusurlardan, araçların saatlerini kesiyor. Araçlarımızın saatlerini kestiği için seferden menediliyor. İstanbul halkı burada mağdur oluyor. Biz de mağdur oluyoruz. İETT Genel Müdürlüğünün derhal bu mobbinge son vermesi gerekiyor."

'Bizi sabah, akşam içtiması gibi işletmeye çalışıyor'

Güneş, ayrıca İETT Genel Müdürü'nün asker kökenli olduğunu belirterek, sabah akşam kendilerine içtimaya tabi tutuyormuş gibi davrandıklarını iddia ederek, şunları kaydetti:
"İETT Genel Müdürü asker kökenli olduğu için, bizi sabah, akşam içtiması gibi işletmeye çalışıyor. Bu bir ticari işletmedir. Filodan maksimum verim alınmaya çalışılır. Sayın Genel Müdürümüz filodan minimum verim almaya çalışıyor. Aracını, saatini kestiğinde sebepsiz. Herhangi bir kusuru yok. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak bir kusur yok. Aracın saatini kesiyor. Ne oluyor? İstanbul halkı mağdur oluyor. Ben İETT Genel Müdürlüğünün, Sayın Ekrem İmamoğlu'na bu hareketi kasıtlı yaptığına inanıyorum. Biz keyfimizden burada değiliz. İstanbul halkından ricamız bir an önce sesimizi duysun. 3 bin 41 aracın 5 milyar liraya yakın alacağı var. Biz alacaklarımızı istiyoruz. Size oy veren vermeyen herkes burada. Sayın Başkanım lütfen burada AK Parti'liler var, MHP'liler var, Dem Parti'li de var, CHP'li de var. Lütfen bir an önce bizim bu problemimizi çözün. Bizim bu sorunlarımızın çözülmesi gerekir. Sorunlar çözülmezse kontak kapatacağız."
Halk otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
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İstanbul'da yarın ulaşım duracak: Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı
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